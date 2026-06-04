Concerti, mostre, aperitivi sulle terrazze della città e molto altro: gli eventi da segnare in agenda del mese di Giugno 2026 a Milano

L'estate milanese entra nel vivo con un palinsesto fitto di appuntamenti che spaziano dalla grande musica live al cinema sotto le stelle, passando per la moda, il design gastronomico e le celebrazioni culturali.

Ma non solo. Tra festival storici e novità itineranti, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso pronto a inaugurare la stagione estiva. Ecco tutti gli eventi da segnare in agenda per il mese di giugno.

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Cosa fare a Milano a giugno: tutti gli appuntamenti

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Milano Fashion Week Men’s Collection

Dal 19 al 23 giugno la città ospita le sfilate maschili dedicate alle collezioni Primavera/Estate 2027, con un calendario di 75 appuntamenti complessivi tra sfilate fisiche, digitali, presentazioni ed eventi. Tra i debutti sulle passerelle milanesi spicca Thom Browne, affiancato dai brand Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka. La settimana celebra anche il decimo anniversario di Pronounce e vede lo spazio di Fondazione Sozzani attivato come palcoscenico per i designer della nuova generazione. L'evento si diffonde nel tessuto urbano attraverso i maxi-led di Urban Vision Group, che trasmettono gli streaming delle sfilate in diretta lungo le strade di Milano.

Anteprima d’estate a Fieramilano Rho

La stagione si apre con l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma fino al 2 giugno presso Fieramilano Rho. Quattro padiglioni ospitano oltre 1.000 artigiani provenienti da più di 50 Paesi, creando un percorso esperienziale tra tradizioni locali, abiti leggeri, design e proposte outdoor. L'offerta culinaria si articola in otto Piazze del Gusto che propongono un viaggio gastronomico tra specialità regionali italiane e cucine internazionali, dalle braci sudamericane ai sapori d'Oriente. L’appuntamento, a ingresso gratuito, include anche spettacoli ed eventi culturali dedicati alla socialità.

Le mostre di giugno a Milano

Arnaldo Pomodoro: una vita

Dal 29 maggio al 18 ottobre, le Gallerie d'Italia in Piazza Scala e la Fondazione Arnaldo Pomodoro presentano una grande mostra antologica in occasione del centenario della nascita dell'artista. Il percorso espositivo si articola attraverso quarantacinque opere che coprono oltre sessant'anni di produzione, dai bassorilievi informali degli anni Cinquanta alle sculture geometriche come sfere, cubi e colonne spaccate. L'allestimento tocca diverse sale del museo e include un'immersione nei materiali d'archivio, terminando nel Chiostro ottagonale e nel Giardino di Alessandro con le sculture monumentali permanenti.

Cieli rosa e luci d'acqua

L'Acquario Civico di Milano ospita dal 10 giugno al 13 settembre la mostra personale di Daniela Cavallo, con opening fissato per il 9 giugno. Il progetto nasce come omaggio ai paesaggi della città a partire da una collezione di cartoline vintage milanesi, rielaborate dall'autrice pugliese in chiave pop ed espressionista. L'esposizione si divide in due serie: "Luci d’Acqua", composta da grandi opere dedicate ai Navigli, all'Idroscalo e ai riflessi urbani, e "Milano in Colors", che reinterpreta l'iconografia storica cittadina attraverso composizioni astratte e cromatiche.

Ambrosia Fortuna: Eravamo notte, ora siamo giorno

Dal 13 al 15 giugno, il PAC Padiglione d'Arte Contemporanea presenta un progetto espositivo dell'artista e fotografa Ambrosia Fortuna, curato da Sabato De Sarno. La mostra si inserisce nel calendario culturale del Milano Pride 2026 e raccoglie una selezione di fotografie e video realizzati in oltre dieci anni tra Milano e Napoli. L'esposizione si configura come un archivio visivo intimo e partecipato che esplora la quotidianità, le relazioni e la dimensione affettiva all'interno della scena queer e drag italiana. Attraverso frammenti di preparazione nei camerini, momenti domestici e confessioni, il percorso indaga i temi dell'identità e della trasformazione del corpo, restituendo la memoria di una comunità che trova nello spazio della notte un luogo di autenticità e libertà.

Identità Milano 2026

Da domenica 7 a martedì 9 giugno, l’Allianz MiCo ospita la nuova edizione del Congresso internazionale di cucina d'autore, incentrata sul tema Identità Future: La libertà di pensare. L'evento riunisce i protagonisti della gastronomia italiana e internazionale per lezioni e approfondimenti distribuiti tra il Main Stage e diverse aree tematiche. Accanto alle sezioni dedicate a pasta, pizza, lievitati e formaggi, lo Spazio Arena e il Pavilion Hospitality accolgono incontri sull'hôtellerie e la Bar Experience. Tra le novità del 2026 spiccano lo street food d'autore di NEXT GEN LAB, lo spazio Identità Young per gli under 35 e una sezione per le scuole di formazione.

