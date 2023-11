Tra numerosi appuntamenti di Natale, mostre, concerti e iniziative benefiche, ecco cosa fare a Milano a Dicembre

Cosa fare a Milano a Dicembre? Il mese del Natale è ricco di attrazioni, eventi e appuntamenti. Dedicati alle festività ma non solo.

Tra mostre, uscite al cinema, appuntamenti culturali e nuove aperture ce n'è davvero per far contenti tutti: ecco tutto quello che c'è da fare a Milano a Dicembre.

Cosa fare a Milano a Dicembre

"A Christmas Magic"

A Christmas Magic è un luogo magico, un intero mondo dedicato al Natale, un’esperienza immersiva aperta al pubblico dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello").

Un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – immerso in un’atmosfera magica e suggestiva.

Tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, e ancora mongolfiere luminose, foreste popolate di magiche creature colorate e sfavillanti pacchi dono, strade lastricate di proiezioni in movimento con percorsi in continua evoluzione, il tempo sembrerà fermarsi, donando quella meravigliosa sensazione di aspettativa e meraviglia che solo questa straordinaria stagione sa sprigionare.

La promessa è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere.

Giostre, food court a tema e attrazioni per tutte le età a due passi da CityLife, oltre a un sentiero ghiacciato mozzafiato che attraversa tutto lo spazio interiore, su cui pattinare avvolti dal calore natalizio lasciandosi strabiliare dalle meraviglie di questo magico mondo.

Qui maggiori info.

La Musica dei Cieli

Dal 3 al 22 dicembre torna La Musica dei Cieli con le musiche celestiali da ogni angolo del pianeta.

Una serie di concerti gratuiti nelle chiese di Milano e provincia per promuovere la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso la musica, linguaggio universale e ponte tra civiltà diverse.

Il programma del 2023 presenta una serie di concerti con artisti internazionali nelle chiese più affascinanti di Milano e provincia, come l’Abbazia di Morimondo con il “futuro antico” di Angelo Branduardi (unico concerto a pagamento), il duo franco-indiano di Parveen Sabrina Khan e Ilyas Raphël Khan, l’Orchestra Filarmonica dei Navigli e il concerto audiovisivo di Pino Ninfa, Duevi, Falzone e Racine Noires sulla spiritualità.

Per il programma completo e maggiori informazioni fate riferimento al sito.

Noir in festival

Sarà Daniel Pennac, vincitore del Raymond Chandler Award 2023 e autore della celebre saga editoriale di Malaussène, il protagonista della giornata inaugurale della 33ma edizione del Noir in Festival, in programma a Milano dal 1 al 7 dicembre, la realtà più originale nel campo del mystery tra cinema, letteratura, cronaca e storia.

Otto i film del concorso internazionale, tutti in anteprima italiana al Cinema Arlecchino, sette gli eventi speciali e i fuori concorso, sei i film finalisti per il Premio Claudio Caligari per la migliore opera italiana di genere dell’anno.

Come ogni anno sono cinque i romanzi italiani di genere candidati al Premio Giorgio Scerbanenco, ospitato nuovamente a Casa Manzoni e che da quest’anno, grazie al sostegno della Lombardia Film Commission, vede la nascita del Premio Scerbanenco – Romanzo per il Cinema.

Un posto di rilievo spetta infine alla giornata dedicata il 2 dicembre al Giallo Storico e alla vicenda di Marianna de Leyva, la celebre Monaca di Monza de I promessi sposi di Manzoni.

Tra gli eventi cinematografici più attesi: il nuovo film di Neil LaBute Out of the Blue con Ray Nicholson (figlio d’arte) e Diane Kruger; The Goldman Case di Cédric Kahn, una delle più splendenti sorprese dell’ultimo festival di Cannes; il vincitore del Pardo d’oro Critical Zone di Ali Ahmadzadeh, thriller-verità sulla vita sotterranea nella Teheran degli Ayatollah; gli italiani Runner di Nicola Barnaba con Matilde Gioli e Francesco Montanari e The Garbage Man di Alfonso Bergamo con Paolo Briguglia e Tony Sperandeo; il noir israeliano a tempo di rap The City di Amit Ulman; il provocatorio queer-thriller Femme di Sam H. Freeman e Ping Ng Chong; il candidato all’Oscar The Ashes of Time di Loïc Tanson; la serie d’animazione Italica Noir: i ferri del mestiere dedicata alla Mala milanese e narrata da Jake La Furia.

