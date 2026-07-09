Cos'è la biblioterapia: la pratica che utilizza i libri per favorire il benessere emotivo, cognitivo e relazionale.

Molti la praticano senza sapere che esiste una parola per definirla. C'è chi si rifugia in un romanzo dopo una giornata difficile, chi cerca nelle pagine di un saggio risposte a domande personali, chi trova conforto in una poesia o in una storia capace di dare un nome alle proprie emozioni. Questo rapporto speciale tra lettura e benessere ha un nome: biblioterapia.

Se pensate che si tratti semplicemente di leggere per passatempo vi sbagliate. Stiamo parlando di utilizzare i libri come strumenti di crescita personale, riflessione e, in alcuni contesti, anche di supporto al benessere psicologico. Ma andiamo con ordine.

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Che cos'è la biblioterapia?

La biblioterapia è una pratica che impiega la lettura di testi selezionati per favorire il benessere emotivo, cognitivo e relazionale.

Il termine deriva dal greco biblion (libro) e therapeia (cura), ma è importante chiarire che non sostituisce un percorso psicologico o psichiatrico quando questo è necessario.

Esistono principalmente due approcci. Il primo è quello clinico, utilizzato da psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti della salute mentale come supporto all'interno di un percorso terapeutico. Il secondo è quello evolutivo o dello sviluppo personale, sempre più diffuso in biblioteche, scuole, gruppi di lettura e contesti culturali, dove i libri diventano occasione di confronto e consapevolezza.

L'idea alla base è molto semplice: riconoscersi in una storia aiuta a comprendere meglio se stessi. Attraverso i personaggi, i loro conflitti e le loro trasformazioni, il lettore può osservare le proprie emozioni da una prospettiva diversa, spesso più lucida e meno giudicante.

Perché leggere fa bene?

Negli ultimi decenni numerose ricerche hanno confermato ciò che molti lettori sperimentano da sempre: leggere con regolarità produce benefici che vanno oltre il semplice intrattenimento.

La lettura infatti contribuisce a ridurre i livelli di stress, migliora la concentrazione, stimola memoria e linguaggio e rappresenta un vero allenamento per il cervello. Quando leggiamo un romanzo, inoltre, siamo chiamati a immaginare scenari, interpretare le intenzioni dei personaggi e comprendere punti di vista diversi dal nostro. Un esercizio che favorisce empatia e intelligenza emotiva.

Anche il semplice rituale di dedicare qualche minuto alla lettura prima di dormire può favorire il rilassamento e aiutare a interrompere il flusso continuo di notifiche e stimoli digitali che caratterizza le nostre giornate.

Ma come funziona la biblioterapia?

La biblioterapia si basa su alcuni meccanismi psicologici molto naturali. Il primo è l'identificazione: ci riconosciamo in un personaggio, nelle sue paure o nei suoi desideri. Segue la catarsi, ovvero la possibilità di vivere emozioni intense attraverso la storia, elaborandole in un contesto sicuro. Infine arriva spesso l'insight, una nuova consapevolezza. Le vicende lette possono suggerire prospettive diverse, aiutando il lettore a rileggere anche la propria esperienza personale. Non è il libro, quindi, a "curare" in sé, ma il dialogo che nasce tra il testo e chi legge.

Esistono libri che funzionano meglio?

Non esiste un libro universale, valido per tutti. La forza della biblioterapia risiede proprio nella personalizzazione.

Per alcune persone sarà un classico della letteratura a lasciare il segno; per altre un memoir, un albo illustrato, una raccolta di poesie o un saggio divulgativo. Questo dipende molto dipende dall'età, dal momento della vita e soprattutto dalle emozioni che si stanno attraversando.

I romanzi sono particolarmente efficaci perché permettono un'immersione profonda nelle esperienze umane. Le autobiografie in particolare, possono offrire ispirazione e senso di vicinanza, mentre i libri di divulgazione psicologica (che spaventano in realtà molte persone) aiutano a comprendere meglio alcuni meccanismi mentali, purché siano scritti da autori qualificati.

Chi utilizza la biblioterapia?

Oggi la biblioterapia viene impiegata in molti contesti. Gli psicologi possono proporre letture mirate all'interno di un percorso terapeutico. Le biblioteche organizzano gruppi di lettura dedicati al benessere emotivo. Anche le scuole la utilizzano per favorire l'educazione alle emozioni e l'empatia tra gli studenti. Gli ospedali, le residenze per anziani e le associazioni culturali promuovono sempre più spesso laboratori basati sulla lettura condivisa.

Naturalmente, esiste anche una forma del tutto personale di biblioterapia: scegliere un libro che ci accompagni in un momento delicato, senza alcuna prescrizione, semplicemente seguendo l'intuizione o il consiglio di un libraio, di un bibliotecario o di una persona di fiducia.

Biblioterapia : un piccolo gesto che può fare la differenza

Viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente connessi e bombardati da informazioni. La lettura, al contrario, richiede tempo, attenzione e soprattutto presenza. È uno spazio in cui rallentare, riflettere e ascoltare anche ciò che accade dentro di noi.

La biblioterapia non promette soluzioni miracolose né sostituisce il supporto di uno specialista quando serve. Ma ricorda una verità semplice: le storie hanno il potere di accompagnarci, consolarci, farci sentire meno soli e, talvolta, aiutarci a guardare la nostra vita con occhi nuovi.

Perché ammettiamolo, in fondo, ogni buon libro non cambia solo il modo in cui vediamo il mondo, ma cambia, almeno un po', anche il modo in cui leggiamo noi stessi.