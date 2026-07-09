Dai mini dress in crochet ai maxi dress con le spalline sottili: una selezione di abiti freschi e chic da infilare subito in valigia.

Arriva l’estate e puntualmente, oltre a rinnovare la nostra collezione di bikini, ci viene voglia di scegliere anche dei nuovi copricostumi da portare con noi in riva al mare.

Che siano per una passeggiata sul bagnasciuga o per un drink al tramonto, i copricostumi possono infatti rivelarsi dei perfetti alleati dal lettino all’aperitivo.

Ma perché puntare sempre i soliti modelli! Se anche voi siete stanche di caftani e parei, quest’estate c’è un’altra alternativa che potete prendere in considerazione. Quale?

Basta infilare in valigia anche un paio di abiti freschi e chic per riuscire a creare dei look da spiaggia pratici, leggeri e ad alto tasso di glamour.

***"Sono una fashion editor e questi sono i 10 capi e accessori che non mancano mai nella mia valigia del mare"***

Dai mini dress in crochet agli chemisier in lino e cotone fino ai maxi dress fluidi con le spalline sottili: la lista di abiti estivi che si possono sfoggiare in città e sfruttare poi anche in spiaggia sono tantissimi.

E per facilitarvi il compito, abbiamo individuato noi un paio di modelli femminili e super raffinati che si meritano assolutamente un posticino nella borsa per la spiaggia.

Dai colori vitaminici, dalle stampe brillanti, esaltati da ruches, volant, ricami o tagli cut-out: se siete alla ricerca di nuovi abiti freschi e chic da sfoggiare al mare al posto dei soliti copricostumi, ecco una selezione di proposte che potrebbe fare per voi!

Abiti freschi e chic: i modelli da sfoggiare anche in spiaggia al posto dei soliti copricostumi

OTTODAME Abito a camicia con ricami

Credits: ottodame.it

MASSIMO DUTTI Abito fluido con le spalline sottili

Credits: massimodutti.com

ERGON

Credits: courtesy of press office

H&M Abito a righe con corpetto arricciato

Credits: 2.hm.com

ALÉMAIS Chemisier corto in lino

Credits: net-a-porter.com

PENNYBLACK Abito con le spalline sottili con dettaglio cut-out

Credits: it.pennyblack.com

LA VESTE Abito 100% cotone con chiusura con i bottoni

Credits: lavestelaveste.com

MARC ELLIS Abito morbido con scollo all'americana

Credits: courtesy of press office

STAUD Mini dress in crochet

Credits: staud.clothing

LES FILLES D'EVA Chemisier a righe con inserti in pizzo

Credits: courtesy of press office

ZIMMERMANN Abito midi in crochet

Credits: zimmermann.com

FRACOMINA Abito con le spalline incrociate

Credits: courtesy of press office

FARM RIO Mini dress in lino con ricami

Credits: net-a-porter.com

PARFOIS Abito lungo a righe

Credits: parfois.com

MANGO Abito midi 100% lino

Credits: shop.mango.com

ZARA Abito lungo stampato con l’orlo asimmetrico

Credits: zara.com

MARIA DE LA ORDEN Mini dress con tagli cut-out

Credits: mariadelaorden.com