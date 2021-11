In una nuova intervista, Ryan Reynolds ha spiegato che la scelta di prendersi un anno sabbatico è stata dettata dal desiderio di «passare più tempo con le donne della sua vita»

Ryan Reynolds ha deciso di lasciare (momentaneamente) la carriera.

L'attore, 45 anni, non ha mai smesso di recitare dall'uscita del suo primo film e solo nel 2021 è stato protagonista di ben tre pellicole: Come ti ammazzo il bodyguard 2, Free Guy - Eroe per gioco e Red Notice, con Dwayne Johnson e Gal Gadot.

Proprio in occasione della fine delle riprese del suo ultimo lavoro, Spirited, Ryan Reynolds ha fatto sapere ai suoi fan che si prenderà un po' di tempo per sé lontano dal lavoro.

L'attore aveva condiviso tale notizia sul suo profilo Instagram già qualche giorno fa; definendo il film di Will Ferrell «impegnativo» per lui, aggiungendo che era riuscito a «realizzare un sacco di sogni», e quindi questo gli sembrava il momento giusto per una pausa.

Nel post di Instagram, l'attore non aveva dato altre spiegazioni riguardo la sua scelta professionale.

Tuttavia, in una nuova intervista, Ryan Reynolds ha spiegato qual è l'unico, vero motivo per cui ha deciso di mettere in pausa la carriera.

Ryan Reynolds lascia la carriera per stare con le figlie

Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds ha spiegato che si sta prendendo una pausa dalla sua carriera per stare con le donne della sua vita.

«Sto solo cercando di creare un po' più di spazio per la mia famiglia - ha detto la star - Sai, alcuni momenti è impossibile riaverli indietro, e io non voglio perdermi niente».

Reynolds è sposato con l'attrice Blake Lively dal 2012, e insieme hanno 3 bellissime figlie: James, 6 anni, Inez, 5, e la più piccola di casa Betty di 2 anni.

«Per me si tratta davvero di passare del tempo di qualità con le miei figlie prima che diventino adolescenti e che attraversino quella fase di odio verso i genitori».

L'attore però ha tranquillizzato i fan, spiegando loro direttamente su Instagram che il suo periodo sabbatico non durerà per sempre.

Anzi, Ryan Reynolds non ha detto addio al suo lavoro e intende infatti tornare al più presto davanti alle telecamere.