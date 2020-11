Power Dressing significa usare gli abiti per affermare il proprio ruolo, sentirsi più sicuri di sè e più potenti. Ecco come vestirsi bene a lavoro

Come vestirsi per sentirsi bene e sicuri di sé?

Soprattutto quando si parla di lavoro non si tratta solo di voler apparire in ordine o eleganti o giuste per l'occasione, ma di sfruttare l'abbigliamento per sentirci più sicure di noi, risolute e rispettate.

In una parola: potenti.

Già, perché che lo sappiate o no, il giusto abbigliamento è in grado di condizionare sia noi che la persona che abbiamo di fronte.

** Quello che indossiamo parla di noi: ecco perché vale la pena vestirsi bene **

E il Power Dressing nello specifico è quel modo di vestire che permette di sentirsi al posto giusto e nei panni giusti.

** I vestiti possono davvero migliorarci l'umore: ecco come **

Prendetelo come uno strumento che potete utilizzare per essere ancora più pronte a prendervi quello che volete e meritate, senza se e senza ma.

Vi spieghiamo come metterlo in pratica con quarto consigli mirati.

Come vestirsi bene a lavoro e sentirsi più "potenti"

(Continua sotto la foto)

Puntate sul classico ma con originalità

Il classico tallieur o lo spezzato elegante sono outfit intramontabili e (quasi) sempre giusti.

Il Power Dressing prevede di utilizzare capi o accessori non solo per la forma ma anche per comunicare sicurezza e carattere.

Alla classicità aggiungete un tocco solo vostro, esagerate con collane maxi, blazer over, orecchini preziosi o un accessorio colorato imprevedibile.

Rivisitate i capi classici con un tocco di femminilità

Doppio sì al power dress serio e rigoroso ma rivisitato in chiave più femminile e moderna, magari con linee dolci e tessuti preziosi.

Ad esempio pensate a quale effetto potrà fare un classico tailleur ma di seta color panna. Abbinatelo a orecchini dorati e a un tacco nascosto dal pantalone ampio.

Con piccole accortezze anche la classicità diventa innovazione.

Date particolare attenzione ai dettagli

Nel Power Dressing la credibilità conta molto. Il buon gusto anche.

Fate attenzione ai dettagli, arricchite completi apparentemente banali.

No al gessato e alla solita camicia custom ma aprite la fantasia: camicia over bianca con le vostre iniziali e (se dovete mettere il gessato) abbinate una spilla importante che catalizzi l’attenzione.

Pensate a tutto il look, non solo agli abiti

La vostra attenzione oltre all'outfit deve andare anche sul resto.

Se è vero che l’abbigliamento è la prima cosa che balza all’occhio, allo stesso tempo ci si deve occupare anche della cura di make-up, capelli e dettagli come una manicure curata (non c'è bisogno di strafare, basta essere in ordine).

Coinvolgete tutti i vostri sensi e preparatevi pensando anche per esempio al profumo che vi rappresenta e che annuncerà il vostro arrivo.