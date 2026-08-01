Cinema, mostre, locali da provare e molto altro. Ad agosto Milano si svuota, ma è ancora più bella da vivere: ecco cosa fare per chi resta in città

C'è un'idea dura a morire secondo cui Milano ad agosto sia una città fantasma. E in parte è vero. Ma per chi è abituato a correre, facendo lo slalom tra la folla in centro o in metro, potersi finalmente godere la città a un altro ritmo ha un sapore particolare. Anche perché le cose da fare non mancano.

Tra piscine all'aperto, mostre, cinema sotto le stelle e serate che si allungano fino a notte fonda, ecco tutti gli eventi da segnare in agenda per decidere cosa fare a Milano ad agosto.

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Cosa fare a Milano ad agosto: tutti gli appuntamenti

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Concerti sotto le stelle

Le Serate d'Incanto sulle Terrazze del Duomo restano uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate cittadina. Fino al 10 settembre, ogni giovedì le terrazze aprono al tramonto con concerti dal vivo: ad agosto gli appuntamenti sono il 6, il 13, il 20 e il 27. L'accesso è previsto dalle 20 alle 21:30, con ultima salita alle 20.

Parallelamente, i concerti Candlelight portano la formula a lume di candela in due location open air: le Terme De Montel e i giardini di Villa Clerici. Il 6 agosto, oltre al Candlelight dedicato a Hans Zimmer, anel complesso termale va in scena anche una serata Coldplay vs Imagine Dragons, alle 22. Il 29 agosto tocca a Villa Clerici, con un doppio omaggio: alle 20 a Vasco Rossi, alle 22 a Ludovico Einaudi.

Cinema all'aperto

Dall'1 al 25 agosto il palco del Castello Sforzesco si trasforma in arena cinematografica grazie alla rassegna di Cineteca Milano, tra classici e film cult accompagnati da eventi speciali.

Resiste, come ogni estate, AriAnteo, il palinsesto di cinema all'aperto arrivato alla 37ª edizione, attivo da giugno a settembre con prime visioni, film premiati nei festival internazionali e serate con ospiti. Le arene attive quest'anno sono quattro: Palazzo Reale (fino al 14 settembre), Fabbrica del Vapore (fino al 27 settembre), Incoronata (fino al 30 agosto) e CityLife (fino al 27 settembre).

Le piscine aperte a Milano

Il Centro Balneare Romano, in zona Città Studi, è tra le più amate: una vasca lunga 100 metri, 4.000 metri quadrati totali, altezza crescente e un pezzo di prato alberato. Torna anche quest'anno il Sunset Pool, per nuotare al tramonto con un drink a bordo vasca. In zona Inganni-Lorenteggio c'è invece la Piscina Cardellino, con vasca coperta e una scoperta da 50 metri circondata dal verde, mentre in zona Chiesa Rossa la Piscina Sant'Abbondio, dopo un lungo restauro, è tornata operativa con vasca da 50 metri, prato curato e spogliatoi rifatti.

I Bagni Misteriosi, ex Centro Balneare Caimi in zona Porta Romana, restano probabilmente la piscina all'aperto più bella della città: vasca grande da 50 metri, una più piccola per bambini, bar con menù hipster e aperitivo a bordo piscina tra le 19 e le 22:30. Per l'estate 2026 la balneazione serale è dal venerdì alla domenica, fino alle 22.

Ad Assago, all'interno del Mediolanum Forum, il Beach Forum offre piscina, solarium, campi da beach volley e prenotazione lettini via app, raggiungibile con la linea verde della metropolitana. All'Idroscalo, il Mare di Milano, l'accesso alla spiaggia è libero e gratuito, con acqua monitorata dall'ARPA e un'area attrezzata gestita dal Papaya Beach Club. A fianco, il Kora Beach Club, inaugurato nel 2025, è l'unico vero beach club cittadino: piscina di 1,20 metri, ristorante, cocktail bar, yoga e dj set nel weekend. Infine, a San Donato, il San Donato Active propone tre piscine, tra cui una vasca da 25 metri per il nuoto e uno scivolo toboga, con ingresso da 18 euro nei feriali.

