Mostre, concerti, piscine e cinema all'aperto: una guida su cosa fare a Milano ad Agosto per chi rimane (o arriva) in città

Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che decidono di trascorrere il mese di agosto a Milano e la città risponde a dovere offrendo ogni estate nuove iniziative.

Dalle piscine al cinema all'aperto, passando per rassegne musicali o di danza. E poi locali (quasi) sempre aperti, mostre e attività sportive. Le idee e le proposte non mancano.

Abbiamo riassunto qui sotto tutto quello che si può fare a Milano ad agosto.

Cosa fare a Milano ad Agosto

Le mostre da vedere a Milano ad agosto

Sono tante le esposizioni che proseguono anche in estate e che meritano di essere viste. Da quella dedicata a Oliviero Toscani a Palazzo Reale (fino al 25 settembre) a quella in omaggio a David LaChapelle al Mudec (11 settembre).

E poi la mostra di sculture interamente realizzate con mattoncini Lego The Art of the Bricks al Ride fino al 27 agosto e quella di design che ha per protagonista Aldo Rossi (al Museo del Novecento, fino al 2 ottobre).

Le piscine all'aperto a Milano

Ogni estate sono tante le piscine comunali scoperte che consentono l'accesso al pubblico per trovare qualche ora di refrigerio e non dedicate esclusivamente ai nuotatori. A queste, consultabili sul sito di Milanosport, si aggiungono quelle private.

Tra le più celebri sicuramente i Bagni Misteriosi, alle spalle del Teatro Franco Parenti, luogo ormai di culto dell'estate milanese che dal tardo pomeriggio consente anche di fare l'aperitivo a bordo vasca.

Altra piscina da non sottovalutare per una giornata di relax è quella di Fuorimano OTBP, non certo un'olimpionica, ma un luogo in cui lasciarsi dondolare su un gonfiabile o leggere un libro con i piedi a mollo. Il vantaggio è che l'accesso è consentito a un massimo di 10 persone prenotandosi in anticipo sulla loro piattaforma, consentendo così di avere tranquillità e riservatezza.

Estate Sforzesca al Castello

Anche quest'anno, fino al 26 agosto sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena Estate Sforzesca, manifestazione giunta alla sesta edizione che propone spettacoli di danza, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto.

Per animare le serate milanesi sono in programma musica classica, jazz, folk e pop, spettacoli in cui teatro e musica si mescolano e ancora rivisitazioni di classici e serate dedicate alla danza.

A questo link è possibile scaricare il programma degli eventi.

Durante gli spettacoli serali, vicino al palco, è a disposizione del pubblico l’ApeShakespeare To Bee or not To Bee, un progetto dell’ impresa sociale CETEC Dentro/Fuori San Vittore. Il punto di ristoro mobile, gestito dagli ex-detenuti, si ferma al Castello per tutta la durata dell’Estate Sforzesca.

Aperitivi all'aperto

A dispetto di quanto si possa pensare, agosto non è un mese caldissimo in città. Non come luglio perlomeno. E la sera le temperature iniziano a rinfrescarsi nuovamente grazie a qualche sporadico acquazzone estivo.

Ecco, quindi, che l'idea di fare un aperitivo o bere qualcosa con i pochi reduci rimasti in città in un locale con un bello spazio all'aperto non è poi così folle. Qui ve ne consigliamo ben 13 da provare.

Cinema all'aperto

Come ogni estate, tornano anche nel 2022 gli schermi che consentono di guardare un film sotto le stelle.

Oltre alla consueta rassegna AriAnteo il cui ricco programma si sviluppa tra gli spettacoli nel cortile di Palazzo Reale e quelli nel Chiostro dell'Incoronata, vale la pena ricordare anche la nuova iniziativa Anteo nella città che prevede proiezioni ogni settimana in quartieri diversi e il cinema all'aperto di Mare culturale urbano.

