Il disturbo d'ansia sociale è la paura di stare in mezzo alla gente e di essere giudicati o umiliati. Ecco alcuni consigli pratici per superare questa fobia

Siete spesso impacciati o a disagio nelle situazioni sociali quotidiane? Cercate il più possibile di evitare di conoscere nuove persone? Avete paura di essere giudicati dagli altri?

Se vi sentite così, e questi sentimenti vi rendono difficile svolgere attività quotidiane, come semplicemente parlare con i vostri vicini o i colleghi al lavoro, allora potreste soffrire di un disturbo d'ansia sociale.

L'ansia sociale, anche nota anche come fobia sociale, è un tipo di ansia che va a disturbare la nostra salute mentale.

Le persone che ne sono colpite provano ansia in situazioni sociali (specifiche o generali) a causa della paura di essere giudicati o umiliati.

Questo tipo di disturbo può influenzare il lavoro, la scuola e tutte le altre attività quotidiane. Può persino rendere difficile fare e mantenere amicizie.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ansia sociale.

Che cos'è il disturbo d'ansia sociale?

Il disturbo d'ansia sociale è un tipo d'ansia o di paura che si presenta in determinate situazioni sociali, come incontrare nuove persone, uscire con qualcuno per un appuntamento, partecipare a una cena di gruppo, presentarsi a un colloquio di lavoro, rispondere a una domanda in classe o dover parlare con un cassiere in un negozio.

Non solo, per chi soffre di questo disturbo anche fare cose di tutti i giorni davanti alle persone, come mangiare o bere davanti ad altri, provoca ansia o paura.

Spesso si tratta di sentimenti così intensi che chi soffre di questa patologia si sente completamente senza controllo della situazione.

Questo succede perché la persona ha paura di essere umiliata, giudicata e respinta.

Se non viene trattata, l'ansia sociale tende a rimanere stabile e cronica, e spesso può dare luogo ad altri disturbi come la depressione.

Cause e sintomi

Il disturbo d'ansia sociale di solito si manifesta intorno ai 13 anni. Può essere collegato a una storia di abusi, bullismo o prese in giro.

Inoltre, i bambini timidi hanno anche maggiori probabilità di diventare adulti socialmente ansiosi, così come i bambini con genitori prepotenti o controllanti.

Ma ciò non vuol dire che si tratta di un problema raro.

Secondo alcune ricerche, la percentuale di persone che ne soffre va dal 3% al 13%. Sempre secondo questi studi sembra che l'ansia sociale caratterizzi più le donne che gli uomini.

L'arrivo del Covid-19 con restrizioni, isolamento, lutto e paura ha contribuito ad innescare condizioni d'ansia, o esacerbare quelle esistenti in moltissime persone.

Chi soffre di disturbo d'ansia sociale sperimenta problemi e sintomi sia fisici che mentali in svariate situazioni sociali.

Tra i sintomi fisici ci sono ad esempio mal di testa, fiato corto, sudorazione, battito cardiaco accelerato e nausea.

I sintomi mentali ed emotivi invece includono sensazioni di apprensione o terrore, nervosismo, irrequietezza, irritabilità e così via.

Come si cura il disturbo d'ansia sociale?

Il primo passo per un trattamento efficace è una diagnosi. Tuttavia, non c'è un test medico specifico in grado di verificare il disturbo d'ansia sociale.

Per questo, è fondamentale parlare con il proprio medico o con uno specialista riguardo ai propri sintomi.

Il disturbo d'ansia sociale solitamente viene trattato con la psicoterapia, i farmaci o entrambi.

Il trattamento più adatto varia da persona a persona; e sarà il medico di fiducia o l'operatore sanitario a indirizzare verso la cura migliore.

Alcuni rimedi (pratici) contro l'ansia sociale

Per combattere questo disturbo, è fondamentale seguire i consigli degli esperti.

Tuttavia, ci sono alcune cose pratiche si possono fare per sopperire (seppur momentaneamente) al problema.

Per esempio, considerando che chi soffre di ansia sociale ha pensieri negativi e convinzioni che contribuiscono al mantenimento del disturbo, si potrebbe provare a sfidare i propri processi mentali; riconoscendo ad esempio che va bene essere imperfetti, e che fare errori è normale.

Un altro elemento fondamentale per affrontare un disturbo come la fobia sociale è quello di acquisire maggiore consapevolezza emotiva, per esempio prestando attenzione alla propria paura e rivalutando le proprie emozioni e convinzioni.

Dulcis in fundo, provate a concentrarvi sugli altri e non su voi stessi.

Quando si è in una situazione sociale che ci rende nervosi, tendiamo infatti a rimanere intrappolati nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni, ma questo eccessivo focus su se stessi non fa che peggiorare i sintomi, causando maggiore ansia.