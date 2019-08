Accettare il corpo in cui si vive non è una questione solo estetica: ecco come amare il proprio corpo ed essere più felici (nella vita e nelle relazioni)

La percezione che abbiamo di noi stessi riguarda sia il corpo che la mente.

Chiamarla autostima o sicurezza di sé non importa, il concetto rimane lo stesso: per piacere a se stessi e agli altri bisogna prima di tutto piacersi (da soli).

La sicurezza in se stessi infatti influenza le relazioni e il modo in cui viviamo o lavoriamo.

È inevitabile, tutto passa attraverso il corpo ovvero quel guscio che ci protegge e che rappresenta la prima cosa che gli altri vedranno di noi.

Ecco quattro modi per imparare a: guardarvi, accettarvi, amarvi ed essere di conseguenza più felici.

(Continua sotto la foto)

Prendetevi cura di voi

Per cominciare ad accettare il vostro corpo non basta volerlo con tutte le forze, dovete agire.

Prendetevi qualche minuto al giorno solo per osservarvi.

Studiate la forma del corpo e fate una ricerca per capire quali sono i vestiti che possono valorizzare la vostra figura.

Prendetevi cura di voi, iniziate una beauty routine a piccole dosi e sperimentate vestiti che vi facciano sentire bene.

Più farete gesti pratici, più avrete voglia di prendervi cura di voi.

Esaltate le qualità del corpo

Chi non accetta il proprio corpo si vede pieno di difetti.

Di conseguenza, l’attenzione sarà su tutti quei dettagli che spesso le altre persone neanche vedono.

Continuare a concentrarsi su quello che non piace non farà altro che farvi sentire sminuiti e avviliti.

Prendete un quaderno e scrivete le cose che vi piacciono del vostro corpo. Se saranno anche 1 o 2 non importa, ci sono.

Ripartite da questo, valorizzate le vostre qualità migliori.

Non siete (solo) il vostro corpo

Chi siete voi al di là della vostra apparenza fisica?

Non siete solo corpo ma siete anche e soprattutto mente.

Al di là del guscio che vi ricopre c’è tanto altro.

A volte vale la pena tenerlo a mente per liberarsi dal peso di identificare il corpo come l’unica cosa che siete.

Non è così, quindi ridategli il giusto peso.

Il vostro valore non è determinato dal corpo

Un altro concetto base da sapere riguarda il vostro valore.

Il valore che avete come persone non è determinato dal vostro peso né dal vostro aspetto.

Non è in base al corpo che aumentate o diminuite il vostro valore, se raggiungerete il vostro ideale di bellezza non avrete più valore di prima.

Non fatevi ingannare dai tranelli delle mente, valete per quello che siete e non per come apparite.