Nel rispetto dell'ordinanza per il contenimento del Coronavirus ecco cosa si può fare a Roma questo weekend tra mercatini, eventi e mostre.

Il Coronavirus si è ormai purtroppo diffuso in tutte le regioni italiane costringendo le amministrazioni locali a emettere ordinanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri a varare un Decreto per contenere i contagi.

In queste ore la Regione Lazio ha diffuso un decalogo con sette accorgimenti come quello di restare almeno a un metro di distanza dalle altre persone o lavarsi spesso le mani e non toccarsi naso, occhi e bocca.

E se anche a Roma ormai il Covid 19 sta iniziando a cancellare eventi e manifestazioni, come la mezza maratona RomaOstia in programma proprio questa domenica, non tutto si è fermato nella Capitale. È confermata l’apertura della mostra dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

Lo stesso vale per l’evento “Maestri d’Impasto” nello store Eataly di via Ostiense: per tutto il weekend famosi pizzaioli selezionati da Eataly insieme al Gambero Rosso celebreranno la pizza nelle versioni classiche e sperimentali.

E poi proseguono gli eventi in programma in occasione della “Settimana della Birra Artigianale” nonostante qualche cancellazione resasi necessaria per motivi di salute pubblica.

Se vi sentite più sicuri nel trascorrere il vostro tempo all’aria aperta, ecco alcuni suggerimenti: il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato a Ponte Milvio, un picnic a Villa Pamphili, una passeggiata a Villa Torlonia oppure all'Orto Botanico di Trastevere.

Meglio una gita fuori porta? Cogliete l'occasione per scoprire la magnifica Civita di Bagnoregio.

Ricordate le indicazioni: mantenete la distanza di almeno un metro dalle persone che manifestino sintomi influenzali, lavate spesso le mani e non toccatevi il viso prima di averlo fatto.

(Continua sotto la foto)

Roma fotografia 2020 Eros a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana resta aperto al pubblico con le mostre, la collezione permanente, il Culture Concept Store, la caffetteria e il bookshop, accessibili ai visitatori nel rispetto della distanza di almeno un metro a garanzia della tutela della salute pubblica.

E proprio domenica cala il sipario sulla mostra “L’eros della rivoluzione” dedicata a Tina Modotti in occasione della kermesse “Roma fotografia 2020 Eros”.

Il giorno della Festa della donna sarà dunque l’ultima occasione per ammirare le trentotto opere dell’artista, attrice e attivista considerata tra le più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo.

Obiettivo di questa proposta culturale è quello di indagare il rapporto tra la fotografia e il desiderio, la passione e la bellezza stimolando la ricerca sulle motivazioni e le spinte più profonde che animano i sogni e le azioni quotidiane volte alla realizzazione di essi.

www.roma-fotografia.it.

Settimana della Birra Artigianale 2020

È tempo della decima edizione della “​Settimana della Birra Artigianale”, il più grande evento diffuso del settore birrario italiano che ha come scopo la celebrazione dei prodotti di birrifici indipendenti e artigianali.

Fino all’8 marzo​ è in programma un ricco calendario di degustazioni, cene con abbinamenti, incontri con i birrai, visite a impianti di produzione, presentazioni di nuove birre, festival e molto altro.

Tra i vari eventi in programma nella Capitale, quello previsto per venerdì all’Hopside dove si terrà una serata con il birraio di Birra del Doge oppure gli assaggi al Luppolo Station (fino a domenica) di birre provenienti dalla Russia.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in cartellone: settimanadellabirra.it​.

Visita all'Orto botanico

Con la primavera che si avvicina non c’è niente di meglio che una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo.

Dal lunedì alla domenica (fino a fine marzo) dalle ore 9 alle ore 17.30.

Si organizzano anche visite per gruppi di almeno dieci persone.

Biglietto di ingresso 8 euro.

Maestri d’Impasto da Eataly

Eataly rende omaggio alla pizza con “Maestri d’Impasto”, appuntamento che vedrà la presenza di sei grandi pizzaioli italiani selezionati insieme al Gambero Rosso.

Fino al 12 marzo i Maestri d’Impasto offriranno la propria personale visione di uno dei piatti più classici della tradizione made in Italy in tutte le sue declinazioni, dalla iconica napoletana fino alla tradizionale variante romana.

Domenica sarà il turno di Roberto Miele, pizzaiolo de La Taverna dei Re di Campobasso (2 Spicchi Gambero Rosso) che, con le sue tonde, omaggia il Molise e la Campania.