Tra gli appuntamenti letterari: la nuova stella del noir tedesco Harald Gilbers con Morte sotto le macerie (Emons Libri), Giancarlo De Cataldo con il suo Colpo di ritorno (Einaudi), Donato Carrisi (L’educazione delle farfalle, Longanesi), la best seller canadese Ashley Audrain (Sussurri, Rizzoli), Giampaolo Simi (Il cliente di riguardo, Sellerio), la magica Deepti Kapoor con L’età del male (Einaudi) e il fondatore di Virgilio.it Fausto Gimondi con Fortuna criminale (Longanesi), presentato da Camila Raznovich.

Trovate tutti i programmi aggiornati sul sito.

Il Milano Christmas Village

Il Milano Christmas Village a partire dal 18 Novembre torna ad animare il cuore della città con un grande protagonista: Geronimo Stilton. Il topo scrittore più famoso del mondo sarà ospite fisso con la sua casetta e parteciperà ai momenti di animazione in compagnia dei personaggi del villaggio e dalla pista di pattinaggio più grande del Nord Italia ai Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia.

Tra le novità di quest’anno il ritorno della pista di pattinaggio dedicata ai bimbi che si unisce a quella di oltre 1000 mq, parzialmente coperta e riscaldata, che fa da cornice all’amata Casa di Babbo Natale e al palco centrale dove gli Elfi e tutti i personaggi proporranno momenti di gioco come la celebre baby dance.

Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale con prenotazione online e i momenti di intrattenimento sono gratuiti.

La prima tappa del Coca-Cola Christmas Tour

Sabato 2 dicembre il Coca-Cola Christmas Tour arriva a Milano, con un messaggio volto a sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione.

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00, Piazza Tre Torri in CityLife ospita la prima tappa del Coca-Cola Truck 100% elettrico, grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, e si trasforma in un’accogliente Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali e a magiche attività.

All’interno della Christmas Area, infatti, è possibile partecipare a diverse attività esperienziali in pieno spirito natalizio e grazie alla Coke App accedere al quiz “Scopri il Babbo Natale che è in te”, mentre un Food Truck darà la possibilità di gustare dell’ottima pizza accompagnata da Coca-Cola e di donare a favore delle attività di Banco Alimentare. All’evento saranno presenti i volontari dell’associazione per raccogliere fondi per le proprie attività.

Dopo la prima tappa milanese, il Coca-Cola Truck 100% elettrico prosegue il suo Tour nelle città di Torino, Roma, Napoli e Catania.

I concerti Candlelight

I Concerti Candlelight - intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica – si preparano a celebrare il Natale 2023 in tutta Italia, con un calendario speciale di serate a lume di candela. Diciotto le città coinvolte, con location uniche ed esclusive che per l’occasione avvolgeranno gli ospiti nella magica atmosfera natalizia, sulle note di canti tradizionali e grandi successi pop dedicati alla Festa più attesa dell’anno.

Questi quelli in programma a Milano.

Candlelight Ballet: lo Schiaccianoci ed altri al Teatro Lirico

Dove: Teatro Lirico Giorgio Gaber

Data e orario: 5 dicembre alle 19:00

Candlelight Special: la magia del coro e dei grandi classici del Natale

Dove: Auditorium San Fedele

Data e orario: 18 Dicembre alle ore 19:30 e alle ore 21:30

Per maggiori informazioni sui concerti Candlelight, cliccate qui

Sant'Ambrogio al Museo

Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone quattro giorni di attività speciali per festeggiare i 120 anni dall’impresa dei fratelli Wright. Un lungo weekend per giocare con l’aerodinamica e simulare una galleria del vento, ripercorrere la storia dell’aviazione, mettersi alla prova tra disegni, affreschi, ingranaggi e macchine, a partire dal sogno di volare di Leonardo da Vinci, e rivivere in realtà virtuale lo storico momento in cui il primo mezzo motorizzato più pesante dell'aria si staccò da terra.

Tante le attività nella nuova Virtual Zone e nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte nell’Area dei Piccoli, nei laboratori di Bolle di Sapone, Matematica e Leonardo e in Tinkering Zone. I visitatori potranno inoltre provare la nuova installazione artistica interattiva Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski, che attraverso i colori accompagna il visitatore a riflettere sui concetti di reale e virtuale, e l’installazione digitale interattiva The Wall of Sounddel collettivo panGenerator, che esplora nuovi mezzi di espressione creativa e di interazione con il pubblico.

