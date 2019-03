Runner professionista e coach degli adidas runners, Sara Galimberti ci ha dato ottimi suggerimenti per tradurre in azione, e non lasciare disattesi, i buoni propositi di primavera

Con la primavera, arrivano anche i buoni propositi. Se in vetta alla vostra lista spiccano la voglia di alleggerirvi e di tornare in forma, di uscire all'aria all'aperta, approfittando dell'energia che la nuova stagione porta con sé, non resta che passare all'azione!

Abbiamo incontrato Sara Galimberti, runner professionista e, con Paolo Bellomo, capitano degli adidas runners, prima della sessione di allenamento della community di runner più numerosa d'Italia.

Sara, in total outfit sportivo, indossa le nuove adidas Ultraboost 19 - «le scarpe perfette per l'allenamento di stasera che in più danno al mio look quel tocco di stile al quale non rinuncio mai anche quando corro». Da buon capitano, è convinta di una cosa: «tutti possono iniziare a correre, e chi già corre può migliorare le sue performance. Allenarsi con impegno, seguire i giusti consigli, darsi un obiettivo da raggiungere alla fine premia sempre».

Scoprite i suoi suggerimenti, scegliendo quelli che vi possono aiutare a realizzare i buoni propositi primavera.

Ma ora, «tempo scaduto» ci ha detto Sara, «è il momento di correre!».

Tutti possono iniziare a correre…

«Ognuno al proprio passo, per il tempo e la distanza che può sostenere: tutti possono cominciare correre. La corsa è un gesto naturale, appartiene all'essere umano. Solo perché crescendo si perde l'abitudine a farlo, diventa faticoso recuperarlo».

…basta un paio di scarpe da running

«Sì, a patto che siano delle buone scarpe da corsa! La scelta dipende da molti aspetti: il peso del runner, il tipo di lavoro (lento o veloce, breve o lungo), il tracciato (strada o sterrato). Tecnicamente, la nuova adidas Ultraboost 19 mette d'accordo un po' tutti i runner: i beginners possono contare su una scarpa morbida e ben ammortizzata, protettiva e stabile al tempo stesso; i runner più esperti e veloci ne sfrutteranno la reattività e il ritorno di energia che restituisce a ogni passo. Personalmente indosso le Ultraboost 19 negli allenamenti con gli adidas runners, sia quelli dedicati alla corsa sia quelli di tecnica e allenamento funzionale».

In più la nuova Ultraboost 19 è…

«…stilossisima e aggiunge un tocco lifestyle al mio outfit di tutti i giorni! Ha una silhouette femminile, dettagli sobri ma decisi. Io impazzisco per le scarpe bianche, motivo per cui le indosso anche quando non mi alleno. Il design minimal e le varianti colore della collezione completa, ne fanno una scarpa faschion, che si abbina perfettamente a un paio di leggings o di jeans».

La forza è nel gruppo

«Con Paolo Bellomo, l'altro capitano degli adidas runners, gestiamo le sessioni di training allenandoci con i nostri runner, dando loro consigli tecnici e supporto motivazionale. Cerchiamo di essere degli esempi da seguire. La community è aperta a tutti, chiunque può unirsi in qualunque momento dell'anno. Molti runner ci seguono da quando la community è nata. Molti nuovi si aggiungono. Siamo un gruppo affiatato, unito dalla passione condivisa per la corsa».

Fissare un obiettivo e allenarsi per raggiungerlo

«In vista della prova costume, e per tutte le persone che cercano un motivo per alzarsi dal divano e provare a venire a correre con noi, gli adidas runners lanciano una sfida: iscriversi, allenarsi e partecipare insieme a noi alla prossima Polimirun 2019. Tutti invitati: sia chi comincia da zero, sia i runner già navigati».

Polimirun 2019: la corsa più cool dell'anno

«Da ora fino alla Poliminrun, in programma il 19 maggio, abbiamo il tempo necessario e sufficiente per portare chiunque voglia mettersi in gioco a prepararsi e correre con noi la 10 chilometri più cool dell'anno. Una gara diversa da tutte le altre, rivolta agli studenti, ai loro insegnanti, a genitori, amici e parenti. A tutti! Il format della Polimi prevede una corsa, che sarà parte di una giornata di festa, musica e divertimento».

Ecco come allenarsi e partecipare alla Polimirun:

«Gli allenamenti targati adidas runner in vista della Polimirun sono ufficialmente cominciati. Ci incontriamo due volte a settimana. Tutti possono partecipare alle sessioni di corsa e tecnica di corsa: principianti, runner esperti e anche chi non ha mai corso in vita sua. L'obiettivo è allenarsi insieme per stare meglio e divertirsi. E correre!».