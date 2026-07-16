Dalle grandi città ai borghi storici, ecco le arene cinematografiche che trasformano una semplice proiezione in un'esperienza da ricordare

Quando le temperature si fanno più miti e le serate sembrano non finire mai, torna una delle tradizioni estive più amate: il cinema all'aperto.

Tra cortili nascosti, piazze monumentali, giardini urbani e terrazze panoramiche, i cinema all'aperto più belli regalano l'occasione perfetta per godersi un film sotto il cielo stellato, lontano dall'aria condizionata delle sale tradizionali. Un'esperienza che senza dubbio unisce cultura, convivialità e fascino estivo, trasformando ogni proiezione in un piccolo evento da vivere con amici, in coppia o in famiglia.

C'è qualcosa di speciale infatti nel guardare un film mentre il sole tramonta e le prime stelle iniziano a comparire. Il cinema all'aperto è un vero e proprio rito estivo che permette di vivere il cinema in modo più rilassato e coinvolgente, siete d'accordo? Sedersi sotto il cielo della sera, circondati dall'atmosfera unica di una città o di un luogo storico, rende ogni visione più suggestiva.

Dai parchi urbani alle piazze storiche, ecco alcuni degli indirizzi da segnare in agenda per le vostre serate estive.

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AriAnteo, Milano - dal 1 giugno al 27 settembre

Quando si parla di cinema all'aperto in Italia, AriAnteo è una vera istituzione. La storica rassegna milanese porta il grande schermo in alcune delle location più belle della città, tra cui Palazzo Reale (1° giugno -14 settembre), la Fabbrica del Vapore (3 giugno - 27 settembre) e il Chiostro dell'Incoronata (11 giugno - 30 agosto). La programmazione alterna blockbuster, film d'autore e titoli premiati nei festival internazionali, attirando ogni anno migliaia di spettatori.

Cinema nel Chiostro, Firenze - Dal 29 giugno al 6 settembre

Il complesso museale di Sant’Orsola torna anche quest'anno a ospitare Cinema nel Chiostro, l’arena estiva curata da M.Arte in collaborazione con Spazio Alfieri per la programmazione, inserita nel programma dell’Estate Fiorentina.

Questo è un progetto importante che restituisce a Firenze uno dei luoghi più suggestivi in cui il cinema diventa protagonista grazie a percorsi tematici e a nuovi volti e voci del panorama internazionale.

Firenze offre ogni anno diverse rassegne ospitate in chiostri storici e cortili rinascimentali. Qui il cinema incontra l'arte e l'architettura, regalando agli spettatori la possibilità di assistere a film d'autore in scenari dal fascino senza tempo.

Credits: cinetecadibologna.it

Piazza Maggiore, Bologna - dal 15 giugno al 14 agosto 2026

Pochi luoghi riescono a competere con il fascino di Piazza Maggiore trasformata in cinema sotto le stelle. Durante l'estate,la Cineteca di Bologna ospita proiezioni gratuite che richiamano cinefili da tutta Italia. Sedersi davanti allo schermo gigante circondati dai palazzi storici della piazza è un'esperienza che merita il viaggio.

Villa Filippina, Palermo - dal 1 Luglio 2026 al 31 Agosto 2026

Guardare un film con il profumo del mare e la brezza estiva sullo sfondo è uno dei piaceri più autentici della stagione. Le arene estive della costa palermitana permettono di vivere il cinema in una dimensione rilassata e vacanziera, perfetta per chi trascorre l'estate in Sicilia.

Villa Filippina in particolare diventa un luogo d'incontro per tutti coloro che amano il cinema, attraverso una selezione di film italiano e internazionali. Tra luci soffuse e il fascino senza tempo di Palermo, il cinema all'aperto qui, è un nuovo modo di vivere la città.

Che si scelga una piazza storica, un parco cittadino o un chiostro nascosto, il cinema all'aperto continua a essere uno dei rituali più affascinanti dell'estate italiana. Un modo semplice per rallentare, condividere emozioni e riscoprire il piacere del grande schermo sotto un cielo pieno di stelle.