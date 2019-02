Con Ultraboost 19 si va verso il futuro del running, dove estetica e innovazione tecnologica corrono su binari paralleli. Ecco tutto sulla nuova versione dell'iconica scarpa da running firmata adidas

Non serve essere già dei runner esperti. A dire il vero non serve nemmeno esser già dei runner: tutti possono iniziare a correre, basta allacciarsi le scarpe e cominciare a correre. Ma occhio a scegliere quella giusta!

Ecco che sul fronte running shoes arriva la grande novità targata adidas, che per la sua running community ha una sorpresa molto speciale.

Il brand inaugura la nuova stagione 2019 con una scarpa completamente ripensata e innovativa. Erede dell'iconica Ultraboost, la nuova Ultraboost 19 (in vendita dal 21 febbraio QUI in versione uomo e donna) si alleggerisce del superfluo e si arricchisce in potenza, guarda all'estetica ed esalta la tecnologia.

Perché chi l'ha detto che una scarpa da running dev’essere indossata solo per correre?









L’estetica non è un inganno: belle e performanti

Mettere al sicuro i piedi del runner in una calzatura che sia avvolgente come un guanto e insieme ben ammortizzata e protettiva, leggera e reattiva grazie al Boost che restituisce più energia alla rullata. Questa, sicuramente, è la principale caratteristica di Ultraboost 19.

Eppure la nuova scarpa adidas non somiglia a una classica scarpa da running: silhouette fashionable e colorazioni stilose, calzata comoda e comfort assoluto, ne fanno la scarpa perfetta da indossare tutta la giornata.

Spazio ai runner, potere alla sperimentazione

Per ripensare il suo modello iconico, lanciato 6 anni fa nella prima versione Energy Boost, adidas ha chiesto consiglio a dei veri protagonisti della materia: migliaia di runner e potenziali utenti che le scarpe le utilizzano davvero sul campo e che, chilometro dopo chilometro, si mettono alla prova sfidando i loro limiti.

La risposta unanime dei runner



Come deve essere la scarpa da corsa ideale secondo i runner?

Semplice nella struttura, ma capace di offrire prestazioni elevate.





Scomporre per reinventare

«Per creare la nuova Ultraboost abbiamo buttato via tutti i manuali. Messo in discussione le regole che dicono come si progetta una scarpa da corsa e ci siamo rivolti direttamente ai runner della nostra rete per coinvolgerli nel processo» ha dichiarato Sam Handy, Vice President Design di adidas Running, che ha aggiunto: «avevamo un solo obiettivo in testa: creare la versione di adidas Ultraboost più reattiva e performante di sempre; abbiamo smembrato il vecchio modello e sperimentato nuovi metodi di collaudo, produzione e tintura pur di raggiungere il traguardo che ci eravamo proposti».

Dentro la scarpa

Tecnicamente i designer e i product developer adidas hanno scomposto il modello Ultraboost originario in 17 parti e quattro componenti chiave.

Come un puzzle, adidas Ultraboost 19 è stata poi ricostruita.

Il risultato? Una scarpa più adattabile, reattiva e propulsiva delle sorelle di prima generazione.

4 elementi di differenziazione: la nuova release

Sono dettagli, questi, che gli appassionati che masticano un po' di slang Ultraboost troveranno interessanti, oltre che sorprendenti. Mentre per chi ne sa poco (o nulla) di tecnicismi, potrebbe essere l'inizio di una nuova passione.

1) Optimized BOOST, che tradotto in percentuale significa il 20% di mescola in più nell'intersuola. Nella pratica, significa un ritorno di energia amplificato grazie alla maggior quantità di BOOST utilizzata

2) Torsion Spring, ovvero un nuovo elemento che inserito nell'intersuola migliora il supporto in fase di appoggio del piede permettendo allo stesso tempo una transizione scattante per dare più spinta in avanti

3) Primeknit 360, ovvero una tomaia più evoluta, sempre in Primeknit (la maglia finemente intrecciata che accoglie il piede) come nelle prime Utlraboost, ma realizzata senza cuciture, come un pezzo unico, risulta più avvolgente, leggera, confortevole... una seconda pelle

4) 3D Heel Frame, il sistema di protezione posto sul tallone è molto più snello e leggero rispetto alla mascherina originale, ha un design minimal che avvolge il tallone, assicurando un mix perfetto tra adattabilità e supporto

Il futuro del running

L'ultima parola va al test finale su strada, con ai piedi le Ultraboost 19!

Ma certo è che con adidas e Ultraboost 19 si va verso il futuro del running, e al suo potenziale rivoluzionario, che vede l'estetica e l'innovazione tecnologica correre su due percorsi paralleli.

Delle quattro le colorazioni attese di adidas Ultraboost 19, l'ultima, nuovissima versione è disponibile su adidas.it e nei negozi sportivi selezionati a partire dal 21 febbraio.

Protagonisti della campagna lancio saranno alcuni dei runner adidas più in vista di Los Angeles e New York, tra cui Adam Francique, Kwasi Kessie, Shiara Robison, Tia Hrubala e Bayano Kamani.

More info sui canali @adidasrunning su Instagram, Facebook e Twitter con l’hashtag #UltraBOOST.