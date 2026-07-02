Concerti, spettacoli, aperitivi e cinema all'aperto: gli eventi e gli appuntamenti da non perdere a Milano questo mese

L'estate milanese prosegue a pieno ritmo (nonostante il caldo) con un mese di luglio ricco di appuntamenti all'aperto, festival musicali, rassegne cinematografiche ed esperienze gastronomiche esclusive, pensate per vivere la città tra cultura e convivialità.

Ecco tutti gli eventi da segnare in agenda.

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Cosa fare a Milano a luglio: tutti gli appuntamenti

(Continua sotto la foto)

Aperitivi e appuntamenti food

Anche nel mese di luglio sono moltissime le iniziative per chi ama il buon cibo e la mixology.

Buon compleanno, Cafè Kitsuné

Nel cuore di Milano, Café Kitsuné festeggia il suo primo compleanno a Palazzo Cordusio. Per celebrare questo primo anno, il menù si arricchisce di due esclusive create appositamente per l'occasione, che resteranno disponibili per un mese. La prima è la Cream Tart, una base croccante di pasta sablée aromatizzata alla vaniglia e agli agrumi con una morbida mousse alla vaniglia e frutti rossi freschi. La seconda novità è il Velvet Fox, un drink a base di tè Matcha, un tocco di Ube e latte di cocco (con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di latte vegetale), studiato per bilanciare la dolcezza del cocco con le note erbacee del tè.

Aperitivo al carrello al 10_11 di Portrait

Al 10_11 Bar Giardino Ristorante, all’interno di Portrait Milano, debutta un nuovo rituale serale: l’Aperitivo milanese al carrello. Ogni giorno, dalle 18:00 alle 21:00, un carrello dedicato si sposta tra i tavoli consentendo agli ospiti di assistere alla miscelazione in diretta dei drink curata dal bar manager Daniel Jonathan Selby. La proposta reinterpreta quattro grandi classici utilizzando blend di Bitter e Vermouth fatti in casa e speciali essenze aromatiche: il Milano Torino con note di mandarino verde; l’Americano arricchito da soda a base di verjus, zafferano, pompelmo rosa ed essenza di foglie di limone (assolutamente da provare anche per chi solitamente non ama questo cocktail); il Negroni valorizzato da un'essenza di foglie d'arancio; e lo Spritz, completato da soda agrumata, pompelmo e basilico. La scelta si amplia poi con i signature cocktail che si possono ordinare à-la-carte e una serie di proposte food, come i mondeghili, la focaccia bianca e i crostini burro e alici.

Brunch Casa Brera

Con l'arrivo della bella stagione, Etereo, il signature restaurant e skybar di Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan si conferma una delle destinazioni più affascinanti per vivere l'estate in città. Domenica 5 luglio è in programma un nuovo appuntamento con il Brunch, per l’occasione in collaborazione con Oppure, protagonista di una proposta dedicata all’arte della mixology analcolica. Dalla terrazza all’ottavo e ultimo piano dell’hotel, gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna del gusto e del relax, ammirando la città da una prospettiva privilegiata.

Planetaria aperitivo

Tutti i giovedì, dal 25 giugno al 16 luglio, il dehors dell'Hotel Indigo Milan (in Corso Monforte 27) ospita l'Indigo Milano Social Club, un format estivo ideato da Planetaria Hotels per favorire l'incontro tra moda, artigianalità e socialità urbana. L'appuntamento prevede la collaborazione con il brand Milano Slang per una capsule collection dedicata alla milanesità e il lancio della drink list "Cocktail in Passerella" con quattro signature drink (Montenapo, La Scala, Fiorichiari, Manzoni). Il calendario di luglio vede protagonisti il brand di gioielli handmade Nini Milano (2 luglio) e la realtà eco-sostenibile Amimì (9 luglio), per poi chiudersi prima della pausa estiva il 16 luglio con la lingerie e il beachwear su misura di Individuals.

Aperitivo Lait A.Mare

Per tutti i giovedì d'estate, dalle 18:30 alle 21:00, il ristorante di pesce Lait A.Mare di Lesmo (Monza Brianza) inaugura il suo esclusivo aperitivo all'aperto a bordo piscina, immerso nel parco di una villa del Novecento. Al costo di 28 euro a persona, l'appuntamento prevede una formula con due drink (tra grandi classici e cocktail d'autore agrumati che variano settimanalmente) accompagnati da finger food curati dall'executive chef. Le serate, animate dal DJ set di Simone Ricci, richiedono un dress code "Chic & Glam".

