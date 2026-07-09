In un mondo fatto di vino, l'ospitalità trova il suo spazio naturale. Racconta la storia di una famiglia profondamente legata alle sue radici e al territorio abruzzese, oltre alla visione contemporanea di un'azienda che guarda al futuro

È il vino, da sempre, la cifra distintiva di Fantini Wines, gruppo fondato da Valentino Sciotti, alla guida dell’azienda di famiglia insieme con i figli Giulia, Nico e Alessia. Ma l’eccellenza enologica non è la sua unica anima.

Una spiccata vocazione per l’ospitalità e un’attitudine naturale all’accoglienza hanno aperto la strada verso una nuova avventura di successo, che radica ulteriormente l’azienda nel suo territorio di origine: l’Abruzzo.

Il sogno prende forma in un autentico borgo antico, recuperato pietra su pietra con un fine lavoro di restauro conservativo iniziato già nel 2019. Tra vigne, boschi e colline, si trova a Crecchio, piccolo centro medioevale in provincia di Chieti, sospeso tra la Maiella e l’Adriatico, il country relais Borgo Baccile. Un luogo perfetto per trascorrere una vacanza slow all’insegna del bien vivre, tra buon vino, riposo e scoperta del territorio. «Chi arriva da noi cerca prima di tutto una pausa dalla routine quotidiana - racconta Nico Sciotti, responsabile della gestione di Borgo Baccile - Il nostro ospite vuole natura, silenzio, tempo. E vino! Qui gli unici rumori che disturbano sono il cinguettio degli uccelli la mattina e la sera, e al limite lo stappare di qualche buona bottiglia».

Boschi, picnic, degustazioni e memoria

Il costante e attento lavoro di recupero dell’antico Borgo permette di poter annunciare tante belle novità per la stagione estiva 2026 che è appena cominciata. Ancora più ospitalità, più spazi per gli ospiti e più esperienze di scoperta del territorio.

A partire dal nuovo percorso nel Bosco del Gallo, nato dall’acquisizione e dalla pulizia di alcune porzioni di bosco attorno al borgo. I sentieri percorribili a piedi scavalcano il fiume Arielli e attraversano un paesaggio ombroso profondamente legato alla memoria del luogo. Lungo il cammino si incontrano anche alcune grotte scavate a mano durante la Seconda Guerra Mondiale e utilizzate come rifugi durante i bombardamenti: una di queste ospitò anche la nonna di Sciotti in un periodo di sfollamento.

Il bosco diventa così una nuova chiave di lettura del soggiorno: non solo cornice paesaggistica, ma esperienza. Una passeggiata al mattino, un momento di quiete tra gli alberi, una risalita verso le vigne, un modo per vivere Borgo Baccile come un piccolo mondo autosufficiente.

Accanto ai percorsi in natura, resta centrale l’enoturismo. Le degustazioni delle grandi bottiglie by Fantini vengono organizzate in struttura o all’aperto, tra le vigne e gli spazi del borgo. C’è anche la proposta picnic per chi vuole godersi un buon calice di vino, accompagnato da varie delizie tipiche, in un punto panoramico in cui godersi il paesaggio con i tempi lenti di una giornata in campagna.

Le nuove camere

L’estate 2026 porta con sé anche alcune novità architettoniche. Come le tre camere appena inaugurate, intitolate a “Nonna Felicetta”, la bisnonna; a “Carlo Alberto”, in ricordo di un abitante storico del borgo; e l’”Annina”, in omaggio a una donna del paese che un tempo si prendeva cura dei piccoli infortuni della comunità. Con questi nuovi spazi oggi Borgo Baccile supera i 35 posti letto.

Anche la sala ristorazione è stata ampliata e grazie al nuovo volume in vetro che raddoppia la capienza (dai precedenti 90 posti agli attuali 180 posti) gli ospiti possono godere di uno spazio in continuità con l’esterno e con il paesaggio.

Sostenibilità e PIWI

La crescita del gruppo passa anche dalla vigna. Fantini Wines ha impiantato intorno a Borgo Baccile nuovi vigneti sperimentali con varietà resistenti alle malattie (i cosiddetti Piwi, ossia Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, che tradotto letteralmente significa “varietà di vite resistenti ai funghi”), tra cui Sauvignon Kretos e Merlot Kanthus.

L’obiettivo è ridurre drasticamente i trattamenti e lavorare su una viticoltura sempre più biologica, responsabile e orientata alla ricerca. Attraverso micro- vinificazioni dedicate, il progetto studierà la qualità̀ dei vini ottenuti da questi vitigni e le loro potenzialità future.

Alla scoperta del territorio

Crecchio, del cui territorio fa parte anche Borgo Baccile, è inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”. Il centro storico è dominato dal Castello Ducale tra i vicoli di pietra; l’atmosfera medievale mostra una forte componente bizantina: il locale Museo dell’Abruzzo Bizantino e Altomedievale nasce dai ritrovamenti di una villa romano-bizantina in località Vassarella, scavata tra il 1988 e il 1991.

Tutto da ammirare è il paesaggio attorno tipico della provincia chietina: vigne, oliveti, alberi da frutto, colline che scendono dalla Maiella verso l’Adriatico. Così, gli ospiti di Borgo Baccile possono aggiungere al loro soggiorno “senza tempo” una vera immersione nell’Italia dei piccoli paesi, delle rocche e delle pietre antiche.