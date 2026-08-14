Ad Alassio, a solo due ore da Milano, la Baba collection è la migliore accoglienza human dedicata agli amici pelosi

C’è stato un tempo in cui viaggiare con i propri animali significava scendere a compromessi: accontentarsi di sistemazioni pet-friendly, di un angolo ombreggiato in disparte, per non disturbare, spesso accompagnati da quella sensazione di essere semplicemente "tollerati".

Oggi la prospettiva è cambiata. Perchè è cambiato radicalmente il modo in cui padroni vivono la relazione con i loro amici a quattro zampe, che si è evoluta verso una vera e propria integrazione familiare. È questo vale tanto tra le mura domestiche quanto in vacanza.

Non basta più quindi alloggiare in una struttura pet-friendly; la vera risposta è cercare una sistemazione che risponda alle esigenze di ogni componente della family, cani e gatti compresi!

Nasce da qui il concetto di dog-centric: un'esperienza in cui ogni momento della giornata è progettato per garantire benessere, relax e standard elevati tanto agli ospiti umani quanto ai loro fedeli compagni.

Un’oasi di lusso sul mare di Alassio

Chi cerca un’esperienza estiva senza rinunce, per se e per il proprio pet, la trova sul mare della Liguria, ad Alassio. Qui, Baba Beach non è solo un tratto di litorale in cui i cani sono ammessi, è uno dei beach club dedicati più rinomati d’Europa, dove gli animali da compagnia sono veri e propri ospiti d'onore.

A loro è riservata la porzione più grande della spiaggia, suddivisa in aree terrazzate immerse nella macchia mediterranea che offrono ombreggiamento naturale, privacy e serenità.

La struttura distingue gli spazi dedicati a chi viaggia con pelosi da quelli dedicati esclusivamente all'accoglienza human, garantendo una perfetta armonia tra tutti i presenti.

Mentre lo sguardo si perde verso il mare, di fronte all'isola Gallinara, umani e animali si rilassano tra lettini ultra confortevoli, gazebo privati, un ristorante con proposta gourmet e cocktail d'autore al tramonto.

Accoglienza e servizi su misura

Ad attendere i pet c'è un welcome pack firmato Monge con snack e giochi, morbide trapunte per riposare all'ombra del lettino e doccette dedicate per rinfrescarsi dopo un tuffo nelle acque trasparenti della riviera.

Oltre a questo, tanti servizi e attenzioni sono la ricetta per giornate senza stress. Dalla prenotazione online ultra-veloce tramite codice dedicato fino al check-in immediato, tutto al Baba Beach è studiato al dettaglio per eliminare qualsiasi forma di stress.

Le coccole dispensate durante la giornata segnano il ritmo del relax: la focaccia ligure calda servita a metà mattina, un delizioso gelato artigianale Solero nel pomeriggio e raffinati macarons di saluto alla partenza.

L'obiettivo della struttura è di creare un'armoniosa convivenza tra umani è animali, in un'atmosfera sofisticata dove la libertà e il design incontrano la natura e l'attenzione al cliente.

Oltre la spiaggia, l'esperienza Baba Residences

Questa filosofia parte dal bagnasciuga e si riflette nell'intero ecosistema del brand firmato da Andrea Della Valle. Per chi desidera prolungare il soggiorno oltre la giornata al mare, l'esperienza continua tra le colline e la macchia mediterranea presso le Baba Residences: una collezione di ospitalità outdoor luxury che spazia dagli appartamenti panoramici dotati di terrazzi e spazi esterni riservati (oltre a 500 metri di parco comune per fare amicizia), fino alle suite da sogno come Baba Dream con jacuzzi vista mare o alla spaziosa Casa Baba, pensata specificamente per accogliere senza pensieri anche i pet di taglia superiore ai 5 kg. Un unico mondo integrato per vivere una vacanza di livello superiore, insieme e senza riserve.