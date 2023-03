Cinema, mostre, nuovi locali e ristoranti, eventi, feste e appuntamenti: un calendario sempre aggiornato su cosa fare a Milano

Cosa fare a Milano a Marzo?

Nel mese dell'arrivo della primavera - e della notte degli Oscar - sono tantissime le iniziative in città, anche in forza delle temperature che diventano sempre più piacevoli e delle giornate che si allungano a vista d'occhio con il ritorno all'ora legale (nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo) che ci invogliano a uscire di più.

Abbiamo riassunto in un unico posto tutto quello che c'è da fare a Milano a Marzo da un punto di vista culturale, culinario, festaiolo e modaiolo.

Tra mostre d'arte, eventi, appuntamenti, e nuovi locali da scoprire non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Milano a Marzo

Helmut Newton Legacy a Palazzo Reale

Venerdì 24 marzo nelle sale di Palazzo Reale a Milano apre al pubblico l’ampia retrospettiva HELMUT NEWTON LEGACY, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia.

La mostra, visitabile fino al 25 giugno 2023, è curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti, e ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi.

Accanto alle immagini iconiche, un corpus di scatti inediti, presentati per la prima volta in Italia, svelerà aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali.

Polaroid e contact sheet permetteranno di comprendere il processo creativo che si cela dietro alcuni dei motivi più significativi del lavoro di Newton, mentre pubblicazioni speciali, materiali d’archivio e dichiarazioni del fotografo consentiranno di ricostruire il contesto nel quale è nata l’ispirazione di questo straordinario artista.

Bubble World

Apre finalmente al pubblico l'attesa esperienza tra le bolle di Blubble World, di cui molto probabilmente avrete visto frequenti pubblicità sui social, proprio per le sue impareggiabili Instagram opportunity.

Una vasca da bagno gigante piena di palline, esperienze in realtà virtuale, paesaggi da sogno che permettono di entrare in un’enorme bolla, provare un simulatore di volo in mongolfiera, passeggiare in una stanza fatta di nuvole o in un'altra piena di palloncini.

Un'unica accortezza: arrivare con la batteria del cellulare ben carica.

Dove: Lampo Scalo Farini, l’ingresso alla mostra è da Via Valtellina 5.

Guy Bourdin all'Armani/Silos

Fino al 31 Agosto all'Armani/Silos è in mostra Guy Bourdin: Storyteller, un omaggio all’opera del fotografo francese, nata dall’idea di raccontarne l’intento compositivo e narrativo, al di là della provocazione da sempre associata al suo lavoro.

Sulla scia di Alfred Hitchcock ed Edward Hopper, un regista e un artista che ammirava molto, Guy Bourdin è stato essenzialmente uno storyteller, capace di racchiudere interi romanzi, di preferenza gialli o noir, in un singolo scatto.

In mostra si trovano cento fotografie che Giorgio Armani insieme a The Guy Bourdin Estate ha selezionato tra scatti iconici e immagini meno note.

L’uso dei colori saturi – tratto distintivo dello stile di Bourdin – è esplorato attraverso intere sale dedicate a rossi, verdi e rosa, così come la sua abilità nel gioco con la forma decostruita, in particolare con i manichini, e la sua inconfondibile idea di composizione.

Ventuno fotografie in bianco e nero mostrano come la capacità espressiva di Bourdin sia immediatamente percepita anche con il più semplice dei contrasti.

Una sezione esplora l’amore di Bourdin per il cinema, elemento centrale della sua creatività, e presenta una selezione di fotografie di campagne pubblicitarie che mostrano quelle che sembrano scene del crimine o inseguimenti della polizia, e che riportano alla fascinazione per Alfred Hitchcock e al tema della “trama misteriosa”.

Museo City

Dal 3 al 5 marzo Milano si trasforma in un unico, grande museo diffuso grazie all’apertura coordinata di oltre 100 tra musei pubblici e privati, grandi e piccoli, di arte, storia, scienza, design, che offrono al pubblico visite straordinarie, tour guidati, mostre ed eventi speciali, conferenze e laboratori, per adulti e bambini.

Potete scoprire tutti gli appuntamenti in programma sul sito dedicato.