Coravin Experience

Mercoledì 1° luglio, alle ore 19:00, Coravin presenta un appuntamento speciale in collaborazione con The Offline Club e De Santis presso la sede di via Mercato 24, a Brera. L'evento invita gli ospiti a riporre i propri smartphone in apposite “Pause Cases” per allontanarsi dal rumore digitale e riscoprire le relazioni autentiche attorno a un calice di vino. La serata proporrà attività di relax, carte conversazionali a tema e una selezione di oltre 70 etichette italiane e internazionali servite al calice tramite la tecnologia di conservazione Coravin.

Pizza Week

Dal 13 al 19 luglio torna Pizza Week Milano Edition, l'appuntamento internazionale firmato 50 Top Pizza che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale della pizza d'autore, tra cene a quattro mani, abbinamenti inediti e collaborazioni. Tra gli appuntamenti da non perdere:

Mercoledì 13 luglio : Da Glory POP (via Fratelli Bronzetti 9) va in scena "La Bolla per Glory Pop", una cena speciale con Simone De Gregorio (pizzaiolo de La Bolla di Caserta), che firma un percorso gastronomico dall'entrée al dessert dove ogni portata è abbinata a una selection di vini studiata ad hoc.

Mercoledì 15 luglio : Alle ore 19:30, nella sede di Via Procaccini 30, Pizzium presenta una pizza realizzata in collaborazione con Acetaia Giusti, dove il Balsamico di Modena e i prodotti regionali lombardi saranno i protagonisti indiscussi.

Giovedì 16 luglio: Alle ore 19:30, Crocca (nella sede di Via Fiamma 4) propone un evento speciale in cui la pizza "Armonia Amara", a base di crema di rucola, fiordilatte d'Agerola, speck al ginepro Reinhold, noci, polvere di liquirizia e olio EVO di Puglia IGP Guglielmi, verrà servita in abbinamento a un drink ideato su misura da un importante brand del beverage.

Coravin Experience

Mercoledì 1° luglio, alle ore 19:00, Coravin presenta un appuntamento speciale in collaborazione con The Offline Club e De Santis presso la sede di via Mercato 24, a Brera. L'evento invita gli ospiti a riporre i propri smartphone in apposite “Pause Cases” per allontanarsi dal rumore digitale e riscoprire le relazioni autentiche attorno a un calice di vino. La serata proporrà attività di relax, carte conversazionali a tema e una selezione di oltre 70 etichette italiane e internazionali servite al calice tramite la tecnologia di conservazione Coravin.

Gelato Sottobosco (Gusto 17 & Pierre Alexis 1877)

Dal 6 al 19 luglio, il brand milanese di gelato artigianale Gusto 17 e il ristorante fine dining di Courmayeur Pierre Alexis 1877 uniscono le forze per un'esclusiva collaborazione in edizione limitata. Negli store milanesi di via Luigi Cagnola 10 (Arco della Pace) e via Savona 17 (Tortona), oltre che in delivery, arriva il gusto "Sottobosco": una base di fiordilatte arricchita da un'infusione di aghi di abete, note di lichene, cacao, resina e un tocco di frutti rossi, ispirata al dolce signature Tronco del ristorante valdostano. In store sarà disponibile anche la speciale "Barretta Sottobosco", caratterizzata da un guscio croccante che racchiude un cuore ai frutti rossi aromatizzato agli aghi di abete.

Concerti a Milano a luglio

Il mese di luglio prosegue all'insegna della musica. Ecco alcuni dei live da non perdere.

Lo Stadio San Siro apre il mese con l'energia di Sfera Ebbasta, protagonista di due grandi concerti l'8 e il 9 luglio. L'11 e il 12 luglio è invece la volta di Max Pezzali, pronto a trasformare lo stadio in un enorme karaoke fatto di grandi successi e nostalgia da millennials. A chiudere il mese arrivano i tre attesissimi concerti di The Weeknd, in programma il 24, 25 e 26 luglio.