Nel giorno della Festa della donna, Miele proporrà la pizza “8 marzo” con fior di latte Agerola, crema di pomodorino giallo, rose di crudo Parma, pesto di rucola, scaglie di parmigiano 30 mesi e olio evo e la Zucca e tartufo con fior di latte di Agerola, vellutata di zucca, tartufo nero macinato, salsiccia fresca molisana, caciocavallo molisano basilico e olio evo.

Per conoscere tutti i maestri pizzaioli che parteciperanno all’evento: www.eataly.net.

Raffaello alle Scuderie del Quirinale

A cinquecento anni dalla morte, le Scuderie del Quirinale dedicano una mostra a Raffaello in programma fino al 2 giugno.

Il percorso espositivo ripercorre a ritroso l’avventura creativa dell’artista da Roma a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alla nativa Urbino.

Risalendo il corso della vita di Raffaello di capolavoro in capolavoro, il visitatore potrà rintracciare in filigrana la prefigurazione di quel linguaggio classico che solo a Roma, assimilata nel profondo la lezione dell’antico, si sviluppò con una pienezza che non ha precedenti nella storia dell’arte.

Grazie a un numero eccezionale di capolavori provenienti dalle maggiori raccolte italiane ed europee, la mostra organizzata dalle Scuderie del Quirinale insieme con le Gallerie degli Uffizi, costituisce un’occasione ineguagliabile per osservare da vicino le invenzioni dell’Urbinate.

Il suo breve, luminoso percorso ha cambiato per sempre la storia delle arti e del gusto: Raffaello rivive nelle sale dell’esposizione che lo celebra come genio universale.

Biglietto intero 17,50 euro. www.scuderiequirinale.it.

Antiquariato a Ponte Milvio

Questa domenica torna a Ponte Milvio (dalle 9 alle 19) la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato con più di duecento espositori tra mobili, argenti, oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato sulle rive del Tevere.

Indirizzo: via Capoprati. www.pontemilvioantiquariato.it

Brunch all’aria aperta

Per passare una giornata all’aria aperta, un’ottima soluzione è fare tappa nella verdissima Villa Doria Pamphili che, con i suoi 184 ettari di superficie, è il più grande parco romano.

Proprio qui si trova il Vivi Bistrot, caffetteria e ristorante dal tocco provenzale ospitato in un antico fienile dell’800.

Si può scegliere tra il menù “brunch vizioso” con uova strapazzate bio, bacon, pomodorini al forno, pane tostato da accompagnare con pancakes e sciroppo d’acero bio oppure yogurt con muesli e caffè americano oppure ordinare altre prelibatezze à la carte come hamburger, uova, healthy bowls e molto altro.

Il tutto si può gustare ai tavolini del bistrot immersi nel verde di Villa Pamphili oppure sul prato del parco come picnic.

Villa Doria Pamphili (ingresso di via Vitellia 102).

Passeggiata a Villa Torlonia

Da non perdere a Villa Torlonia è una visita alla Casina delle Civette, dimora in stile liberty del principe Giovanni Torlonia jr. fino al 1938.

Il suo nome lo deve alla vetrata con due civette stilizzate tra tralci d’edera e per il ricorrere del tema nelle decorazioni e nel mobilio.

Gli spazi interni, disposti su due livelli, sono tutti curati nei minimi dettagli con decorazioni pittoriche, stucchi, mosaici, maioliche policrome, legni intarsiati, ferri battuti, stoffe parietali, sculture in marmo.

Caratteristica distintiva dell’edificio, la presenza delle vetrate tutte installate tra il 1908 e il 1930.

L'immagine odierna della Casina delle Civette è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di restauro eseguito dal 1992 al 1997 che ha permesso la restituzione alla città di uno dei più singolari e interessanti manufatti dei primi anni del secolo scorso.

Indirizzo via Nomentana 70, biglietteria unica presso il Casino Nobile.

Apertura dalle ore 9 alle 19 dal martedì alla domenica. www.museivillatorlonia.it.

Gita fuori porta

La splendida Civita di Bagnoregio (VT) è il luogo ideale per una gita fuori porta vicino Roma.

Nota anche come la "Città che muore", Civita sorge su un terreno molto precario che rischia il crollo perché i vasti banchi d'argilla che la sorreggono sono soggetti a continua erosione.

Il meraviglioso borgo è un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e può essere raggiunto soltanto percorrendo un ponte pedonale: tra vari ristoranti, spicca Alma Civita che ha una sala completamente scavata in un suggestivo banco di tufo e propone ottimi piatti del territorio presentati in chiave moderna.