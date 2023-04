Pronti per Coachella 2023? Musica, nuovi trend e celebrity gossip: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul festival più cool della stagione

È pronta a rimettersi in moto la ruota panoramica del Coachella, il festival musicale più cool e atteso di primavera. Anche quest’anno l’appuntamento è sull’enorme spianata desertica dell'Empire Polo Club a Indio, in California.

Come sempre lo show va in scena nei due weekend centrali di aprile. Le date fissate per il 2023 sono da venerdì 14 a domenica 17 e poi a seguire la settimana successiva, dal 21 al 23 aprile.

Naturalmente potranno accedervi solo i fortunati che si sono accaparrati un biglietto, un'impresa non facile.

Per capire perché ecco cosa vale la pena sapere sul Coachella Valley Music and Arts Festival (questo il nome completo).

Coachella 2023: curiosità, date e artisti

(Continua sotto la foto)

Cos’è il Coachella e dove si svolge

Il Coachella è un festival annuale di musica elettronica. Si svolge da sempre in California nei due weekend centrali di aprile.

Sin dalla sua prima edizione, nel 1999, si tiene a Indio, una città nella valle di Coachella, nel Deserto del Colorado, distante circa 127 miglia da Los Angeles. Nello specifico lo show va in scena nei campi desertici dell'Empire Polo Club.

Il festival è anche noto per aver ospitato numerose reunion di band leggendarie.

Tra le altre, sono entrate negli annali del Coachella gli Stooges di Iggy Pop e le Destiny's Child di Beyoncé. E poi, The Verve, Rage Against The Machine, Jesus and Mary Chain e tante altre (ex)band.

Quanto costano i biglietti del Coachella

La prevendita dei biglietti parte alcuni mesi prima dell’evento. Ma da anni in pochi giorni è subito sold out.

Si possono acquistare online solo biglietti per il weekend intero, non per giornate singole.

Tre giorni di Coachella costano circa 500 dollari (solo ingresso). Ci sono poi diversi pacchetti per entrambi i weekend che comprendono anche il parcheggio di un camper, il pernottamento in tenda oppure in albergo.

Attenzione però: i biglietti entry level non danno accesso all'area vip dove si trovano le celeb.

4 curiosità sul Coachella

Attenzione all’escursione termica: nella valle di Coachella, nel deserto del Colorado, dove si svolge il festival le temperature oscillano infatti dai 41° a 6° gradi.

Durante il periodo di vendita dei biglietti l’azienda distributrice applica clausole che impediscono agli artisti di esibirsi tre mesi prima e tre mesi dopo il festival.

Il poster della line-up viene pubblicato ogni anno intorno a Capodanno. Pare che la regola sia che sull’elenco l’ordinamento e la grandezza del carattere definiscano l’importanza riconosciuta all’artista o alla band.

Tra gli artisti italiani che si sono esibiti al Coachella ci sono i Crookers nel 2009, i Bloody Beetroots, Benny Benassy nel 2013, Merk & Kremont nel 2018 e i Maneskin nel 2022.

A proposito dello "stile Coachella"

Negli anni il Coachella è diventato molto più di un festival musicale. Oggi, infatti, è un luogo-evento in cui si affermano le nuove tendenze moda e beauty; è un incubatore di look, spesso eccentrici e stravaganti che per la loro forza e capacità di imporsi e di dettare legge diventano immediatamente dei must-have per la stagione estiva a seguire.

** Nascita, storia (e forse declino) dell'estetica Coachella **

Tant’è che si parla di un cosiddetto Coachella style, a indicare il mix di fashion trend e stili più disparati che emergono a ogni nuova edizione. E subito diventano di tendenza.

È, inoltre, una passerella a cielo aperto dove tutti ormai vogliono sfilare: star della musica (sono tante quelle che vi partecipano anche sottopalco), personaggi noti dello spettacolo, influencer e blogger da tutto il mondo.

Il Coachella non ha avuto subito successo

Il Coachella Valley Music and Arts Festival è nato per la volontà dei suoi ideatori di promuovere giovani artisti emergenti della scena musicale alternativa internazionale.

I due fondatori, Paul Tollett e Rick Van Santen, promotori musicali, scelsero appositamente di lanciarlo nel 1999, l’anno del trentennale dello storico Woodstock, perché immaginavano e volevano che il Coachella diventasse l’evento erede del mitico concerto.

La prima edizione non ebbe, però, molto successo. E infatti l’anno successivo il Coachella non andò in scena. Ma Tollett e Van Santen (per fortuna) non si arresero e ci riprovarono l’anno dopo, nel 2001. Da allora ad oggi l’evento ha mai smesso di crescere.

Da dove viene il nome Coachella

Il nome Coachella viene dal serpente simbolo di Città del Messico. E poiché nella capitale si parla lo spagnolo, la pronuncia corretta è quella spagnola.

I numeri del festival

Si stima che nei due weekend di festival il Coachella riunisca nel deserto del Colorado circa 300 mila persone.

La superficie desertica occupata tra palchi, il parcheggio e il campeggio copre un ingombro di oltre 600 acri.

Best of 2022: la performance di Harry Styles

Al Coachella 2022, l’artista Harry Styles si è esibito come headliner. Indossava un completo gilet e pantaloni di lustrini nel corso della prima serata, mentre per la seconda apparizione ha portato con se sul palco un’ospite inattesa: Lizzo, con cui ha interpretato alcune cover tra cui What Makes You Beautiful e I will survive.

L’artista ha inoltre interpretato il suo amatissimo inedito Medicine.

… e poi, i Maneskin

Sempre il 2022 è stato l’anno dei Maneskin, rock band già molto nota e amata oltreoceano e quindi tra quelle che di diritto si sono meritate un palco al festival.

Indimenticabile il look del frontman Damiano, che si è presentato con una vestaglia portata sopra a un look sadomaso.

La band non compare nella line-up 2023, ma chissà se il gruppo non deciderà di partecipare comunque all’evento, magari in veste di pubblico sottopalco.

Come si raggiunge il Coachella

L’aeroporto internazionale più vicino e comodo per raggiungere il festival è il Palm Springs International Airport di Palm Springs.

Coachella 2023: la line-up

Tra i tanti artisti attesi sui palchi del Coachella 2023 canteranno Rosalía, Gorillaz, Björk, Charli XCX, Burna Boy, Alex G, Jai Paul, Chemical Brothers.

Nei venerdì l’headliner è Bad Bunny. Sabato invece si esibiscono le Black Pink, gruppo femminile di K-Pop, cantano in coreano e fanno balletti. Domenica invece è la volta di Frank Ocean, famoso per il suo sound RnB e perché spesso dà buca e non si presenta ai suoi concerti.

Ci sono poi i sotto-headliner, fra i quali i Blondie e i Chemical Brothers. Prima di Bad Banny suoneranno i Gorillaz, prima della Black Pink ci sarà Rosalia, e prima di Frank Ocean si esibirà Bjork.

L'unico non pervenuto, quest'anno, sembra essere il rock!

Tutti gli artisti in cartellone

© pagina IG Coachella