Evitate le uscite, tagliate una categoria di spese e preparatevi al futuro: ecco come risparmiare durante la Frugal February Challenge

Volete risparmiare? Niente di meglio per iniziare che aderire alla Frugal February Challenge, una sfida che spinge chi ne prende parte a vivere il mese di febbraio nel modo più sobrio e frugale possibile, con l'obiettivo di risparmiare denaro.

L'idea alla base di questa challenge è che entro la fine del mese avrete migliorato la vostra situazione finanziaria riducendo le spese e ottimizzando i risparmi, e avrete fatto piani concreti per il futuro.

Ecco come prendere parte alla Frugal February Challenge e risparmiare.

1. Mangiate a casa invece di uscire a cena

Provate a mangiare a casa per tutto il mese di febbraio; sia i pranzi (sì, vuol dire portarsi il pasto da casa in ufficio) sia a cena.

Pianificate il menù mensile e la lista della spesa. Potete provare a precuocere i pasti della settimana durante il weekend o riutilizzare gli avanzi della sera prima come pranzo il giorno successivo.

Sarete sorpresi di quanto riuscirete a risparmiare solo tagliando le uscite al ristorante.

2. Scegliete una categoria di spesa e rinunciateci per un mese

Scegliete una o due categorie da tagliare dal vostro budget per l'intero mese. Può trattarsi di intrattenimento, abbigliamento, estetica o qualsiasi altra cosa in cui ritenete di spendere costantemente troppo.

Se per esempio non riuscite a fare a meno di comprarvi qualcosa di nuovo ogni settimana, allora con la Frugal February Challenge potreste provare a bloccare il vostro budget per acquisti di abbigliamento.

Tagliare drasticamente questo genere di spese può aiutarvi a capire quanto spendente effettivamente per questi extra e aiutarvi in futuro a ridurre tali spese.

3. Riducete le bollette mensili

Potrebbe essere più facile di quanto pensiate.

Per prima cosa dovete chiamare i vostri fornitori di gas e luce per vedere se c'è un modo per ridurre le bollette mensili - ciò potrebbe anche includere il ridimensionamento dei servizi o qualche offerta esclusiva.

Fate lo stesso con il provider di telefonia mobile, di wifi e qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

Cancellate anche tutti gli abbonamenti inutilizzati; sia esso un abbonamento streaming che non usate mai, l'abbonamento a una rivista che finite per non leggere più o l'account di Amazon prime che utilizzate una volta all'anno. Seguire questo consiglio può farvi risparmiare centinaia di euro all'anno senza sentire di rinunciare a niente.

4. Date una chance al DIY

Trovate almeno tre servizi o prodotti che potete fare o realizzare da soli.

Ad esempio, se amate il pane appena sfornato e lo acquistate regolarmente in una panetteria, provate a farlo in casa. Se portate la macchina ogni settimana all'autolavaggio, provate ad andare in uno di quelli a gettoni e a pulirvela da soli. O, ancora, invece di andare dall'estetista a cambiare lo smalto, armatevi di limetta e pazienza e fatelo in autonomia.

Alla fine del mese, avrete un'idea migliore su per cosa vale davvero la pena spendere i soldi e cosa è meglio fare da soli.

5. Impostate un obiettivo di risparmio a lungo termine

Potete seguire la Frugal February Challenge fissando un obiettivo di quanto vorreste depositare sul vostro conto durante febbraio.

L'importo che sceglierete dipenderà ovviamente dal vostro reddito e dalle vostre spese fisse, ma provate a essere il più ambiziosi possibili.

Create un grafico e monitorate i progressi mentre riempite il vostro conto risparmi giorno dopo giorno. Questo può aiutarvi ad avviare una sorta di fondo emergenza che senz'altro vi tornerà comodo prima o poi (magari alle prossime vacanze).