In programma anche le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti Aeronavali, e alle Gallerie Leonardo per bambini e adulti.

Qui il programma completo.

Wildlife Photographer of the Year

Se non ci siete ancora andati, Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, presenta i 100 scatti premiati alla 58ª edizione del concorso indetto dal Natural History Museum di Londra fino al 31 dicembre 2023 nella nuova sede Hangar21 di via Tortona 27, all’interno del celebre Superstudiopiù.

Non solo, un grande schermo di 4 metri presenta lo slideshow in loop di altre 25 splendide foto premiate dal pubblico (People's Choice) e una sala video, con monitor da 100 pollici, propone imperdibili filmati di backstage delle foto vincitrici, interviste ai fotografi e altri contenuti legati alla mostra.

Organizzata come sempre dall’Associazione culturale Radicediunopercento, presieduta da Roberto Di Leo, con il patrocinio del Comune di Milano, l’esposizione riunisce le foto vincitrici e finaliste del concorso, selezionate alla fine dello scorso anno tra 40.000 scatti provenienti da 93 paesi.

Il vincitore del prestigioso titolo Wildlife Photographer of the Year 2022 è la fotografa americana Karine Aigner con The big buzz, un’immagine ravvicinata di api cactus maschi ronzanti che si contendono una femmina rotolando come una palla sulla sabbia, in un ranch del Texas.

Come di consueto, in programma visite guidate, visite guidate a tema e incontri con i grandi fotografi naturalisti.

Maggiori info qui.

Michel Haddi : Beyond Fashion

Uno sguardo dietro le quinte del lavoro del fotografo franco-algerino Michel Haddi.

In mostra negli spazi della 29 Arts In Progress Gallery l’assai variegato archivio del fotografo, risultato della sua straordinaria carriera lunga più di 40 anni, che lo ha portato a immortalare uno sterminato archivio di volti noti, top model, icone e leggende del mondo della musica e dell'arte.

Da Jennifer Lopez, Liza Minnelli a David Bowie, da Cameron Diaz a e Angelina Jolie, passando per scatti inaspettati di Naomi Campbell e Kate Moss, Linda Evangelista, Stephanie Seymour, Yasmin Le Bon e Veruschka, solo per citarne alcune.

Negli innumerevoli volti ritratti da Haddi è riuscito a catturare lo spirito del suo tempo attraverso le celebrità che hanno popolato la storia della moda, del cinema e della musica. Haddi, residente da molto tempo nel Regno Unito, ha vissuto e lavorato anche negli Stati Uniti, a Los Angeles e New York.

Una mostra in due tempi: la prima esposizione durerà fino al 22 dicembre 2023 mentre la seconda sarà allestita dal 16 gennaio al 16 marzo 2024.

Photo Credit Michel Haddi - Beyond Fashion - Courtesy of 29 arts in Progress.

Saudi Hub in San Babila

Un angolo di Arabia Saudita in centro a Milano: sabato 2 dicembre (alle 18.30) sarà possibile conoscere da vicino le bellezze, la storia, i paesaggi e i sapori del Regno mediorientale che di recente ha aperto al turismo internazionale.

Un’occasione unica per saperne di più attraverso i racconti di chi ha visto questo paese con i propri occhi, come la giornalista di viaggi, nonché nostra fidata firma, Beatrice Tomasini e i travel influencer Giorgio Pirola e Martina Califano di In Viaggio Col Tubo.

Parole, video e immagini porteranno alla scoperta del sito archeologico di Hegra (la Petra d’Arabia), di Jeddah con il suo antico quartiere dei mercanti Patrimonio Unesco, l’avveniristica capitale Riyad, le bellissime spiagge sul Mar Rosso e il deserto di AlUla con i suoi imponenti canyon, le oasi verdeggianti e un palazzo tutto di specchi in mezzo al deserto.

Al Saudi Hub, ospitato al Listone Giordano Arena (San Babila) non mancheranno anche musica, degustazioni e attività culturali.

Ingresso: gratuito, previa iscrizione alla pagina dedicata

Indirizzo: via Santa Cecilia 6

Il panettone sospeso

Fino al 20 dicembre nelle pasticcerie milanesi che aderiscono all’Associazione no-profit Panettone Sospeso si potrà lasciare un panettone “in sospeso” per chi non ha la possibilità di comprarlo.