Cosa fare a Milano ad agosto con i bambini

A Voghera, Cowboyland ha inaugurato il 4 luglio la sua novità dell'estate: San Antonio Water Valley, un'area acquatica a tema western con scivoli, giochi d'acqua e fontane, a ingresso gratuito per la prima ora compreso nel biglietto. Il parco, tra i pochi a tema western in Europa, resta aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18:30 fino al 2 novembre, tra villaggio indiano, montagne russe in stile western e spettacoli dal vivo.

Al MIND, This is Wonderland porta invece un percorso immersivo di oltre 40.000 metri quadrati dove Alice nel Paese delle Meraviglie, Pinocchio e Peter Pan si intrecciano in un unico grande parco a tema, aperto ogni sera dalle 18 alle 24 fino a fine settembre.

Mostre da vedere

Palazzo Reale ospita Le Alchimiste di Anselm Kiefer, un'installazione site-specific per la Sala delle Cariatidi: oltre quaranta grandi teleri dedicati alle figure femminili dimenticate dell'alchimia, da Caterina Sforza a Isabella Cortese, realizzati con fuoco ed elettrolisi in dialogo con le ferite lasciate dal bombardamento del 1943.

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 30 agosto, la mostra fotografica Women for Women Against Violence presenta 21 ritratti di grande formato dedicati alla violenza di genere e al tumore al seno, accompagnati da QR code con le voci delle protagoniste e da due percorsi speciali dedicati al design e all'arte tessile.

Fondazione Prada presenta Dash, il progetto multimediale dell'artista cinese Cao Fei sulla rivoluzione tecnologica in agricoltura, frutto di tre anni di ricerca tra Cina meridionale, nordoccidentale e Sud-est asiatico.

Al Castello Sforzesco, fino al 27 settembre e a ingresso libero, Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring riunisce oltre sessanta opere del Gabinetto dei Disegni, che ne conserva più di 30mila: firme come Tiepolo, Boccioni e lo stesso Haring attraversano cinque secoli di storia del disegno.

Al Museo Diocesano, il Chiostro d'Estate anima ogni sera il cortile con aperitivi e mostre fotografiche: Werner Bischof. Point of View ripercorre, a 110 anni dalla nascita, la carriera del fotoreporter svizzero di Magnum attraverso 200 stampe vintage, mentre fino al 4 ottobre lo stesso museo ospita la selezione dei Sony World Photography Awards 2026, con il progetto vincitore di Citlali Fabián e diversi fotografi italiani sul podio delle categorie Professional.

La notte di San Lorenzo

Intorno al 10 agosto, con il picco delle Perseidi previsto per il 12, il Civico Planetario Ulrico Hoepli organizza l'evento "Le stelle cadenti: frammenti di cometa", con conferenze-spettacolo e osservazioni guidate, tre appuntamenti nella sola giornata del 10. Per chi vuole allontanarsi dalla città, gli osservatori di Cà del Monte nell'Oltrepò, di Sormano, la Torre del Sole a Brembate e le visite notturne al Castel Baradello propongono serate dedicate alle stelle cadenti.

Altre iniziative da non perdere

Le Sere FAI d'Estate portano a Villa Necchi Campiglio l'aperitivo "All'ombra delle magnolie", il 26 agosto in due turni serali con musica jazz dal vivo, e le aperture mattutine speciali "Apri le porte" nei mercoledì 5, 12, 19 e 26 agosto con colazione inclusa. Fuori Milano, il calendario tocca Villa del Balbianello sul Lago di Como, Palazzo Moroni a Bergamo e il veliero Velarca sul Lario.

Infine BASE, in via Bergognone, resta un jolly fisso per tutta l'estate con "L'estate di BASE – Aperta per Ferie": ogni martedì cabaret queer con "Queer Panic!", ogni giovedì live emergenti con "Emergentissimi", ogni domenica lezioni libere di danza in cortile.

Ma BASE non è l'unico locale che rimane aperto tutta l'estate. Dalla colazione alla cena, dall'aperitivo al brunch, sono tanti i locali che restano aperti anche ad agosto. Tra questi anche alcuni in cui di solito sembra impossibile trovare posto. Li trovate tutti qui.