Sentirsi giudicati è fonte di grande sofferenza, ma solo se non si conosce come gestire questo sentimento: ecco come fregarsene del giudizio degli altri

Avete mai conosciuto persone che giudicano la vita degli altri?

In fondo lo facciamo tutti: commentiamo il vestito, i capelli, il modo di vivere o quel comportamento che noi non faremmo mai.

Chi nega, mente.

Infatti diamo la nostra opinione anche quando non è richiesta, ci aspettiamo che l’altro possa seguire il nostro stile di vita e se non lo fa si storce il naso.

Succede con chi sentiamo particolarmente distante o chi muove in noi dei sentimenti contrastanti.

Il punto è che talvolta siamo vittime di questi meccanismi e altre volte ne siamo carnefici.

Vi spieghiamo come se ne esce vincenti.

Come fregarsene del giudizio degli altri

Accettare che fa parte di noi

La prima cosa che dovete sapere per fregarvene del giudizio è avere a mente che si tratta di un meccanismo molto umano.

C’è chi è più propenso a farlo e chi meno ma tutti caschiamo nella rete.

Il punto è che incontreremo sempre qualcuno che farebbe diversamente da quello che facciamo noi o che vivrebbe in un altro modo quella situazione.

Viviamo le cose per come siamo. E siamo tutti diversi.

Fate attenzione a confrontarvi

Attenzione a confrontare la vostra vita con quella di chiunque altro.

Il giudizio in questo caso può essere spietato ma dovete ricordare che voi non siete l’altro.

Significa che avete caratteristiche diverse, che avete vissuto esperienze diverse e che le vostre relazioni sono uniche.

Insomma come potete confrontarvi con gli altri se non vivete la stessa condizione?

Questa può essere un’arma a doppio taglio che fa molto male.

Concentratevi su di voi

Ogni volta che state per giudicare qualcuno potete cominciare ad accorgervene. Lo potete fare anche quando lo fa la persona di fianco a voi.

Poi potrete pensare che non vi servirà giudicarlo negativamente e che il giudizio dell’altro è solo una sua personale opinione.

Niente di più.

Infatti, per ogni situazione, si conosce solo una parte di realtà ed è sulla base di quella che le persone esprimono la propria idea.

Siate clementi con voi e con gli altri

Se comincerete a essere meno giudicanti con voi stessi, inizierete anche a mettere meno attenzione sul giudizio esterno.

Le persone che soffrono così tanto per quello che dicono gli altri sono le stesse che sentono un’insicurezza profonda.

Allo stesso tempo vorrebbero apparire sempre nel giusto perché sono terrorizzate dall'idea di potersi mostrare fallimentari.

Insomma il miglior modo per farsi scivolare addosso il giudizio altrui è imparare ad amarsi.

