Stanche dei soliti copricostumi? Questi sono gli abiti freschi e chic da indossare (sì, anche in spiaggia)
Arriva l’estate e puntualmente, oltre a rinnovare la nostra collezione di bikini, ci viene voglia di scegliere anche dei nuovi copricostumi da portare con noi in riva al mare.
Che siano per una passeggiata sul bagnasciuga o per un drink al tramonto, i copricostumi possono infatti rivelarsi dei perfetti alleati dal lettino all’aperitivo.
Ma perché puntare sempre i soliti modelli! Se anche voi siete stanche di caftani e parei, quest’estate c’è un’altra alternativa che potete prendere in considerazione. Quale?
Basta infilare in valigia anche un paio di abiti freschi e chic per riuscire a creare dei look da spiaggia pratici, leggeri e ad alto tasso di glamour.
***"Sono una fashion editor e questi sono i 10 capi e accessori che non mancano mai nella mia valigia del mare"***
Dai mini dress in crochet agli chemisier in lino e cotone fino ai maxi dress fluidi con le spalline sottili: la lista di abiti estivi che si possono sfoggiare in città e sfruttare poi anche in spiaggia sono tantissimi.
E per facilitarvi il compito, abbiamo individuato noi un paio di modelli femminili e super raffinati che si meritano assolutamente un posticino nella borsa per la spiaggia.
Dai colori vitaminici, dalle stampe brillanti, esaltati da ruches, volant, ricami o tagli cut-out: se siete alla ricerca di nuovi abiti freschi e chic da sfoggiare al mare al posto dei soliti copricostumi, ecco una selezione di proposte che potrebbe fare per voi!
Abiti freschi e chic: i modelli da sfoggiare anche in spiaggia al posto dei soliti copricostumi
OTTODAME Abito a camicia con ricami
Credits: ottodame.it
MASSIMO DUTTI Abito fluido con le spalline sottili
Credits: massimodutti.com
ERGON
Credits: courtesy of press office
H&M Abito a righe con corpetto arricciato
Credits: 2.hm.com
ALÉMAIS Chemisier corto in lino
Credits: net-a-porter.com
PENNYBLACK Abito con le spalline sottili con dettaglio cut-out
Credits: it.pennyblack.com
LA VESTE Abito 100% cotone con chiusura con i bottoni
Credits: lavestelaveste.com
MARC ELLIS Abito morbido con scollo all'americana
Credits: courtesy of press office
STAUD Mini dress in crochet
Credits: staud.clothing
LES FILLES D'EVA Chemisier a righe con inserti in pizzo
Credits: courtesy of press office
ZIMMERMANN Abito midi in crochet
Credits: zimmermann.com
FRACOMINA Abito con le spalline incrociate
Credits: courtesy of press office
FARM RIO Mini dress in lino con ricami
Credits: net-a-porter.com
PARFOIS Abito lungo a righe
Credits: parfois.com
MANGO Abito midi 100% lino
Credits: shop.mango.com
ZARA Abito lungo stampato con l’orlo asimmetrico
Credits: zara.com
MARIA DE LA ORDEN Mini dress con tagli cut-out
Credits: mariadelaorden.com
© Riproduzione riservata