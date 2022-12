Quando decidiamo come decorare la casa per Natale riveliamo alcune caratteristiche del nostro carattere: ecco come interpretarle

Semplici, eccentrici, kitsch, tradizionali, di addobbi natalizi ce n’è per tutti i gusti e per tutte le personalità, ed è per questo che decidere come decorare la casa per Natale dice di noi e del nostro carattere molto più di quanto potremmo pensare.

C’è chi preferisce addobbare l’albero, chi fa anche il presepe e aggiunge decori nel resto nella casa, chi a Novembre già sente la magia del Natale e chi aspetta il tradizionale otto dicembre per destreggiarsi tra i decori.

Ma avete mai pensato che il modo in cui decidete di decorare la casa per Natale potrebbe molto di che persona siete?

Ecco quali sono le vostre caratteristiche in base a come decidete di decorare la casa.

Cosa dice di voi il modo in cui decorate la casa per Natale

Se mettete solo luci e niente decori

Albero semplice, solo luci e niente lustrini in casa.

Siete persone a cui piace il minimal, non vi piace esagerare né farvi notare con dettagli eccentrici che attirerebbero l’attenzione.

Voi odiate avere gli occhi addosso.

Preferite godere delle cose semplici e discrete, eleganti come nessuno mai.

Comprate addobbi sempre nuovi

Ogni dicembre rinnovate tutti gli addobbi, cercate sempre qualcosa di nuovo e avete bisogno di scovare decorazioni dall'effetto wow.

Siete quelli che amano i cambiamenti, siete persone dinamiche e le cose ripetute vi annoiano.

Per questo motivo siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove esperienze che possano farvi divertire.

Amate i dettagli che fanno la differenza

Per decorare la casa ci mettete impegno e dedizione come d'altronde in ogni altra situazione che vi riguarda. Amate i dettagli e la cura di questi rende tutto più speciale.

Avete imparato qual è il modo migliore di mettere le luci all’albero con la tecnica ramo per ramo, disponete le pecorelle del presepe in fila distanziate degli stessi centimetri, e le palline seguono sempre una disposizione specifica e rigidissima.

Siete persone precise, amate avere sotto controllo le situazioni e odiate il disordine e gli imprevisti.