Se cercate un "trucco psicologico" che in poco tempo vi faccia stare bene, dovreste provare la tecnica del “come se”: ecco come funziona

La tecnica del come se è utilizzata spesso nelle psicoterapie strategiche orientate alla soluzione.

Si basa sul concetto di profezia che si autoavvera.

In pratica, se io mi comporterò come se avessi già ottenuto quel ruolo o quel risultato allora lo otterrò davvero.

Ad esempio: se il problema consiste nel sentirsi molto giudicati allora si concorda che, per un tempo limitato, la persona in questione dovrà agire e vivere come se non temesse i giudizi.

Come mettere in pratica la tecnica? Ve lo spieghiamo in tre step.

Come mettere in pratica la tecnica del Come se

1. Da cosa parte la tecnica

Il concetto di base di questa tecnica è che tutto parte da noi, a prescindere dalle situazioni che viviamo.

Ad esempio se quella persona teme tanto il giudizio degli altri probabilmente è perché soffre di un’insicurezza personale molto profonda.

Questo la porterà a mettere in dubbio se stessa e quindi a temere che gli altri svelino la sua incapacità che tanto cerca di nascondere.

La tecnica del come se lavorerà proprio sul vivere un'esperienza diversa rispetto a quella a cui si e abituati.

2. Si cambia atteggiamento per sperimentare nuovi panni

Permettersi di vivere, per un tempo limitato, come se il problema non ci fosse concede un nuovo paio di occhi sulla realtà.

Ad esempio la nostra persona di esempio potrebbe vivere per una settimana come se fosse sicura che gli altri non esprimeranno nessun giudizio su di lei.

Si vive diversamente per quel tempo e si sperimentano nuovi panni.

Il cervello registra la sensazione di benessere e questa verrà ricercata e replicata in altre situazioni.

3. Se si agisce diversamente cambierà anche la risposta dell’altro

A questo punto la stessa persona non si metterà più sulla difensiva non appena teme di essere giudicata né continuerà a essere accondiscendente per timore delle parole altrui.

Vivrà esattamente come avrà voglia di vivere e potrà capire molte cose su di sè e sugli altri.

Mostrando sicurezza infatti non scatenerà nell’altro il bisogno di prevalere esprimendo opinioni non richieste.

La tecnica del come se insomma aiuta a guardare oltre il problema e dentro se stessi.

Provare per credere.