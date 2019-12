Dalla prima (diffusa) della Scala ai mercatini di Natale: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend di Sant'Ambrogio

Il weekend di Sant'Ambrogio a Milano (che purtroppo quest'anno è letteralmente un weekend invece che un Ponte) è sempre ricchissimo di eventi e di cose da fare perché segna l'inizio ufficiale della stagione natalizia.

Se già da qualche settimana la città ha iniziato a illuminarsi di luci e decorazioni, è questo il momento in cui si dà il via ufficiale ai mercatini e alle accensioni dei vari alberi sparsi per la città.

Dai tradizionali Oh bej oh bej alle casette in piazza Duomo, dall'albero Swarovski a quello di Tiffany, gli appassionati dell'atmosfera delle festività potranno tuffarsi a capofitto tra addobbi e regali.

Per tutti gli altri non mancheranno comunque le cose da fare, tra musica, cinema e divertimento.

Ecco i dettagli, prendete nota.

(Continua sotto la foto)

La Prima (della Scala) Diffusa

In occasione della Prima della Scala che quest'anno è rappresentata dalla Tosca di Giacomo Puccini, anche quest'anno torna il progetto del Comune di Milano e di Edison che ha l'obiettivo di portare al grande pubblico l'arte e i temi legati all'opera che apre la stagione lirica del teatro.

La sera del 7 dicembre la Prima sarà trasmessa in diretta in alcuni dei luoghi simbolo di Milano, come la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro dal Verme, la Casa degli Artisti, il Conservatorio di Milano e la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci.

Ma non solo. Fino al 12 dicembre saranno oltre 50 gli eventi gratuiti in programma.

Per conoscere l'intero palinsesto basta consultare il sito internet di Edison.

La Fiera degli Oh Bej Oh Bej

Fino all'8 dicembre intorno al Castello Sforzesco torna il tradizionale mercatino tipico dei giorni di Sant'Ambrogio e che segna il via allo shopping natalizio.

Nel tratto compreso tra viale Gadio e Piazza Castello saranno 379 espositori, selezionati secondo nuovi criteri per rendere la fiera più eterogenea possibile, con ben 45 categorie merceologiche presenti.

Accensione degli alberi di Natale

Venerdì 6 è il giorno stabilito per inaugurare ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie con l'accensione dell'albero di Natale di Piazza Duomo, sponsorizzato da Esselunga.

L'evento inizierà alle 16 alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, ma ogni sera sarà un evento che si ripeterà tutti i giorni fino alla vigilia alle 18,15 alla presenza di persone comuni nella speciale veste di sindaci per un giorno.

Il nuovo albero è interamente costruito in acciaio, alto 37 metri e rivestito di oltre 80.000 led luminosi che regaleranno, a ogni accensione, un diverso spettacolo di luci alla città.

Poco distante, in Galleria Vittorio Emanuele II si potrà ammirare, per il sesto anno consecutivo, il Digital Christmas Tree Swarovski e la Volta luminosa.

Alla base dell’albero, poi, sarà possibile divertirsi con i device Crystal style bar, per “indossare” in maniera virtuale i gioielli Swarovski, mentre nelle postazioni Fun Wall si potranno scattare selfie e condividerli con i propri contatti o sui social media.

Arrivando in Piazza della Scala, poi si potrà ammirare l'opera illuminotecnica che riproduce il soffitto del celebre teatro grazie alla presenza di piccoli punti strass in cristallo e l’installazione di circa 200 metri di tubi LED a basso wattaggio che consentiranno un risparmio energetico del 65%.

In barca sui Navigli illuminati

Il 7 e l'8 dicembre l'Associazione culturarle Milano in Tour propone una gita in barca, in programma alle 15,45 per immergersi nell'atmosfera natalizia ammirando i Navigli e le luminarie che si riflettono sui corsi d'acqua.

Il tour inizierà con la scoperta del quartiere della Basilica di Sant'Eustorgio per poi proseguire lungo i Navigli visitando anche luoghi suggestivi come un'antica casa di ringhiera e il Vicolo dei lavandai.

Infine, a bordo di un'imbarcazione coperta (noleggiata in esclusiva), si navigherà sul Naviglio Grande alla scoperta dei segreti di questo quartiere e dei mestieri della tradizione.

Cinema Bianchini Splendido

Dal 7 dicembre il Cinema Bianchini propone una nuova, insolita location per le sue proiezioni: la storica Piscina Cozzi di viale Tunisia.

Qui tutto sarà allestito ad hoc per rivivere gli anni Trenta con dettagli a tema come gli allestimenti, le musiche di sottofondo fino alle divise del personale.