Book Pride Milano, Superstudio Maxi

Dal 10 al 12 marzo si terrà la VII edizione di Book Pride Milano negli spazi di Superstudio Maxi (via Moncucco 35, Milano).

Con più di 180 marchi editoriali, circa 300 tra scrittori, ospiti e autori, 250 appuntamenti tra presentazioni, eventi e incontri, 3 sezioni (Book Young, Book Comics, Traiettorie Linguistiche), uno spazio dedicato ai mestieri del libro “Book Academy” e un luogo destinato alla poesia “Poet’s Corner”, 4 percorsi (Mappe, Rifugi, Fughe, Visioni), 40 laboratori dedicati alle scuole per più di 1.000 studenti iscritti e l’anteprima con Sheila Heti, Book Pride si conferma la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana.

Trovate qui il programma.

MIA Fair 2023, Superstudio Maxi

Dal 23 al 26 marzo, torna per la dodicesima edizione MIA Fair – Milano Image Art Fair, la fiera dedicata all’immagine fotografica: 100 espositori, 16 progetti speciali e un ricco programma culturale, con eventi e conferenze dedicate al mondo dell’arte e della fotografia, approfondimenti e ospiti di rilievo nel panorama artistico italiano ed internazionale.

Una vivace e innovativa fiera dove poter ammirare sia le opere di artisti storici che di artisti emergenti.

Allestita negli spazi di SUPERSTUDIO MAXI, in via Moncucco 35, MIA è considerata tra gli appuntamenti più significativi dedicati all’immagine fotografica.

Ireland week

Dal 12 al 19 marzo Milano (con il patrocinio del Comune) si colorerà di verde Irlanda grazie alla seconda edizione della Ireland Week.

Sono oltre 50 gli eventi, quasi tutti gratuiti, che si terranno in città durante la settimana di San Patrizio, festività celebrata in tutto il mondo.

La settimana irlandese mette in scena l’Irlanda nelle sue diverse forme: musica, letteratura, danza, cinema, tradizioni, gastronomia, divertimento e attenzione alla sostenibilità: un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere il grande pubblico facendo vivere alle persone un virtuale viaggio irlandese.

Il denso programma di eventi prevede due mostre fotografiche in Via Dante e in Corso Garibaldi, una rassegna cinematografica in lingua originale che includerà film pluripremiati e alcune prime internazionali al Palazzo del Cinema Anteo, musica tradizionale e rock con busker e danze irlandesi nelle strade della città, incontri letterari con nomi di spicco, celebrazioni di San Patrizio negli Irish Pub della città, incontri di sport gaelici ed altre occasioni per poter vivere l’Irlanda dal vivo.

In scena anche la gastronomia irlandese con A Taste of Ireland evento di Bord Bia, ente governativo per la promozione dei prodotti irlandesi e JRE – Jeunes Restaurateurs Italia: a Milano (e dintorni) saranno tre i ristoranti che proporranno uniche e creative realizzate con carne di manzo e pesce irlandese:

Daniel Canzian - Ristorante Daniel Canzian, Milano – Scampi di San Patrizio

Dario Guidi - Antica Osteria Magenes, Gaggiano (MI) – Anguilla alla brace, tataki di manzo irlandese, rafano e olio al pesto

Lorenzo Di Bari - Ristorante Due Spade Cernusco sul Naviglio (MI)

Numerose, poi, anche le offerte di viaggio riservate a chi prenota un soggiorno in Irlanda, durante la Ireland Week.

Change Means Business, da Apple Piazza Liberty

Fino al 16 marzo è possibile partecipare a una serie di sessioni gratuite, aperte a tutti, dal titolo Change Means Business presso Apple Piazza Liberty e online: ogni partecipante potrà lasciarsi ispirare dal lavoro di alcune personalità innovative nel mondo dell’imprenditoria, ricevere consigli e scoprire come far crescere il proprio business.

L’iniziativa è in collaborazione con il team Apple Business, Rivista Studio e The Dots. Tra le sessioni in Store evidenziamo:

Giovedì 9 marzo, 18:30-20:00 (Apple Piazza Liberty)

Una conversazione con MalaTesta Lit. Ag.

