Mostre, presepi, ristoranti e piste di pattinaggio: ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare a Milano durante le feste

A Natale e Capodanno la città spesso si svuota, tra i fuorisede che tornano a casa e chi decide di trascorrere le feste in montagna o altrove.

Questo però non significa che manchino le iniziative o che non si possa andare a pranzo o cena fuori, con gli amici o in famiglia.

Tra feste, mostre, piste di pattinaggio e villaggi natalizi c'è sempre qualcosa da fare.

Qui sotto vi diamo qualche suggerimento (tenendo presente che eventuali aperture o programmazioni potrebbero variare a seconda della situazione epidemiologica) su cosa fare a Milano durante le feste.

Cosa fare a Milano a Natale e a Capodanno

**Attenzione: gli eventi qui riportati potrebbero subire variazioni e/o cancellazioni a causa di aggiornamenti su restrizioni Covid-19**

Mostre da vedere

A Palazzo Reale prosegue la mostra dedicata a Monet, che rimarrà visitabile per tutte le feste, da martedì a domenica dalle 10 alle 19:30 e il giovedì fino alle 22:30. Il 24 e 31 dicembre 10-14:30, il 25 dicembre 14:30-18:30; 1° gennaio 14:30-19:30; 6 gennaio 10-22.30.

Il Mudec resterà aperto i lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì e domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato con orario prolungato fino alle 22.30. Il 24 e il 31 dicembre osserverà l’orario dalle 9.30 alle 14, mentre il 25 dicembre e il 1° gennaio aprirà alle 14.30 e chiuderà alle 19.30.

In programma: Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo, Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione, TVBOY. La mostra.

Piste di pattinaggio aperte

Come ogni anno sono tante le piste su ghiaccio aperte nei giorni di festa per imparare e divertirsi a volteggiare sui pattini.

Al Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli si pattina, ma solo fino al 9 gennaio.

Anche al Centro di Arese, dal 20 novembre al 6 gennaio si potrà volteggiare sui ben 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi.

Infine ai Bagni Misteriosi, dove si potrà volteggiare fino al 9 gennaio e persino prendere parte a corsi per principianti.

Mostra di Presepi etnici

La Regione Lombardia, in collaborazione con l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini festeggia di nuovo il Natale proponendo un'esposizione di Presepi negli spazi di piazza Città di Lombardia.

La mostra è accessibile a tutti, è stata inaugurata giovedì 2 dicembre 2021 e sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 19 (Piazza Città di Lombardia ingresso n.2).

Mercatini aperti per le feste

Se non siete ancora stufi dello shopping di Natale, i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospitano la nuova edizione del Villaggio delle Meraviglie, uno dei più longevi e amati della città.

Qui, oltre alle attrazioni per grandi e piccini a tema natalizio come la Casa di Babbo Natale, l'Albero Giostra e le Pazze Slitte Volanti, fino al 9 gennaio si potranno trovare bancarelle di dolciumi, il mercatino degli Elfi e tanto street food.

In Pizza Duomo rimarranno fino al 6 gennaio le casette di legno con prodotti artigianali, prelibatezze tipiche e abbigliamento, mentre ai Bagni misteriosi gli oltre 80 espositori saranno aperti fino al 16 gennaio.

Concerti di Natale e Capodanno

Torna in scena al Blue Note Milano dal 26 al 30 dicembre alle ore 20:30 e alle ore 22:30 l’Harlem Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel conosciuti.

All'Auditorium di Milano l'orchestra laVerdi torna a onorare la tradizione con cinque giorni consecutivi di concerti, dal 29 dicembre al 2 gennaio. In programma la Nona di Beethoven diretta dal maestro Claus Peter Flor.

Ristoranti aperti durante le feste

RISTORANTE BERTON

Il Ristorante Berton è aperto il 24 dicembre per la cena della Vigilia e il 25 dicembre per il pranzo di Natale con due speciali menu degustazione.

142 RESTAURANT

Per Capodanno le porte del ristorante aprono al pubblico per un originale happy hour. Chi vorrà attendere la mezzanotte al ristorante potrà optare per il menu degustazione che, al costo di € 140 (vini esclusi), culminerà con cotechino, lenticchie e champagne.

WICKY'S INNOVATIVE JAPANESE CUISINE

Per gli amanti della cucina giapponese autentica, Wicky's Innovative Japanese Cuisine apre il 24 dicembre a cena proponendo un menu degustazione di sei portate che, in aggiunta all'iconico sushi dello Chef Wicky Priyan, comprende una selezione di piatti speciali a base di kobe, caviale e gamberi "dorati".

VASILIKI KOUZINA

Il celebre ristorante greco di Via Clusone 6 si prepara ad accogliere i suoi ospiti il 24 dicembre a pranzo. Fino a tale data sarà anche possibile ordinare il menu di Natale, al costo di € 55 (bevande escluse), e altre prelibatezze elleniche tipiche delle festività sia in versione delivery che takeaway.

DESCO

Anche Desco celebra le festività il 24 e il 31 dicembre sia a pranzo che a cena e con servizio delivery attivo negli orari di apertura. In particolare, per festeggiare in grande stile la notte di San Silvestro, propone due menu speciali, classico e vegetariano, disponibili al costo di € 90 (bevande escluse).

AL MERCATO STEAKS & BURGERS

Lo Chef Eugenio Roncoroni si prepara ad aprire il 24 e il 31 dicembre a pranzo e il 1° gennaio sia a pranzo che a cena. Il 24 e il 31 dicembre il locale di Via Sant'Eufemia effettua anche consegne in delivery all'ora di pranzo, mentre l'asporto è sempre disponibile in tutti i locali dell'insegna negli orari di apertura.

Feste di Capodanno (potrebbero subire variazioni)

Allo Spirit de Milan si attende l’arrivo del nuovo anno con New Year’s Swing Night 2022, la festa swing con balli, musica dal vivo e ottima cucina milanese. A mezzanotte si brinderà con spumante, lenticchie e cotechino (come vuole la tradizione).

A distanza di due anni, torna il Capodanno ai Magazzini Generali di Milano, che celebrano l’inizio del 2022 con una serata speciale all’insegna del party “90 WONDERLAND”. Premiato come terzo Miglior Evento italiano al Dance Music Awards, è una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, effetti speciali, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni ’90.

Zelig per il 31 dicembre ha pensato di salutare il nuovo anno insieme ai comici più amati del cabaret milanese e dell’ultima edizione dello show andato in onda in TV. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22:30 (con il brindisi di rito allo scoccare della mezzanotte).