Non ci sono cioccolatini né sorprese da scartare: #AdventForMe è un calendario dell’Avvento fatto di 24 piccoli gesti da dedicarsi per regalarsi calma, coccole e benessere

Dicembre ha il ritmo di un treno in corsa: liste dei regali, cene aziendali, incontri con amici che “dobbiamo assolutamente vedere prima di Natale”, più quell’irresistibile pressione a essere felici per forza. Ma se invece, almeno per una volta, provassimo a riscrivere il nostro copione? Avete mai pensato a creare un AdventForMe?

Si tratta di un calendario dell’Avvento diverso dal solito: niente sorprese da scartare, ma 24 micro-rituali di calma, presenza e gratitudine. Un percorso quotidiano che non aggiunge, ma alleggerisce. Che non chiede sforzi, ma vi invita a rallentare. Che non vuole migliorarvi, ma riportarvi a voi stesse.

Perché dicembre può essere anche questo: uno spazio morbido in cui rientrare nei propri desideri, riconoscere ciò che conta davvero e prendersi quei dieci minuti al giorno che nessuno vi regalerà mai.

Come funziona AdventForMe ?

Ogni giorno, dal 1° al 24 dicembre, potrete scegliere (o lasciate che sia il caso a decidere) un piccolo gesto da dedicarvi. Una pratica semplice, accessibile, che non richiede materiali speciali né una vita zen. Solo la vostra disponibilità a fermarvi un attimo.

Può essere una passeggiata senza telefono, una tazza calda bevuta lentamente, una lista delle tre cose belle della giornata, dieci respiri profondi prima di iniziare a lavorare, un messaggio gentile a qualcuno che amate, una pagina di diario per liberare la mente. Gesti minuscoli, ma significativi.

E il bello è che non c’è un modo “giusto”: il calendario si modella su di voi, sui vostri ritmi, sul vostro dicembre reale, quello fatto di incastri, treni persi, risate, ritardi e promesse da mantenere.

AdventForMe: perché un calendario dell’Avvento solo per te?

La risposta è semplice: siamo abituate a donare energia a tutto e a tutti: famiglia, lavoro, partner, amici, aspettative sociali. Ma se non ci ricarichiamo, arriviamo a Natale esauste, con la sensazione di non esserci godute niente.

AdventForMe infatti vuole essere un promemoria gentile: la cura di voi stesse non è un capriccio, è una necessità. E non serve un’ora di yoga all’alba per ritrovare l’equilibrio. Bastano pochi minuti di attenzione sincera, ripetuti ogni giorno.

Piccoli ancoraggi per ricordarvi che, anche nei periodi più pieni, siete voi il vostro luogo sicuro. Fidatevi di noi e arriverete al 24 dicembre non più stremate, ma più centrate, più consapevoli, più vere. Con una leggerezza che non ha nulla a che vedere con l’essere perfette, ma tutto a che fare con l’essere presenti.

Un calendario così non lo scarti: lo vivi. E forse, quest’anno, è il regalo più bello che potete farti.