Le modalità per donare sono semplicissime: chiunque potrà acquistare un panettone nelle pasticcerie coinvolte e lasciarlo “già pagato” in attesa di essere recapitato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato “in sospeso”, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva.

L’iniziativa solidale, giunta alla quinta edizione e patrocinata dal Comune di Milano, conta quest’anno quattordici pasticcerie (per un totale di ventiquattro punti vendita) con quattro new entry.

Ispirata alla celebre tradizione napoletana del “caffè sospeso”, dal 2019 l’Associazione ha raccolto e donato, grazie alla generosità dei milanesi e delle pasticcerie, 7.000 panettoni a enti e associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio per aiutare chi è in difficoltà.

Destinatari della campagna 2023 saranno la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che l’Associazione sostiene sin dalla prima edizione del 2019; i Custodi Sociali del Comune di Milano (attivi in tutti i nove municipi); la Rete QuBì, che ha l’obiettivo di contrastare la povertà infantile a Milano, e altre realtà che collaborano con il Comune di Milano per dare assistenza alle persone che vivono in strada.

Queste le pasticcerie dove si potrà donare il “panettone sospeso”:

1. Baunilla (piazza Alvar Aalto, corso Garibaldi 55, via Broletto 55, Corso Italia, 11)

2. Cake l'Hub - I Dolci del Paradiso (via Luigi Mengoni 3)

3. Davide Longoni (via Gerolamo Tiraboschi 19, via Fratelli Bronzetti 2, via Tertulliano 68, Mercato del Suffragio - piazza Santa Maria del Suffragio, Mercato Centrale, Contrada Govinda via Valpetrosa 5)

4. Galleria Iginio Massari Alta Pasticceria (piazza Armando Diaz 4)

5. Gelsomina (via Carlo Tenca 5 e via Fiamma 2)

6. Giacomo Pasticceria (via Pasquale Sottocorno 5)

7. Marlà (corso Lodi 15)

8. Massimo 1970 (via Giuseppe Ripamonti 5)

9. Pasticceria DaMa Milano (Via Pinturicchio 9)

10. Polenghi Angelo (via Alfonso Lamarmora, 31)

11. San Gregorio (via San Gregorio 1)

12. Sant Ambroeus (corso Giacomo Matteotti 7)

13. Taveggia Gamberini (via Uberto Visconti di Modrone 2)

14. Vergani (corso di Porta Romana 51 e via Mercadante 17)

Anche quest’anno chi non vive a Milano potrà sostenere l’Associazione e lasciare il proprio contributo “a distanza” mediante una donazione sul sito www.panettonesospeso.org: il denaro raccolto verrà poi “trasformato” in panettoni. Un gesto virtuale che diventerà solidarietà reale.

Gita fuori porta: le lucine di Natale a Leggiuno

Dal 2 dicembre al 7 gennaio le Lucine di Natale tornano a brillare a Leggiuno (VA), offrendo uno spettacolo da favola ad adulti e bambini: 700mila luci LED, 200mila in più rispetto all’edizione del 2022, danno vita a suggestive installazioni fatte interamente a mano dalla squadra di Lino Betti, ideatore della manifestazione.

Il percorso, che quest’anno è ancora più lungo e supera il chilometro, sarà ricco di sorprese dai mille colori. Le 23 installazioni luminose porteranno grandi e piccini in un paese delle fantasie a cielo aperto. Tra le novità assolute dell’edizione 2023 da non perdere il Campo di Lilium, il Lago dei Desideri e il Cappello Dell’Elfo ricavato da un abete alto 25 metri, mentre si confermano le grandi attrazioni che nelle scorse edizioni hanno fatto sognare i visitatori, come il Bosco Incantato, il Castello e la Carrozza delle Fiabe. A questo si aggiunge poi uno spettacolo nello spettacolo: un calendario eventi particolarmente ricco, nel quale spiccano i tre grandi appuntamenti in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano: il 3 dicembre con il concerto Voci Bianche e Organo, il 23 dicembre con il concerto Arpa e Oboe e il 6 gennaio con il concerto per Viola sola.

Con soli due giorni di chiusura il 24 e il 31 dicembre, le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni, da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 22:30. L’ingresso è solo su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili online sul sito.