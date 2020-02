Locali e bar aperti o chiusi? E i cinema? Ecco cosa dice l'ordinanza della Regione e cosa si può fare a Milano nel weekend dell'emergenza Coronavirus

È il secondo weekend in cui Milano deve fare i conti col Coronavirus, ma si respira già un’aria nuova.

Se quello già trascorso, infatti, sarà ricordato per l’ondata di panico, le dirette televisive monotematiche e i supermercati presi d’assalto, quello che ci apprestiamo a vivere è contraddistinto da maggiore ottimismo e dalla voglia di ripartire.

Così, pian piano, le ordinanze permettono ad alcuni locali di tornare a tenere aperto anche la sera, mentre altri si attrezzano in altro modo per non perdere il contatto con i cittadini.

Ecco tutto quello che c'è da sapere e quello che si può fare a Milano in questo weekend di fine Febbraio.

I ristoranti restano aperti

Anche dopo i primi casi di persone contagiate a Milano, l'ordinanza regionale non ha mai previsto che i ristoranti dovessero restare chiusi.

Andare a cena fuori con amici, fidanzati o parenti resta quindi possibile ed è anzi una delle poche cose che si potrà continuare a fare anche in questi giorni in cui parecchi luoghi pubblici rimangono chiusi.

Il motivo: le distanze che si mantengono seduti al tavolo di un ristorante lo rendono sicuro.

Bar aperti dopo le 18, ma ad alcune condizioni

Mentre l'ordinanza della scorsa settimana stabiliva che «bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico» sarebbero dovuti rimanere chiusi dalle 18 alle 6, ora la situazione si è ridimensionata.

Sul sito della Regione, infatti, si legge che «bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio».

Questo per evitare l'assembramento di persone.

Solo posti a sedere, quindi, e niente persone accalcate al bancone:

«Nei ristoranti può entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che effettuano servizio al tavolo e non al bancone», si legge.

Locali notturni e musei rimangono chiusi (per ora)



Le discoteche e i musei restano chiusi.

Questo per continuare a evitare gli assembramenti di pubblico e che troppe persone siano a stretto contatto in un ambiente chiuso ed evitare quindi altri possibili contagi.

Restano chiusi anche i musei, nonostante la richiesta del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Ripartiamo dalla cultura, riapriamo qualcosa. Possiamo cominciare dai musei o da altro, ma la cultura è vita», aveva detto.

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini ha accolto l'appello:

«Le parole di Sala sono giuste e condivisibili. Riaprire i luoghi della cultura è un primo segnale di ripresa e di uscita dalla crisi. Lo verificheremo», ha detto specificando che la decisione non è di sua competenza, ma che «va discussa con le autorità sanitarie. Lo faremo», ha promesso.

La decisione potrebbe essere imminente, ma a oggi non è ancora stata comunicata.

Cinema chiusi a Milano, ma c'è lo streaming

L'ordinanza di chiusura vale ancora per i cinema, che continuano a rimanere chiusi.

Per questo la Cineteca di Milano ha deciso di rendere disponibile gratuitamente in streaming tutto il suo catalogo di film.

“Per accedere a questo tesoro, di inestimabile valore in questi giorni che moltissimi milanesi stanno passando a casa, basta registrarsi gratuitamente. Un’opportunità esclusiva per esplorare il cinema del passato, scoprire tesori sconosciuti e rivivere grandi capolavori della storia della settima arte”, spiega la Cineteca di via Tofane in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

In alternativa, potrete trovare rifugio nello streaming:

Le librerie sono aperte: ecco i nuovi libri da leggere



Niente di meglio viste le minori offerte in giro di restarsene a casa per una volta in compagnia di un buon libro.

Le librerie sono tutte aperte a Milano, potete fare scorte e rifugiarvi in una di queste bellissime nuove uscite da leggere tutte d'un fiato.