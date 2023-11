Trovare il regalo perfetto per tutti è possibile, basta seguire la procedura corretta: ecco 4 passi per non sbagliarne uno

Il regalo perfetto esiste per tutti, quello che è difficile è trovarlo.

Soprattutto a Natale quando si devono scegliere una marea di regali per tutti, si rischia di non mettere la dovuta attenzione alla scelta di quello che vorremmo davvero fosse il regalo perfetto per la nostra persona preferita.

E invece sarebbe bene per tempo fare un breve elenco delle persone a cui vogliamo o dobbiamo fare un regalo e sottolineare quei regali a cui vogliamo dedicare un occhio di riguardo.

Questo perché ogni regalo racchiude in sé non solo un oggetto ma anche un messaggio che parla del rapporto tra le persone che si scambiano i pacchetti.

Quando si riceve un regalo, ci sono alcuni pensieri automatici ricorrenti: la cura nello scegliere quell’oggetto, quanto la persona è interessata a fare un regalo di cuore e se colui che ha fatto il regalo ci conosce realmente o meno.

Ecco come trovare il regalo perfetto

1. Pensate al destinatario

La prima regola per fare un buon regalo è pensare alle caratteristiche del destinatario.

Quali sono gli interessi di questa persona? Cosa gli piace? Come sfrutta il suo tempo libero?

Non c’è bisogno di grandi budget per fare bei regali, spesso basta un pizzico di fantasia (e di cura) e anche un oggetto semplice può essere molto apprezzato.

L’importante è che rappresenti colui che sarà il suo proprietario.

2. Personalizzate il regalo

Se siete indecisi sulla tipologia di regalo oppure non conoscete così bene la persona a cui è destinato, c’è un modo infallibile per colpire nel segno: personalizzare.

Bastano semplici iniziali o il suo nome per intero per stupire una persona.

Con questo metodo qualsiasi oggetto sarà gradito, la cura che avete messo nella sua ricerca sarà evidente e l'altro si sentirà molto apprezzato.

3. Il regalo perfetto è un regalo che dà emozioni

Se siete in difficoltà sulla scelta del regalo è perché non avete ancora pensato alle emozioni che può suscitare.

Il regalo perfetto deve essere un’esperienza che coinvolga i sensi, che faccia vivere emozioni o esperienze intense.

Ad esempio una giornata alle terme, una degustazione di vini, una cornice con una foto che ricorda un momento importante, un album musicale, una lezione di cucina o ancora un’esperienza che si avvicina ai gusti di quella persona.

Ricordatevi di abbinare sempre una dedica sincera.

I regali che lasciano il segno sono quelli che trasmetteranno emozioni e che rafforzeranno il vostro rapporto.

4. Dedicate del tempo alla scelta

Iniziate fin da subito e mettete in moto la ricerca altrimenti vi troverete a rimediare con regali anonimi e senza significato che non avranno il risultato sperato.

Per fare regali perfetti occorre tempo. Tempo per pensare alle persone a cui destinare il regalo, tempo per organizzarsi e per la loro ricerca.

Se volete fare un buon lavoro, pensateci prima. Eviterete lo stress della corsa ai regali e arriverete pronti e soddisfatti delle vostre scelte.