BiM Summer Season

Il quartiere Bicocca inaugura il proprio palinsesto estivo giovedì 4 giugno con un evento gratuito che si estende da mezzogiorno a mezzanotte negli spazi Pirelli 10, nel Bicocca Pavilion e nel BiM Garden. La giornata di apertura prevede il Flug Market con designer indipendenti, sessioni di outdoor training, workshop di rilegatura e laboratori per bambini dedicati al teatro di carta giapponese Kamishibai. La programmazione musicale è curata da I Distratti e da Blue Note Off, con il DJ set di Esa e il live di Malasartoria Milano feat. Tormento. Le iniziative proseguono per tutto il mese: il 6 e il 9 giugno con le proiezioni cinematografiche in collaborazione con il Cinemino, e il 13 giugno con i laboratori didattici per la Milano Green Week e i talk sulla sostenibilità digitale di RigeneraMI.

Cinema sotto le stelle (e non solo)

Milano Film Fest

Dal 4 al 9 giugno 2026 torna la manifestazione curata da Claudio Santamaria, che trasforma la città in un set a cielo aperto con oltre 120 film, anteprime, serie TV, talk e un red carpet esclusivo.

Il cuore del festival si concentrerà nel "distretto cinema", tra il Piccolo Teatro Strehler e l’Anteo Palazzo del Cinema, allargandosi quest'anno alla Casa degli Artisti e alla Casa di Quartiere Garibaldi. Da qui l'evento si diffonderà in tutti i quartieri con proiezioni all'aperto ed eventi off, inclusi gli appuntamenti gratuiti del format “Scintille” in 24 piazze cittadine.

Il programma, che prevede anche due concorsi internazionali per lunghi e cortometraggi, si aprirà con la prima nazionale del documentario Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel (già a Cannes). Tra le sezioni speciali spiccano “Milano & il cinema”, dedicata alle trasformazioni urbane e ai grandi classici del territorio, e “Visioni di pace”, incentrata su storie di impegno sociale.

AriAnteo e l'Arena Milano Est

Con l'arrivo dell'estate ripartono le proiezioni all'aperto dello storico circuito AriAnteo. Le location selezionate per questa stagione includono i film in cuffia wireless a CityLife, il cinema d'autore nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale e la multisala all'aperto nel Chiostro dell’Incoronata.

A partire dal 25 giugno riapre anche l'Arena Milano Est nel quartiere di Lambrate, con un cartellone che unisce cinema, spettacoli dal vivo ed eventi culturali serali.

Le terrazze, gli aperitivi e gli eventi food della stagione

MARTINI Aperitivo Line

Dall’11 al 14 giugno prende vita un'esperienza itinerante gratuita a bordo di un tram storico meneghino, volta a ripercorrere l'evoluzione dell'aperitivo dall'Ottocento a oggi. Il tour di 45 minuti, con partenze da Piazza Castello, unisce la narrazione guidata della storia sociale della città a sessioni di flair bartending. Durante il viaggio viene proposta una degustazione incentrata sul mondo degli spritz, dal MARTINI Bianco al Bitter, fino alla versione analcolica Vibrante. Il racconto prosegue anche sul territorio con il format contemporaneo "CIAO! Terrazza MARTINI", che attiva un calendario di appuntamenti musicali in alcuni bar iconici milanesi.

Torre Sunset in Fondazione Prada

La terrazza situata al sesto piano della Torre di Fondazione Prada si conferma un punto di ritrovo per la stagione estiva con il nuovo appuntamento settimanale del mercoledì. L'esperienza unisce la vista panoramica e l'architettura dell'edificio a una selezione musicale curata dai dj Giorgio Di Salvo e Marco Klefisch.

La nuova Terrazza BASE

Anche BASE riapre la sua terrazza e annuncia un palinsesto di appuntamenti, con un nuovo allestimento outdoor firmato Lemont e la programmazione che accompagnerà la stagione estiva tra musica, incontri e socialità.

ELEMENTI da mare culturale urbano

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la corte di Cascina Torrette e la piazza esterna ospitano la quinta edizione del festival che fa dialogare musica, pizza e cultura contemporanea. Il concept di quest'anno, “Shapes of Pizza”, esplora la forma come identità e gesto tecnico attraverso le interpretazioni di pizzaioli provenienti da tutta Italia. La programmazione musicale, curata da Le Cannibale, propone live e dj set che spaziano dall'elettronica al funk e al cantautorato. L'evento, a ingresso gratuito, include talk, laboratori per adulti e bambini e la finale del Master del Cornicione.

