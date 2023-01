Come si fa a non amare Ryan Reynolds? Dalla carriera alle figlie, passando ovviamente per la moglie Blake Lively, ecco le frasi più famose dell'attore

Ryan Reynolds non è solo considerato uno degli uomini più sexy al mondo e un attore di fama internazionale ma è anche un uomo da uno spiccato senso dell'umorismo.

Reynolds è infatti diventato famoso sui social media (anche) per le sue divertentissime battute su qualsiasi argomento.

Dai commenti sui colleghi alle prese in giro con la moglie Black Livley fino ai racconti del dietro le quinte della sua vita privata.

In tutte le occasioni Ryan Reynolds ci delizia con le sue battute più divertenti, e noi abbiamo deciso di selezionare le migliori. Eccole.

Dalla carriera alla famiglia: le 15 migliori citazioni di Ryan Reynolds

I commenti più divertenti di Ryan Reynolds

Come non amare Ryan Reynolds? L'attore ha dimostrato negli anni di avere sempre la battuta pronta, e queste citazioni lo dimostrano.

«Amo le parole brutte accostate. 'Questo party fa schifo' non è potente come 'Questo party è uno schifo sontuoso. Suona meglio, no?».

«Se dovessi cucinare, finirebbe così: un pompiere busserebbe alla mia porta, porterebbe mia moglie lontano e le darebbe una vita migliore».

«Internet è così complicato. Non ho problemi ad apparire come un idiota se questo rende le persone più felici».

«So piangere per finta ed è una cosa diabolica, se sai farlo. So proprio far uscire le lacrime... Quando ero un giovane senza scrupoli ho usato questo trucchetto per lasciare qualche ragazza».

«Ho tre fratelli più grandi di me, casa nostra trasudava testosterone. Se non fossi stato sufficientemente atletico sarei morto».

«Recitare mi ha dato modo di incanalare la mia angoscia. Ho dovuto affrontare per molto tempo l'insicurezza di essere un ragazzo sovrappeso e brufoloso. Incanalarla verso qualcosa di creativo è incredibilmente gratificante. Oggi mi sento molto fortunato».

Ryan Reyndols e Blake Lively si sono conosciuti sul set di Green Lantern, dove era scattata subito la scintilla. Ma Reynolds al tempo era sposato con Scarlett Johansson, mentre Lively era fidanzata con il collega di Gossip Girl Penn Badgley.

Una volta single, più di un anno dopo il loro incontro, i due attori hanno cominciato a frequentarsi, e non si sono più separati. Nel luglio del 2022 hanno festeggiato i loro 10 anni di matrimonio.

I due hanno tre figlie, James, 7 anni, Inez, 6, e Betty, 3, ma lo loro famiglia continua ad allargarsi.

A metà settembre, l'attrice di Gossip Girl si era presentata al Forbes Power Women's Summit mettendo in mostra un grazioso pancino, annunciando così l'arrivo del quarto figlio col marito Ryan Reynolds.

Le più belle frasi di Ryan Reyndols su Blake Lively

«Siamo andati a un doppio appuntamento. Lei era a un appuntamento con un altro ragazzo e io ero con un'altra ragazza. Per i nostri rispettivi accompagnatori è stato imbarazzante perché io e Blake eravamo come dei fuochi d'artificio che si incontrano. All'inizio è stato strano ma siamo stati amici per molto tempo. Penso che il modo migliore per avere una relazione sia iniziare come amici».

«Non ci prendiamo mai troppo sul serio, e soprattutto siamo anche amici. Innamorarsi è fantastico, ma vi piacete? Questa è la domanda che dovete porvi, sapete. Noi ci siamo sempre piaciuti. Cresciamo insieme. Impariamo gli uni dagli altri. Quindi sì, sono fortunato ad avere un’amica in questo».

«Mia moglie sa come attirare l'attenzione sul red carpet. Potrebbe essere la Beyoncé dei red carpet. L'ha trasformato in un evento atletico... C'è di mezzo pure il kung fu, è davvero intenso».

Le citazioni più belle sulle figlie e la famiglia

«Sto insegnando a mia figlia che il sole tramonta ogni notte perché è arrabbiato con lei. Probabilmente scriverò un libro sulla genitorialità prima o poi».

(Sulla nascita della prima figlia) «Non dormo molto, ma è incredibile alzarsi decine di volte nel cuore della notte ed essere sempre di buonumore. Non ci sono abituato, è divertente!».

«A Blake e le mie ragazze: siete letteralmente il mio cuore, la mia speranza e la mia felicità. Scherzo dicendo che la mia famiglia mi esaurisce, in realtà mi date molta più forza di quanto qualsiasi uomo meriti».

«Vengo da una famiglia di tutti maschi. Ho solo fratelli maggiori. Sono il più giovane di quattro ragazzi, quindi per me avere tre figlie è una tale impresa. Ma ne amo ogni secondo».

«Ero solito dire a Blake, 'Mi prenderei una pallottola per te. Non potrei mai amare niente tanto quanto amo te.' Ma nel preciso momento in cui ho guardato negli occhi mia figlia ho capito che se mai fossimo stati attaccati, avrei letteralmente usato mia moglie come uno scudo umano per proteggere quella bambina».

(Sulla seconda figlia). «Le piace usare i coltelli e le piacciono i cattivi. Il nostro pediatra, quando ha incontrato Inez, ha detto: 'Oh, questa è furbetta'. Anche l'altro giorno, mentre stavamo tornando a casa, eravamo all'aeroporto e di tutta la nostra famiglia lei è l'unica che ha ricevuto un ulteriore controllo di sicurezza. A 2 anni. Lo prende come un obiettivo guadagnato con fatica».