Anche gli ippodromi milanesi sono protagonisti dell'estate musicale. All’Ippodromo SNAI San Siro e all’Ippodromo La Maura proseguono gli I-Days Milano e salgono sul palco Florence and The Machine il 3, Foo Fighters il 5 e i System Of A Down il 6 luglio. A La Maura sono in programma anche due date del tour più gettonato dell’anno, ovvero il DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour di Bad Bunny, il 17 e 18 luglio. Per chi preferisce sonorità latine e atmosfere da festival, il Milano Latin Festival continua ad animare le serate estive con artisti internazionali come Grupo Frontera e Eva Ayllón, offrendo un viaggio musicale tra ritmi e culture provenienti da tutto il mondo.

Tutti gli appuntamenti musicali

Portanuova Music Fest

In attesa della seconda edizione ufficiale del festival prevista a settembre, prende il via "Road to Portanuova Music Fest", un ciclo di appuntamenti gratuiti serali in Piazza Einaudi, organizzato in collaborazione con Openstage. Il format prevede, a partire dalle 19:00 (accoglienza ore 18:30), le puntate live di "adessocapiamo", il talk di interviste ideato e condotto da Lorenzo Luporini, seguite da DJ set e momenti di socialità fino alle 21:00. L'appuntamento principale del mese è fissato per l'8 luglio e vedrà sul palco come ospite la cantante Sarah Toscano.

LaFil – Musica nei quartieri

Un evento a ingresso gratuito, il 6 e il 7 luglio, in cui il quartetto di violoncelli de LaFil incontra la street culture in un’inedita partitura di movimento e suono. Il repertorio, ispirato alla danza barocca, si intreccia con l’energia della break dance della Funky Parrots Crew, dando vita a uno spettacolo di contaminazione culturale. È un dialogo tra epoche, stili e comunità, in cui il Municipio 3 si trasforma in un palcoscenico aperto, dove la musica e la cultura urbana si ritrovano in un unico, vivo presente.

Luglio per chi resta in città (anche nel weekend)

Tante le iniziative che vanno avanti per tutta l'estate, per concedere anche a chi resta in città di non annoiarsi mai.

Cinema all’aperto

Torna AriAnteo, la storica rassegna di cinema all'aperto che illumina le serate milanesi oﬀrendo al pubblico una programmazione en plein air giunta alla sua 37° edizione. Il palinsesto propone una programmazione ricca e trasversale, che spazia dai campioni d’incasso ai film premiati nei festival nazionali e internazionali, includendo film europei, prime visioni ed eventi con ospiti in sala. I luoghi coinvolti dell'edizione 2026 sono Palazzo Reale, la Fabbrica del Vapore, CityLife e i Chiostri dell'Incoronata, dove i riflettori si accendono fino al 30 agosto per proiettare i migliori film usciti negli ultimi mesi, oltre ad anteprime, eventi speciali e incontri con i registi.

A questa proposta si affianca il ritorno di CineMare, l'arena estiva di cinema in cuffia firmata Mare Culturale Urbano. Fino al 15 settembre 2026, la piazza di Cenni di Cambiamento (l'housing sociale a ridosso della Cascina Torrette, in zona San Siro) si trasforma in una sala cinematografica all'aperto. La programmazione, attiva dal martedì alla domenica, propone i migliori film della stagione, pellicole d’autore italiane e internazionali (anche in lingua originale con sottotitoli) e incontri con ospiti, riservando generalmente il sabato sera alle proiezioni per bambini e famiglie.

Estate di BASE

Estate di BASE 2026 inaugura i dieci anni di BASE Milano con una stagione lunga, attraversabile e abitabile. Un ecosistema aperto di live, festival, rassegne musicali, progetti performativi, cinema, danza, talk e pratiche partecipative che accompagna la città da maggio a settembre, coinvolgendo comunità artistiche consolidate e nuove scene emergenti. A partire da FIESTAS - la celebrazione del decimo anniversario di BASE - la programmazione attraversa tutta l’estate costruendo uno spazio culturale quotidiano, condiviso e in continua trasformazione. Per la prima volta, BASE resterà aperta anche ad agosto, con appuntamenti e attività che accompagneranno la città per tutta l’estate. Tra musica, convivialità e sperimentazione, Estate di BASE è un luogo aperto dove fermarsi, attraversare, incontrarsi e restare.

