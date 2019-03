Essere sicuri di se stessi permette di aprirsi al mondo e di vivere la vita che vogliamo. Ecco come diventare più sicuri di sé con 4 consigli pratici

La sicurezza in se stessi si costruisce fin da quando siamo piccoli.

I bambini infatti acquisiscono sicurezza quando ad esempio riescono a raggiungere un piccolo obiettivo oppure quando i genitori dicono Bravo! o ancora quando vedono che gli adulti di riferimento credono nelle loro potenzialità.

Crescendo, queste percezioni dovrebbero modificarsi perché si passa da uno stato di eteronomia, ovvero si dipende dagli altri, a uno stato di autonomia e quindi di completa indipendenza.

Gli adulti con poca sicurezza verso di sé sentono ancora di dover usare l’altro come misura per confrontare se stessi.

L’insicurezza infatti spinge a cercare continue conferme all’esterno e, se queste non arrivano, si possono scatenare veri momenti di crisi.

Vi diamo delle indicazioni pratiche per diventare più sicuri del vostro valore.

No ai confronti (con gli ideali)

Smettetela subito di confrontarvi con il cugino ricco che fa il lavoro dei sogni o con la star internazionale della vostra stessa età.

I continui confronti con ideali così distanti non faranno bene alla vostra autostima che anzi ne uscirà affaticata.

L’unica persona con cui sarà utile confrontarsi siete proprio voi.

Chiedetevi come siete cambiati nel tempo, mettete nero su bianco gli obiettivi raggiunti e quelli a cui vorreste arrivare.

Periodicamente potrete riprenderli e confrontarvi.

Mettersi alla prova

Se continuate a fare le stesse cose, frequentare le stesse persone, andare nei soliti luoghi, sarà molto difficile cogliere nuove sfumature della vostra personalità.

Per aumentare la sicurezza e la fiducia in se stessi è molto utile cambiare routine, visitare nuovi paesi ed esplorare nuove situazioni in cui potete mettervi alla prova.

Scoprirete che potete farcela anche in situazioni nuove.

Fissare nuovi obiettivi

La sicurezza può aumentare in qualsiasi momento della vostra vita, basta lavorarci.

Un altro modo per farlo è porsi degli obiettivi che siano reali e raggiungibili, ad esempio potreste stabilire di voler assumere un ruolo più importante al lavoro entro due anni.

Definire il focus vi aiuterà a mantenere l’attenzione alta e quando raggiungerete il vostro obiettivo sentirete il termometro della fiducia alzarsi notevolmente.

Affrontare i timori

Il modo migliore per rinforzare la sicurezza in se stessi è affrontare le paure che condizionano la nostra vita.

La percezione di avere la possibilità di vivere anche le cose che non piacciono o che si temono, rafforzerà la consapevolezza delle vostre risorse.

Di conseguenza, sentirete di avere la forza necessaria per vivere anche i momenti più faticosi, figuriamoci quelli piacevoli.