I Salotti del Tempo a Palazzo Visconti

Domenica 7 giugno debutta a Palazzo Visconti il format culturale ed esperienziale firmato Epoka Events, intitolato "Il Segreto dei Duchi di Modrone". L'obiettivo dell'iniziativa è far rivivere la grande storia in modo totalmente immersivo e interattivo, trasformando il pubblico da semplici spettatori a protagonisti attivi del racconto. Indossando i costumi storici dell'Ottocento forniti dall'organizzazione, i partecipanti vengono proiettati nell'atmosfera del 1847, alle soglie delle Cinque Giornate di Milano. Attori e figuranti ridanno vita a personaggi come Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi e Clara Maffei, intrecciando dialoghi politici e passioni risorgimentali. Il pomeriggio include rievocazioni storiche, musica dal vivo, danze guidate, giochi d'epoca, la lettura degli Arcani e il tradizionale rituale del thè ottocentesco.

Milano Pride 2026

Il mese di giugno segna il venticinquesimo anniversario del Milano Pride con un festival diffuso che attraversa la città con oltre 100 eventi di teatro, dibattiti e cinema. Il programma culmina nelle giornate finali: il 21 giugno il Giardino della Triennale accoglie la Pride Sport Arena dedicata al benessere e all'inclusione sportiva; dal 24 al 26 giugno Porta Venezia diventa il cuore pulsante con i talk politici di Pride Square in Piazzale Lavater e i test gratuiti di Milano Check Point in Largo Bellintani. Sabato 27 giugno si tiene la tradizionale parata da via Vittor Pisani fino all'Arco della Pace, seguita dall'evento di chiusura con attivisti, istituzioni e intrattenimento musicale.

MIMO – Milano Monza Motor Show

Dal 26 al 28 giugno torna l'evento gratuito all'aperto dedicato all'innovazione tecnologica e alla mobilità contemporanea. La manifestazione fa da ponte tra le strade di Milano e l’Autodromo Nazionale di Monza, proponendo esposizioni di hypercar, supercar e veicoli elettrici. Il pubblico può assistere a parate, dimostrazioni dinamiche e partecipare a test drive mirati a illustrare i nuovi modelli del mercato automobilistico.

Esxence – Summer Edition

Dal 3 al 6 giugno l’Allianz MiCo si trasforma nel centro della profumeria artistica internazionale con la sedicesima edizione della rassegna. L'evento riunisce più di 300 brand globali tra lanci di nuove fragranze, masterclass olfattive e incontri con i maestri profumieri dedicati agli operatori del settore. Il pubblico di appassionati e non addetti ai lavori può accedere alle esposizioni esclusivamente nella giornata di sabato 6 giugno, dalle ore 10:00 alle 16:30.

I festival e i grandi concerti all'aperto

I live negli stadi e gli I-Days

Il calendario dei grandi concerti estivi entra nel vivo a giugno con una fitta sequenza di date a San Siro e all'Ippodromo. Lo Stadio San Siro ospita una maratona di artisti italiani e internazionali: Tiziano Ferro (6 e 7 giugno), Eros Ramazzotti (9 giugno), Cesare Cremonini (10 giugno), Irama (11 giugno), Geolier (13 giugno), Achille Lauro (15 giugno), Iron Maiden (17 giugno), Ligabue (20 giugno) e Gabry Ponte (27 giugno). All'Ippodromo SNAI San Siro tornano invece gli I-Days Milano, che il 25 giugno vedono come protagonisti sul palco i Maroon 5.

Party Like a Deejay

Dal 5 al 7 giugno Parco Sempione e il Castello Sforzesco si trasformano nel quartier generale di Radio Deejay per tre giorni di intrattenimento gratuito. Il programma prevede concerti live, DJ set, attività sportive diffuse e aree food truck. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco principale ci sono Annalisa, Madame, J-Ax e i The Kolors.

Milano Latin Festival e i concerti diffusi

Dall’11 giugno al 15 agosto l'ex area Expo del MIND Live Theatre accoglie la rassegna dedicata alla cultura e alla musica latinoamericana, con spettacoli e gastronomia tipica. Tra le prime date confermate figurano i live di Kany García il 13 giugno e del Grupo 5 il 21 giugno. In parallelo, la Filarmonica della Scala propone la sera del 13 giugno il suo tradizionale concerto gratuito in Piazza Duomo, mentre il Milano Summer Festival ospita il 30 giugno la data milanese del tour di Ernia.