Estate al Castello

Tra gli appuntamenti più amati dell'estate milanese torna anche quest'anno Estate al Castello, la rassegna che trasforma il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco in un grande teatro all'aperto. Il programma di luglio attraversa linguaggi e generi diversi, alternando concerti, spettacoli, incontri e performance. Sul palco arrivano artisti come Frankie hi-nrg mc, Alex Britti, Angélique Kidjo, Noa, Carmen Consoli e Alberto Fortis, accanto a eventi speciali come il tributo ai Pink Floyd per il cinquantesimo anniversario di Wish You Were Here. Non manca nemmeno lo spazio dedicato alla divulgazione e al confronto culturale, con ospiti come Stefania Andreoli, Enrico Bertolino, Jacopo Veneziani, Paolo Borzacchiello e Mario Tozzi, capaci di unire intrattenimento e riflessione in una cornice unica.

Musica sulle Terrazze del Duomo

Fino a giovedì 10 settembre 2026, il Duomo di Milano torna a raccontarsi attraverso la musica con l’atteso calendario estivo di appuntamenti sulle Terrazze della Cattedrale. Un punto di vista unico sulla città, quello dal tetto del Duomo – l’unica Cattedrale al mondo con una copertura interamente calpestabile – da cui milanesi e turisti potranno anche quest’anno apprezzare lo skyline meneghino gustando un breve accompagnamento musicale. Ogni giovedì, il programma, affidato al Coordinatore Artistico Matteo Amadasi, si arricchisce di nuove proposte, accompagnando il pubblico in un viaggio tra la grande tradizione classica, nel solco dell’impegno costante nella valorizzazione di studenti e studentesse del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, con cui la Veneranda Fabbrica ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione per l’iniziativa.

Eventi in città

Non solo food. Tra gli altri eventi da non perdere in città, ci sono appuntamenti unici.

Hero Battle Cup

Tra gli eventi più particolari e adrenalinici del mese spicca la Hero Battle Cup, la Coppa del Mondo di Inline Freestyle che dal 30 giugno al 4 luglio porta in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, oltre 300 atleti provenienti da 25 Paesi. La manifestazione non è soltanto una competizione sportiva internazionale, ma un vero e proprio festival della cultura urban. Tecnica, creatività, velocità e spettacolo si intrecciano in un evento che racconta una disciplina in continua crescita e che trova proprio nello spazio urbano il suo ambiente naturale. Per alcuni giorni Milano diventa così un punto di riferimento internazionale per skater, appassionati e curiosi, confermando la propria vocazione a ospitare eventi capaci di parlare alle nuove generazioni.

De Montel Candlelight

Il parco termale naturale Terme De Montel Milano di zona San Siro, ospitato all'interno delle storiche ex scuderie Liberty degli anni '20, inaugura una collaborazione speciale con la serie di concerti a lume di candela Candlelight, prodotti da Fever. La serata di giovedì 2 luglio vedrà l'area del "Parco" illuminarsi con migliaia di candele per due distinti appuntamenti open air acustici: il tributo Queen vs ABBA alle ore 20:30 e, a seguire, la sfida musicale Coldplay vs Imagine Dragons alle ore 22:30. La fruizione del parco termale rimarrà accessibile anche indipendentemente dai concerti.

Fuoriporta

Como Lake Cocktail Week

Da mercoledì 1° a domenica 5 luglio torna la settima edizione della Como Lake Cocktail Week, l’evento che trasforma il territorio comasco in una mappa diffusa di esperienze, incontri e cultura dell’ospitalità, in cui il cocktail diventa il filo conduttore. Non solo mixology, ma anche food, design, arte, letteratura e percorsi multisensoriali. A testimoniarlo è il tema di quest'anno, Stories from a Book, un viaggio in cui i 34 bartender delle strutture coinvolte reinterpretano grandi classici e opere contemporanee in "storie liquide". L'edizione 2026 vede inoltre una speciale partnership con la storica torrefazione comasca Caffè Milani, volta a esplorare il caffè come linguaggio della mixology contemporanea. Il caffè del brand sarà protagonista in quattro Signature Cocktail in gara (presso Fresco Cocktail Shop, Il Sereno, Grand Hotel Victoria e La Piazzetta) e al Grand Opening del 1° luglio a Villa d'Este con una creazione del Bar Canova. A chiudere la manifestazione, domenica 5 luglio, sarà il Morning Coffee Club presso La Piazzetta di Cernobbio: un inedito momento di convivialità diurna affacciato sul lago, tra musica, caffetteria e cocktail low alcohol ispirati al mondo del caffè.