Il mese di luglio è il migliore per organizzare la nuova vita che vi aspetta a settembre. Vi spieghiamo come farlo e perché

L’anno lavorativo sta (finalmente) volgendo al termine e la pausa estiva è sempre più vicina.

Da settembre si riparte ricaricati e con il bisogno di novità che caratterizza tutti i nuovi inizi.

Se volete sfruttare al massimo le capacità del mese di settembre dovreste pensarci adesso, luglio infatti è il mese ottimale per organizzare il nuovo anno scolastico.

Questo è il periodo migliore poiché siete predisposti a pensare al futuro e a lasciare da parte quello che non vi piace più del vecchio anno lavorativo. Agosto vi servirà per riposarvi e ricaricare la vostra energia in vista delle novità.

È il momento di mettersi al lavoro e cominciare a organizzare la vostra agenda per settembre.

Ecco qualche suggerimento per riuscirci al meglio.



(Continua sotto la foto)

1. Fate il punto

La prima cosa da fare è selezionare.

Cosa volete mantenere del vecchio anno lavorativo? Cosa invece vorreste cambiare?

Cercate di comprendere quali sono le cose che vi hanno fatto stare meglio e quali invece dovreste eliminare.

Appellatevi anche e soprattutto al vostro sentire e non solo alla razionalità.

Ascoltatevi.

2. Fate un piano

Ci sono delle cose ben precise che dovreste pianificare a luglio.

Primo tra tutti dovreste dare la precedenza a obiettivi che riguardano la vostra crescita. Cosa vi piacerebbe migliorare di voi stessi? Dove avete bisogno di evolvere?

Poi dovreste inserire in agenda attività che riguardano il benessere e i piaceri: un corso che rimandate da tanto tempo, concerti, sport, salute.

Un terzo obiettivo è quello che riguarda il lavoro: vi piace quello che fate? Cosa potreste migliorare della vostra posizione? In quale modo potreste farlo?

Il quarto obiettivo riguarda la programmazione di viaggi, decidete già quando vorreste partire e per quale luogo anche se manca molto tempo. Il viaggio costerà meno e avrete più tempo per vivere l'entusiasmo dell’attesa.



3. Strutturate i nuovi progetti

Se avete in mente nuovi progetti, cambi lavoro, idee o spunti che vorreste realizzare a settembre, scriveteli e strutturateli.

Non siate sicuri di poterli ricordare o rimandare perché i giorni passeranno e l’idea potrebbe essere più sfuocata.

Luglio è il mese migliore per strutturare i nuovi progetti, stabilire le date di realizzazione, capire come ottenere gli strumenti e i mezzi che vi servono per realizzare quello che volete.

4. Non procrastinate

Se state pensando di rimandare tutte le idee dopo l’estate, non fatelo, è vietato.

Settembre arriverà in un batter d’occhio e vi ritroverete a correre per cercare di concludere qualcosa mentre il mese scorrerà inesorabile.

Conclusione, vi troverete a rimandare di nuovo i vostri progetti a gennaio. Poi di nuovo a settembre. Poi a gennaio.

Concretizzate adesso e a settembre vi sentirete pronti per iniziare ad applicare tutto ciò che avete in mente.