Una giornata di surf (e non solo)

Si chiama Wakeparadise ed è il watersport park più grande d'Italia, che porta a Milano un po' di California, con onde e sport da veri appassionati.

La location non può che essere l'Idroscalo, che diventa luogo prediletto per cercare di prendere un po' di aria abbandonando l'afa della città per sentirsi un po' in vacanza.

Wakeboard, surf e surfskate sono solo alcune delle attività che Wakeparadise offre: l’ultima novità della stagione è il sunset yoga powered by Green Media Lab, ideale per sciogliere le tensioni accumulate durante la giornata.

E poi la Surf Pool, con l’onda artificiale e statica, alta fino a 1,6 metri e larga 10, che permette di concentrare le energie su nuove manovre o sul perfezionamento della tecnica di riding.

Wakeparadise è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 20.30, e dal sabato alla domenica dalle 10.00 alle 20.30, con diverse opzioni di ticket di ingresso e di accesso alle strutture del centro, oltre ai pacchetti speciali comprensivi di lezioni e noleggio tavola.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito.

Vapore d'Estate

Alla Fabbrica del Vapore torna Vapore d’estate, programmazione estiva all'interno del palinsesto culturale cittadino Milano è Viva, che animerà la location di via Procaccini fino al 21 settembre.

Musica, performance, arti visive e attività per bambini e ragazzi per conoscere o riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Novità di questa edizione il progetto artistico You will find me if you want me in the garden, allestimento site-specific pensato per gli spazi della Cattedrale, che sarà ripensato per l’occasione come giardino inter-specie.

Vapore d’estate abiterà diversi spazi di Fabbrica, al chiuso e all’aperto, snodandosi tra concerti, proiezioni, spettacoli e performance, mostre e attività dedicate al pubblico più giovane, esprimendo così l’animo multiforme dei dieci laboratori promotori dell’iniziativa.

Una giornata alla spa

Per rilassarsi anche solo per un giorno, nel weekend o in settimana, non mancano certo le spa tra Milano e dintorni.

In centro, in piazza Medaglie d'Oro si trova QC Terme, ormai un'istituzione in città per chi vuole alternare le piscine coperte e le vasce a idromassaggio all'aperto. Ma sono tanti anche gli hotel che consentono l'ingresso giornaliero, alcuni addirittura con una parte che è possibile riservare in via esclusiva, come Palazzo Parigi, che mette a disposizione un vero e proprio hammam, o il Mandarin Oriental.

Per chi vuole allontanarsi un po' dalla città c'è Monticello Spa&Fitness, nel cuore della Brianza.

Un cono gelato "gourmet"

Secondo la tecnologa alimentare americana Kay McMath, il gelato è ancora più gustoso se assaporato nel formato cono. Infatti, il sapore viene rilasciato quando il gelato viene riscaldato in bocca: se leccato, questo avviene più rapidamente e le papille gustative presenti sulla lingua percepiscono maggiormente il gusto. Ecco perché il team di ricerca e sviluppo di Grom ha creato i nuovi “coni gourmet Grom”. Si tratta di abbinamenti dei gusti gelato migliori del brand con topping golosi, panna montata e coni granellati.



Quattro le varianti di gusto disponibili in tutte le gelaterie del marchio in Italia per l'estate:

Torino, pura meraviglia, cono granellato con cioccolato e granella di nocciola, gelato al cioccolato gianduia, al fiordilatte e alla nocciola, panna montata e golosa crema spalmabile al gianduia;

Classico intramontabile, cono granellato con cioccolato e granella di nocciola, gelato alla vaniglia, al pistacchio e al torroncino, panna montata e golosa crema spalmabile al pistacchio;

Summer time, heart of mine, cono granellato con cioccolato e granella di cocco, sorbetto alla fragola, gelato al fiordilatte e sorbetto al mango, panna montata e granella di cocco;

Caramel salé, chocolat alé, cono granellato al cioccolato fondente, gelato al caramello salato, al cioccolato e alla stracciatella, panna montata e topping al cioccolato.