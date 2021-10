L'arrivo dell'autunno e delle giornate fredde vi fa sentire tristi e demotivati? Provate a seguire questi consigli per sopravvivere al cambio di stagione

L'autunno è arrivato, non ci sono dubbi.

Le giornate si accorciano e la temperatura si abbassa, e spesso è più difficile mantenere un atteggiamento leggero e positivo rispetto ai soleggiati mesi estivi che abbiamo lasciato alle spalle.

Questo cambio di stagione porta con sé notti più fredde e mattine più buie. Insieme poi ai cambiamenti di temperatura e di luce, molte persone hanno a che fare anche con i cambiamenti nella vita quotidiana: ci sono cambiamenti negli orari, nelle routine, nelle aspettative e persino nelle relazioni.

Rimanere positivi durante i mesi autunnali e invernali può essere difficile, soprattutto dopo più di un anno in cui la socializzazione è stata limitata e abbiamo trascorso la maggior parte dell'anno a casa.

Gli esperti confermano che è normale sentirsi giù di morale e demotivati a causa del cambio di stagione, ma consigliano alcuni trucchi per superare l'arrivo dell'autunno e dell'invero.

Come sopravvivere e rimanere positivi durante il cambio di stagione

1. Uscite più che potete (e fate il pieno di vitamina D)

Qualunque sia il tempo fuori dalla finestra, non c'è niente di meglio per migliorare l'umore che uscire all'aria aperta.

Fate una lunga passeggiata, e riconnettetevi con la bellezza della natura mentre ricaricate le vostre energie mentali.

Svariate ricerche sulla salute mentale hanno dimostrato che passare del tempo fuori casa e in mezzo alla natura era il modo più popolare (ed efficace) che i pazientati usavano per far fronte ai cambiamenti e alle pressioni psicologiche.

Specialmente se uscivano durante le ore di luce perché il nostro copro ha bisogno di vitamina D.

Questa vitamina, anche conosciuta come vitamina del sole, stimola la produzione di endorfine, serotonina e dopamina, ovvero tutti quegli ormoni che producono un naturale senso di benessere.

2. Trovate una nuova routine

Cambiano le stagioni, le giornate diventano più corte e buie e noi ci adattiamo di conseguenza.

Avere una routine coerente con i mesi che stiamo vivendo è la chiave per superare il cambio di stagione, soprattutto se lavorate ancora da casa.

Cosa consigliano di fare gli esperti per partire con il piede giusto?

Il dottor Blair, famoso psicologo americano, suggerisce di fare esercizio al mattino, delineando le priorità quotidiane e facendo una colazione sana.

E alla fine della giornata? Ricaricate le energie con una bella tisana mentre vi prendete cura di voi stesse, magari con un bel bagno caldo o un buon libro sul divano.

3. Fate esercizio fisico

L'attività fisica regolare aumenterà i vostri livelli di energia ed vi solleverà l'umore.

Muoversi aiuta infatti a ridurre lo stress e la tensione, e qualsiasi altra ansia che potreste provare per via del cambio di stagione. Questo perché durante l'attività fisica, il corpo rilascia endorfine, sostanze chimiche che scatenano sentimenti positivi.

Quindi, muovere regolarmente il proprio corpo ha effetti positivi di vasta portata sulla vostra salute fisica ed emotiva.

Ma state tranquilli: non è necessario prepararsi per una maratona. Basterà infatti camminare in giro per il proprio quartiere, correre con i bambini o il cane, fare qualche esercizio anche in casa. Tutte queste attività vi porteranno lo stesso vantaggio.

4. Siate gentili con voi stessi

Se vi sentite demotivati o stanchi in questo cambio di stagione, non forzatevi a fare tutto ciò che vi eravate prefissati, o ciò che gli altri vi chiedono.

Se siete meno attivi, andate piano e siate gentili con voi stessi.

Per esempio, se fare attività fisica è per voi qualcosa di veramente impegnativo che vi costa fatica, evitate di saltare e correre 10 chilometri solo perché vi sentite in dovere di farlo o perché volete rimettervi in forma.

Cercate di essere presenti e mindful verso voi stessi, e dedicate del tempo a ciò che più vi piace.

In questo modo eviterete di soffrire sotto il peso di pressioni sociali e sarete in grado di migliorare il vostro stato mentale.

5. Ma non dimenticate di divertirvi

Lasciatevi trasportare dall'arrivo dell'autunno e dal cambio di stagione, e scoprite tutto ciò che c'è di buono nei mesi più freddi.

Dai colori delle foglie alle caldarroste, fino a degustare un bicchiere di vin brulé davanti a un camino scoppiettante. Per non parlare di Halloween e di tutti i tipi di avventure autunnali e prelibatezze che aspettano di essere scoperte.

Divertirsi fa bene alla salute!

Aiuta a bilanciare stress e frustrazione, ma anche gli ormoni del benessere, e previene le malattie a lungo termine. Divertirsi aiuta anche ad aumentare la nostra creatività, energia, produttività e cognizione generale.

Da provare assolutamente.