Con Monica Malatesta e Simone Marchi di MalaTesta Lit. Ag., agenzia che rappresenta solo autori italiani portando le loro storie al successo attraverso la vendita di diritti cinematografici, TV e traduzione; i suoi autori hanno vinto i più prestigiosi premi letterari italiani. Nel corso della sessione spiegheranno come cambia il linguaggio espressivo se, partendo da un libro, si lavora a un progetto per il cinema e la TV. Nel viaggio fra diversi mercati, trasposizioni e lingue, ogni partecipante potrà scoprire come si accompagna una storia nel percorso per il successo.



Giovedì 16 marzo, 18:30-20:00 (Apple Piazza Liberty)

Exclusive: Presenta l’identità del tuo brand con MEDEA

MEDEA è un brand nato nel 2019 che realizza accessori di moda di alta qualità indossati da grandi nomi dello spettacolo e dell’arte e che opera fra NYC, Parigi e Milano. I partecipanti alla sessione potranno farsi ispirare dal percorso di Giulia e Camilla di MEDEA nel mondo della moda, scoprire come trasferire l’identità di un marchio a chi avrà il ruolo di promuoverla per raggiungere il pubblico nel modo più efficace. Nel corso dell’incontro potranno anche creare una bozza su iPad da proporre a fotografi e comunicatori, per far brillare il loro lavoro.

La sfida di Cluedo su Instagram

Per la prima volta in assoluto, tutto il mondo potrà contribuire a risolvere l’omicidio del famoso Dottor Black: basterà seguire @officialcluedo.it e andare alla ricerca di prove schiaccianti tra post e stories che per tutto il mese di marzo rilasceranno sul web preziosi indizi e testimonianze chiave per la risoluzione del caso.

Il delitto è stato rivelato da un trailer trasmesso durante un esclusivo evento immersivo a New York City che potete riguardare qui per cercare di arrivare prima di tutti gli altri a rispondere ai famigerati elementi chiave: Chi, Dove e Con quale arma?

Il temporary Star Home Restaurant

Dal 10 al 19 marzo, per dieci serate, STAR dà la possibilità ai consumatori di cenare in uno spazio esclusivo nel cuore di Milano offrendo un’esperienza all’insegna della buona cucina vissuta in modo leggero e spensierato, proprio come una cena a casa, ma con l’aiuto degli iconici prodotti STAR.

Si chiama Star Home Restaurant, ed è un temporary restaurant in Viale Bligny, 27 creato da STAR per festeggiare i suoi 75 anni.

Al suo interno gli ospiti potranno organizzare una cena tra amici, in famiglia o condividere lo spazio con perfetti sconosciuti, in una location calda e accogliente, in cui la cucina avrà un ruolo centrale e di aggregazione.

Tramite la piattaforma partner Comehome i consumatori potranno candidarsi alla prenotazione in qualità di Host (che ha il compito di coordinare la serata, dalla scelta del menù alla supervisione della sua preparazione, godendosi poi la cena con gli ospiti) o in qualità di Guest, ruolo perfetto per chi desidera trascorrere una serata in compagnia. In entrambi i casi si potrà prenotare un posto a tavola, fino ad un massimo di 12 commensali per ogni serata.

All’interno dello STAR Home Restaurant, gli ospiti saranno accolti da un influencer diverso per ogni data, che avrà il compito di intrattenere gli ospiti ed aiutare gli Host nella preparazione del loro menù.

Viale Bligny 27, Milano

Suonare STAR

Le prenotazioni si fanno qui.

Gite fuoriporta

Mercante in Fiera, a Parma

Dal 4 al 12 Marzo torna alla Fiera di Parma Mercanteinfiera l’appuntamento internazionale di antiquariato, design d’autore e collezionismo vintage.

È un evento unico, uno tra i più importanti appuntamenti del settore su scala europea: più di mille operatori presentano le proprie opere di modernariato, antichità e collezionismo scovate nei loro viaggi.

Migliaia di proposte preziose ma anche curiose o solamente “riscoperte di un nostro recente passato”.

Non solo arredi e corredi, ma anche abiti, accessori e gioielli rendono questo appuntamento imperdibile.