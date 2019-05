Borraccia, ciabatte, porta-anelli: ecco i migliori gadget e accessori divertenti che hanno come protagonisti gli animali più amati dei social, gli unicorni

Unicorno is the new fenicottero rosa? Certo che sì!

Gli unicorni, coloratissimi e carichi di energia positiva, sono ormai le super star più di tendenza su abbigliamento, accessori, arredamento e gadget.

Dato che proprio lui è il grande protagonista degli accessori più funny-glam, abbiamo selezionato la top 20 degli oggetti che lo ritraggono ad arte.

Provate a non volerli tutti.

Lo spargi-zuccherini

L’unicorno che sparge zuccherini sui cupcake è una vera delizia, ancora più degli zuccherini colorati e dei cupcake stessi!

Se siete più da ricette mediterranee o esotiche, sappiate che questo accessorio è perfetto anche come spargi-spezie.

Prezzo: 9,90 euro su dottorgadget.it

Il porta-scotch

Per dare un tocco di colore alla vostra scrivania dell’ufficio, l’unicorno porta-scotch è l’ideale.

Il nastro adesivo con lo spettro cromatico dell’arcobaleno renderà tenerissimi i documenti per la riunione del pomeriggio.

Prezzo: 12,90 euro su dottorgadget.it

La lampada colorata

Come conferire un’atmosfera ambient e lounge al salotto? La lampada colorata a forma di unicorno è la soluzione.

Emette luce soffusa nelle nuance più rilassanti, basandosi sui principi della cromoterapia.

Prezzo: 17,90 euro su dottorgadget.it

Il porta-anelli

Per custodire i gioielli di famiglia, in particolare gli anelli, il corno dell’unicorno si presta particolarmente.

Appoggiate questo porta-gioie sulla vostra toeletta e ciaone a Maria Antonietta!

Prezzo: 7,90 euro su dottorgadget.it

Il vanity-set

Sempre da appoggiare sulla toeletta, accanto al porta-anelli, il vanity-set a forma di unicorno farà invidia a Maria Antonietta e perfino a Paris Hilton.

Prezzo: 19,90 euro su dottorgadget.it

Le pantofole

Il dress code domestico deve essere un concentrato di comfort ma anche lo stile non deve mancare all’appello.

A riunire entrambi ci pensano le morbide pantofole a forma di unicorno.

Prezzo: 17,95 euro su troppotogo.it

Temperamatite

Accanto al porta-scotch, piazzate sulla scrivania anche questo temperino a forma di unicorno.

I vostri colleghi faranno la processione per venire a temperare le loro matite nella mecca dell’originalità in cui si tramuterà il vostro desk!

Prezzo: 6,95 euro su troppotogo.it

I leggings

Un po’ di glam touch unito a un'adorabile patina galattica: questo e molto altro ancora se indosserete i leggings Galaxy a tema unicorni spaziali.

Per fare spazio all’ironia nel vostro guardaroba.

Prezzo: 29,95 euro su troppotogo.it

Vaso

All’amica che chiamate simpaticamente “pianta grassa” perché ha più aculei di un cactus regalate questo tenero mini vaso.

Con il pollice verde, magari le verrà anche un po’ di tatto le prossime volte che parlerete di cose che necessitano un pizzico di sensibilità. Provate e fateci sapere come va!

Prezzo: 29,95 euro su troppotogo.it

Ventilatore

Il mini ventilatore Elodie a forma di unicorno è alimentato da un cavo USB e si attacca al PC.

Vi rinfrescherà l’ufficio sia dentro sia fuor di metafora, dando sì un po’ di frescura ma soprattutto una rinfrescata di allegria all’ambiente!

Prezzo: 29,95 euro su troppotogo.it

Fontana gonfiabile

Fontana di Trevi spostati! La vera star di quest’estate su Instagram è senza dubbio lei: la fontana gigante gonfiabile a forma di unicorno!

Pioveranno gocce d’acqua ma soprattutto decine di follower.

Prezzo: 84,95 euro su troppotogo.it

Kit per fare i macaron

Il kit per fare i macaron a tema unicorno con colori, glitter commestibili e tutto il necessario è il must have delle cucine più amanti del food bello e buono.

Perfetti da preparare, fotografare e postare su Instagram, per poi gustarsi sia i macaron sia i like.

Prezzo: 26,99 euro su firebox.com

Palloncini

Per feste davvero stilose, i palloncini gonfiabili a forma di unicorno non possono assolutamente mancare.

Daranno quel tocco funny e glamour che serve per creare lo scenario adatto per un party memorabile.

Prezzo: 15,99 euro su firebox.com

La luce per selfie

La selfie light a forma di unicorno vi darà la luce perfetta per l’autoscatto top e inoltre, grazie alle sue fattezze tenerissime, vi assicurerà un sorriso ammiccante davvero convincente.

Prezzo: 17,99 euro su firebox.com

Caricabatterie

Per ricaricarsi d’energia pura e allegria multicolore, il caricabatterie per smartphone a forma di unicorno è quello che serve. Pratico ma anche adorabile da usare solamente come accessorio.

Prezzo: 23,99 euro su firebox.com

Il gonfiabile

Il gonfiabile a forma di unicorno da usare al mare o in piscina non può davvero mancare nella valigia estiva delle più trendy.

Anziché avere i colori tipici dell’unicorno, questo gonfiabile è trasparente e si rivelerà quindi originalissimo, anziché i soliti triti e ritriti.

Prezzo: 35,99 euro su amazon.it

La borraccia

Ormai le bottigliette di plastica monouso sono bandite, motivo per cui la borraccia diventerà la nostra best friend forever.

Questa di Onebttl in versione ultrafemminile, rosa shocking e a tema unicorno, ravviverà il vostro look. Oltre a farvi diventare ecosostenibili.

Prezzo: 24,83 euro su amazon.it

Il taccuino con paillettes reversibili

Ormai siamo nell’epoca del “Ma dove vai se le paillettes reversibili non ce le hai?”.

Su felpe, cuscini, zaini e su qualsiasi accessorio fashion, la paillette reversibile ci sta come il cacio sui maccheroni.

Per accoglierla nei vostri outfit, ecco il taccuino di Exerz che unisce le due ossessioni della moda odierna: paillettes da strofinare e unicorno. Cosa volete di più?

Prezzo: 8,99 euro su amazon.it

La mascherina per gli occhi

La mascherina per gli occhi in stile Holly in Colazione da Tiffany sarà perfetta da declinare a tema unicorno.

Questa di Dressfan è morbida, confortevole e vi assicurerà sogni d’oro.

O forse sogni rosa cipria, vista la colorazione...

Prezzo: 8,90 euro su amazon.it

Il pigiama

Se volete sogni arcobaleno assicurati (altro che d’oro), ecco quello che fa per voi: il pigiama variopinto a forma di unicorno.

Per fan sfegatati dell’animale immaginario più di tendenza.

Prezzo: 16,88 euro su amazon.it