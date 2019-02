Dai corsi di cucina alle gite, passando per sport e musei alternativi: 8 attività da fare in coppia per un weekend romantico o una serata a due

Nessuna idea su cosa fare insieme al vostro ragazzo?

Ecco un ventaglio d'attività per tutti i gusti e tutte le tasche: scegliete tra una gita in barca a vela di una giornata e una fuga dalla città tra gite in carrozza, spa, aria pulita e pasti in altissima quota tra viste pazzesche e dettagli di design.

Gli appassionati di scatti e riprese non resisteranno a scoprire il museo della fotografia di montagna, gli amanti delle automobili a guidarne una elettrica tra i paesini della Valle d'Aosta.

Oppure, per una serata in due, fate una degustazione di coppia o replicate uno dei piatti imparati a un corso di cucina per cene tête-à-tête, per poi andare a ballare swing: basta salsa e bachata!

Ancora indecisi? Scopritene di più leggendo queste otto attività da fare in coppia.

Una gita alla scoperta di un museo alternativo

Se amate le vette e gli scatti, non potete perdere Lumen, il museo della fotografia di montagna a 2265 metri d’altezza.

Sull’ex stazione della Kronplatz, a monte della funivia di Plan de Corones, vi aspettano giochi di luci, di specchi, di ombre e ovviamente immagini e non solo che vi faranno scoprire ogni sfaccettatura della montagna, anche sotto il punto di vista culinario.

Oltre a un bookshop a tema, c’è anche AlpINN, il ristorante dello chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler: ma non aspettatevi prezzi astronomici.

Corso di cucina... per la coppia

In tutti gli Eataly italiani i corsi di cucina sono per la coppia.

A Trieste c'è quello per il sushi perfetto per una cena tête-à-tête, a Firenze quello per un romantico pic nic a base di polpettine di carciofi con cuore di pecorino e muffin salati zucchine e piselli. A Milano, Roma e Bari si impara a preparare un menù per due, per poi replicarlo romanticamente a casa propria.

In alternativa, andate in una delle mete gastronomiche più interessanti d’Italia: dall’Antica Corte Pallavicina, nei pressi di Parma, tornerete pronti per realizzare pasta fatta in casa, sughi deliziosi e addirittura piatti gourmet.

Basta salsa e bachata, meglio lo swing

Pullulano ormai in tutta Italia le scuole che propongono lezioni di swing, lindy hop, boogie woogie, charleston, rockabilly, balboa e così via.

A Milano, tanto per fare un paio d’esempi, le più quotate sono la Nonsolocharleston e l’A.s.d. Benny’s Band.

A Roma, al Vinile, si possono prendere lezioni gratuitamente grazie a Swingissimo, serate a tema dove ci si diverte tra live music e danze scatenate.

Degustazione? Sì, ma di cocktail

A Roma, nel rione Monti, il guru dei cocktail Patrick Pistolesi guida gli ospiti in una degustazione verticale di cocktail con lo scopo di iniziarli al mondo di drink, liquori, sapori.

Provateli tutti, inclusi quelli originalissimi con birra Asahi: si entra in una saletta in pieno stile jappo con tocchi fusion all'interno del locale Drink Kong e da lì si parte. Così, quando dovrete ordinare dei cocktail, saprete esattamente cosa vi piacerà e come goderveli.

Una giornata alla Spa con vista mare o montagne

Certo, ce ne sono tante di Spa in città. Anche con vista sui palazzi. Ma avercela sul mare o sulle montagne è un'emozione unica: Qc Terme, per esempio, ha sede anche sulle Dolomiti in val di Fassa, a Bormio e intorno al Parco Nazionale dello Stelvio, a Pré Saint Didier in Valle d'Aosta, vicino a Courmayeur: chi vuole e può, potrà anche fermarsi per un paio di giornate sulla neve apprezzando anche la cucina regionale.

Per la Spa con vista mare, l'indirizzo giusto è il Jw Marriott Venice, che sorgendo su un'isola è circondato dall'acqua.

Un pranzo in altissima quota

A soli venti minuti da Bolzano, a Obereggen, in Val d’Ega, il rifugio Oberholz è una meraviglia per gli occhi e per il palato: gioiello architettonico di design, propone pranzi con meraviglioso affaccio sulle montagne grazie a enormi vetrate.

Prenotate il giorno prima il tavolo per due accanto alla vetrata e una volta seduti ordinate del buon vino, i formaggi altoatesini e i tipicissimi canederli in brodo di manzo: non ve ne pentirete.

Ci arrivate con gli sci ai piedi grazie a una seggiovia su cui potrete eventualmente salire anche solo con gli scarponcini.

E se vi trovate, invece, in Alta Badia, provate i piatti gourmet della Stüa de Michil, nell'hotel La Perla o salite sul gatto delle nevi che vi porta ai rifugi in quota.

Sport all’avanguardia, ma per due

Pare che anche Cristiano Ronaldo abbia una criosauna nel suo appartamento. Perché, quindi, non provarla? Nella catena Fit & Go presente in tutta Italia lo sport del futuro si può provare addirittura in coppia: passate dall’elettromiostimolazione alle capsule per perdere tantissime calorie.

Tutto l’occorrente vi sarà consegnato direttamente al centro, perciò dopo il vostro appuntamento non avrete borsoni ingombranti con voi e potrete rilassarvi con una lunga passeggiata mano nella mano.

Una stanza extralusso per due, ma solo per il giorno

Gli impegni di lavoro vi impediscono di partire, ma non volete rinunciare alle coccole di una stanza d'hotel?

Affittatela solo per una giornata (e quindi senza la notte). Se non vi va di mettervi a cercare quale hotel propone questo servizio, affidatevi ad app/siti che lo fanno per voi, come DayBreakHotels.

La startup cerca le strutture a 5 stelle e le prenota per voi dalle 10 del mattino a mezzanotte, a una tariffa scontata anche del 70% rispetto a un soggiorno con notte inclusa.

Immaginate di pranzare e poi fare un riposino in camera, di chiedere un aperitivo nella vostra stanza con vista o di rilassarvi dopo momenti alla Spa.

Qualche indirizzo? A Roma potete farlo a Palazzo Montemartini (5 stelle), a Milano all'Hotel Chateau Monfort (5 stelle) o all'Excelsior Hotel Gallia (5 stelle superior).

Una gita in barca a vela

Sono tantissime le compagnie che propongono gite d’una giornata in barca a vela: VelaMania è specializzata sul mar ligure e nella baia di Noli organizza romantiche cene a bordo o aperitivi.

Su sito della community SailSquare si trovano gite sul litorale laziale, ma anche sul lago di Garda e alla Scala dei Turchi in Sicilia.

(Credit foto: Jonathan Smith on Unsplash)

Una fuga (improvvisata) dalla città, anche infrasettimanale

Stupite il vostro partner caricando un cambio (e un costume) in macchina a sua insaputa e andatelo a prendere a lavoro.

Da Milano in un’ora si arriva al lago di Como: la mattina seguente, dopo la colazione, tornate direttamente in ufficio.

Se abitate a Torino fuggite a Cogne, in Valle d’Aosta, con la macchina elettrica che l’Eco Wellness Hotel Notre Maison vi mette a disposizione e una volta arrivati godetevi la spa.

Da Verona arrivate in treno vicino a Bolzano: l’Adler Lodge Alpe promette memorabili gite in carrozza trainate da cavalli e massaggi di coppia direttamente in camera.