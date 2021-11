Per l’uscita del nuovo capitolo di Sex and the City, Carrie Bradshaw apre le porte del suo appartamento a New York, prenotabile per una notte dalle fashioniste (e non solo) di tutto il mondo

Dal cast alla trama, dalle defezioni alle indiscrezioni sulle new entry, della serie revival di Sex and the City sappiamo già tutto (o quasi).

Ma questa novità proprio mancava.

**È ufficiale: il reboot di Sex and The City uscirà a dicembre! Ecco cosa sappiamo (finora) sulle nuove puntate**

In occasione dell’uscita di And Just Like That (letteralmente, E tutt’a un tratto, sulla piattaforma HBO Max Original già a dicembre), Sarah Jessica Parker in collaborazione con Airbnb e Warner Bros aprirà le porte dell’appartamento di Carrie a tutti coloro che desiderano trascorrere un soggiorno nell’Upper East Side.

Due le date che vedranno fan e fashioniste di tutto il mondo contendersi questa esclusiva possibilità: il 12 e 13 novembre.

Il costo? Prettamente simbolico.

Si potrà infatti dormire nella casa di Carrie spendendo solo 23 dollari a notte, in onore del 23esimo anniversario da quando abbiamo incontrato per la prima volta le quattro amiche di New York.

Una notte alla Carrie Bradshaw: i dettagli del soggiorno

Durante il soggiorno gli ospiti saranno accolti da una Sarah Jessica Parker, in versione virtuale, per il check-in.

Avranno, inoltre, accesso al guardaroba di Carrie e potranno anche indossare gli outfit più iconici (tra cui il celebre tutu firmato Patricia Field), scarpe incluse.

Come welcome drink riceveranno, non serve dirlo, un Cosmopolitan.

E a completare l’experience non mancherà anche una sessione di styling e photoshooting per trasformarsi in veri fashionisti.

«Tengo molto al personaggio di Carrie Bradshaw e sono molto felice di poter visitare nuovamente il suo mondo per il nuovo capitolo della storia di Sex and the City» ha detto Sarah Jessica Parker.

«Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta».

Ecco come prenotare

Le richieste di prenotazione saranno attive da lunedì 8 novembre, dalle ore 18 sul sito dedicato.

Per celebrare il ritorno di Carrie sugli schermi, Airbnb farà una donazione al The Studio Museum in Harlem, museo di arte contemporanea che promuove il lavoro di artisti di origine africana.

Quando esce e dove vedere And Just Like That

Non state più nella pelle e non vedete l'ora di gustarvi tutte le dieci puntate di And Just Like That...?

Per fortuna manca poco!

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie Sex and the City sarà infatti disponibile in Italia, in contemporanea con il debutto americano su HBO MAX, a partire da dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW.

La data di uscita ufficiale non è ancora stata confermata poiché le riprese della serie sono ancora in corso.

Ma sappiamo che And Just Like That vedrà le vecchie attrici riprendere i panni dei loro personaggi: Sarah Jessica Parker interpreterà Carrie Bradshaw, Kristin Davis sarà Charlotte York Goldenblatt e Cynthia Nixon la famosa Miranda Hobbes. Ci saranno poi anche altri grandi ritorni e nuovi volti tutti da scoprire.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.