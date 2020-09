Mostre, mercatini, concerti e incontri: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend della fashion week

Cosa fare a Milano nel weekend della settimana della moda?

Le misure per contenere la diffusione del Covid limitano (parecchio) l'offerta e soprattutto la dimensione degli eventi in programma, ma ci sono comunque tante iniziative in programma per gli amanti dell’arte, della musica, dello shopping e dello sport.

Dunque, rispettando tutte le misure di prevenzione per la salute, ecco tutto quanto c'è in programma.

Cosa fare a Milano nel weekend

Tutankhamon Real Experience

È stata prorogata fino al 18 ottobre la mostra dedicata al più celebre faraone egizio in corso a Palazzo Reale.

L’esposizione si concentra in particolare sul tema del mistero della morte e della vita ultraterrena restituendogli la complessità e la pluralità che caratterizzarono la civiltà egizia.

Così, lungo il percorso, si potranno ammirare oggetti originali e preziosi come la statua del dio Amon, con i tratti somatici del giovane Tutakhamon, ma anche reperti e grandi proiezioni immersive, accompagnate da musiche originali e dal racconto realizzato grazie alla consulenza di un prestigioso comitato scientifico.

Per visitare la mostra è necessaria la prenotazione.

Salomon Running 2020

Si intitola Don’t Stop MI Now la nuova edizione della manifestazione che si ripropone di segnare la ripartenza, sportiva e morale, di Milano.

Domenica 27 settembre i partecipanti correranno all’interno del parco di CityLife e delle vie circostanti, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Tre i percorsi: la 18 km competitiva, la 10 km e la 5 km per i runners meno esperti. Le partenze saranno scaglionate a seconda del tipo di distanza scelta a partire dalle 9.

Il ritorno dell’East Market

Domenica 27 settembre torna il mercatino vintage milanese che si ispira a quelli dell’East London.

Giunto alla sua sesta edizione East Market riapre i battenti nei 6mila metri quadrati dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, dove si potranno trovare capi di abbigliamento, accessori, oggetti di design, artigianato, complementi d’arredo e vinili.

Tante le novità di questa nuova edizione, dalla Custom Area, una sezione dedicata a tutti gli espositori dell’abbigliamento che si occupano di customizzare capi e accessori, al servizio di Personal Shopper, cioè la possibilità di avere un assistente esperto di vintage e degli espositori presenti che possa seguirvi e consigliarvi negli acquisti; e infine il Servizio spedizioni, un desk dedicato alle spedizioni in Italia e all’estero.

Non mancheranno poi le consuete aree food and beverage e i dj set.

Musica nell’aria

Tre concerti gratuiti in tre suggestivi luoghi della città. Sono quelli organizzati da Musica nell’aria rispettivamente al Parco Nord, al Parco Sempione e a Mare Culturale Urbano.

Si comincia all’alba, alle 7 del mattino, fuori dal bar Sun Strac al Parco Nord, dove Irene Sacchetti (flauto) e Fabio Bussola (chitarra) si esibiranno nel loro repertorio fatto di musica sudamericana del Novecento.

Si prosegue alle 11 a Mare Culturale Urbano con l’esibizione di Lorela Miha e Marsiona Bardhi, entrambe al violino, per concludere alle 11,30 alla Locanda alla Mano, all’interno del Parco Sempione con Gianfranco Messina (violino). Luca Russo Rossi (violoncello).

Il Verde e il Blu Festival

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre BAM Biblioteca degli Alberi Milano organizza il festival che ha l’obiettivo di sensibilizzare sullo sviluppo di città sostenibili e accelerare la transizione verso un’economia a impatto ambientale zero.

Tre giorni di incontri live, talk show, spettacoli, testimonianze dirette dai protagonisti del nostro tempo.

Tra questi, da non perdere il talk Tra cielo e terra. Azioni ed energia sostenibili, che vedrà ospiti alcune sportive d’eccezione: Federica Mingolla, climber di calibro internazionale, Alessia Zecchini, che detiene il record del mondo di apnea, e Martina Valmassoi, campionessa italiana di scialpinismo.

Un gelato per salvare il Pianeta

Da Felice Gelato Milano, in piazza Risorgimento, se si mangia un gelato si aiuta il Pianeta.

Come? Grazie a un'iniziativa in collaborazione con la fondazione No More Plastic, Felice Gelato ha creato il gusto Ocean. A base di acqua e spirulina, con sale rosa e mandorle al miele, ha un sapore (e un colore) che ricordano le onde del mare che si infrangono, ed è in grado di assicurare il loro stesso buon umore a ogni cucchiaino.

Ed è buono in tutti i sensi, perché il 20% del ricavato della vendita di Ocean è devoluto a No More Plastic Kids, un programma teso a educare le nuove generazioni al consumo della plastica.

Wunder Mrkt e concerti da Ride

Fino all’11 ottobre l’ex area del Mercato Metropolitano, che ora ha preso il nome di Ride, sui Navigli, ospita il Wunder Mrkt oltre a numerosi appuntamenti di arte, cinema e teatro, attività per famiglie, ristoranti, cocktail bar e concerti.

Domenica 27, in particolare, l’hub ospiterà il live di Chiara Galiazzo, che presenterà dal vivo il suo nuovo album, Bonsai.

Un giro alla Fiera dell’editoria indipendente

Sabato 26 e domenica 27 settembre, presso le sale di Villa Casati Stampa, a Cinisello Balsamo, si terrà Una ghirlanda di libri, la fiera dell’editoria indipendente.

Il programma prevede una vera e propria full immersion con 40 case editrici e autori provenienti da tutta Italia ed eventi a latere come conferenze, presentazioni e incontri con gli autori.

È possibile prenotare il proprio ingresso sul sito dedicato.