La programmazione prevede grandi classici come Vacanze Romane o Colazione da Tiffany, successi come Titanic e Dunkirk, ma anche una selezione di film per bambini.

Il pubblico potrà scegliere se acquistare il biglietto per la sola visione della pellicola o se per la proiezione accompagnata da una cena.

Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi e altri mercatini

Torna anche quest'anno il mercatino delle meraviglie organizzato in uno dei luoghi più suggestivi di Milano, specie durante le feste.

Il 7 e 8 dicembre ai Bagni misteriosi ci saranno oltre 90 espositori che proporranno artigianato, vintage, modernariato e collezionismo.

Il tutto circondati dalla pista di pattinaggio su ghiaccio e dagli stand gastronomici.

Non sarà l'unico mercatino, però, perché (oltre alla già citata Fiera degli Oh Bej Oh Bej) arriveranno anche le casette di legno a ridosso del Duomo, che rimarranno lì fino al 6 gennaio. In vendita prodotti tipici e artigianali il cui ricavato andrà in parte a finanziare la Veneranda Fabbrica del Duomo per il restauro della cattedrale.

Sabato 7 e domenica 8 dalle 10,30 alle 21 torna al Base Flug Market, con una edizione natalizia che vede la presenza di oltre 200 makers, creativi, collezionisti, illustratori, sarti, artigiani del bello provenienti da diverse parti d’Italia.

Nuove uscite al cinema

Voglia di cinema? Ecco le novità in sala di questa settimana.

L'inganno perfetto. Helen Mirren e Ian McKellen sono due ottuagenari che si conoscono tramite un sito di incontri. Si piacciono e in breve tempo finiscono per andare a vivere insieme e condividere tutto, compreso il conto corrente. Peccato che (quasi) niente sia come sembra.

Qualcosa di meraviglioso. 2011, Nura Mohammad lascia il Bangladesh verso Parigi. Insieme a lui il figlio Fahim, 8 anni e un innato talento per gli scacchi. Nonostante le speranze e le aspettative, però, l'arrivo in Francia non è poi così semplice perché viene loro rifiutato l'asilo politico e si ritrovano a vivere come immigrati clandestini. La loro salvezza? Sylvain Charpentier, campione di scacchi che insegnerà a Fahim le regole del gioco (e della vita).

Cena con delitto. Harlan Thrombey è morto. Scrittore e patriarca di una strana famiglia allargata, viene trovato senza vita dalla cameriera dopo la festa di compleanno per i suoi 85 anni. A cercare di risolvere il caso, due ispettori di polizia e un investigatore privato assoldato dalla famiglia. Con Daniel Craig.

Il piatto sospeso su Just Eat

Natale è soprattutto il periodo in cui fare del bene. Per questo motivo fino al 15 dicembre Ristorante Solidale di Just Eat lancia l'iniziativa del Piatto sospeso - come da tradizionale usanza napoletana, ma non solo, del caffè sospeso per cui si lascia un caffè pagato al bar per uno sconosciuto che non può pagarlo da sé.

Sarà possibile aggiungere al proprio ordine un Piatto Sospeso scegliendo tra le varie specialità.

I piatti non verranno consegnati insieme all’ordine del cliente, ma lasciati appunto “in sospeso”, e saranno raddoppiati da Just Eat e consegnati nelle giornate del 17, 18 e 19 dicembre a comunità, case accoglienza e centri dedicati selezionate dalla Caritas Ambrosiana.

Chivas Sour League

Quest’anno Chivas Regal ha pensato al regalo perfetto per i tifosi vivono la propria passione per il calcio al bancone del bar, pronti a brindare insieme agli amici.

Si tratta di un box speciale che contiene una bottiglia di Chivas Regal 12 anni, blend ottenuto dalla miscelazione di oltre quaranta dei migliori malt e grain whisky scozzesi, e un Boero Sweet & Sour: si tratta di un kit con il quale preparare un Whisky Sour perfetto per esultare con gli amici ad ogni goal.

Ma non finisce qui: fino ad aprile saranno in palio premi istantanei in 40 locali selezionati in giro per l’Italia, premi a estrazione mensile e un viaggio valido per 5 persone per vedere il Manchester United sugli spalti dello stadio Old Trafford. Basta utilizzare il codice del sottobicchiere del proprio Chivas Sour per provare a fare goal con una app e vincere subito zaini e portaghiaccio a forma di pallone. Partecipando si farà automaticamente parte anche dell’estrazione mensile di Apple AirPod.

I locali in cui a Milano sarà possibile guardare le partite e partecipare al concorso sono otto: Jam Burger 6 Music, Village Cafè, Vetra Milano, Madison, Palo Alto, Porter House, Pils Pub, O'Connel, East River.