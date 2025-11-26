Dai capi in stile natalizio ai piccoli accessori: se non avete ancora comprato i regali di Natale, ecco qualche idea per lui da cui potete lasciarvi ispirare.

Una lista infinita di cose da comprare, poche idee e molto confuse, zero tempo a disposizione: scegliere i regali di Natale può rivelarsi una vera sfida.

Se poi si tratta di scegliere i doni da far trovare sotto l’albero a papà, fratelli, fidanzati e tutti gli altri uomini importanti della propria vita, il coefficiente di difficoltà è destinato a salire.

Su cosa indirizzarsi per essere certi di non sbagliare? Puntando su capi di abbigliamento, scarpe e borse di ogni dimensione si va sempre sul sicuro. Ma non solo: anche occhiali da sole, cappelli o bijoux possono rivelarsi una scelta super azzeccata.

Per i “lui” che hanno uno stile elegante e raffinato (o svolgono un lavoro che richiede un look sempre formale e curato), via libera a camicie dai colori versatili, maglieria dai filati pregiati, scarpe dal fascino evergreen e accessori discreti. Dalle cravatte in seta agli orologi dal design classico fino agli immancabili portafogli in pelle, un’opzione sempre utile che riduce al minimo il rischio di errori.

Per i tipi più sportivi, spazio a giacche e pantaloni in tessuto tecnico, felpe, sneakers colorate. E poi ancora, occhiali sole, zaini funzionali o borsoni spaziosi e capienti per coloro che sono sempre in viaggio; maglioni natalizi, accessori in lana o capi di intimo declinati nelle fantasie tipiche della stagione delle feste per gli amanti del Natale.

Anche quest’anno la scelta è a dir poco ampia e variegata e se non sapete su cosa indirizzarvi, niente paura: vi aiutiamo noi a trovare il regalo di Natale perfetto.

Ecco una selezione di proposte “moda” da cui potete prendere spunto in vista dell’arrivo del Natale.

Regali di Natale 2025: le nostre idee per lui AW LAB Stivaletti Dr. Martens in pelle e tela

GUTTERIDGE Cardigan in maglia blu

LA MARTINA Maglione girocollo con logo a vista

LBM 1911 Cappotto lungo monopetto

MY STYLE BAG Borsa a tracolla a stampa tartan

SANTONI Chelsea Boots in pelle lucida

TRUSSARDI Felpa nera con il cappuccio

YOOX Sciarpa Burberry a stampa check

120% LINO Maglione con chiusura con zip

BOMBOOGIE Piumino trapuntato con il cappuccio

DAN JOHN Maglione a collo alto con i rombi

EASTPAK Trolley verde unisex

FALCONERI Cardigan con i bottoni in lana

IUMAN Boxer in cotone con stampa Gingerbread

MOOSE NUCKLES Bomber verde con profili neri

PAL ZILERI Polo in maglia

PIQUADRO Zaino da viaggio in tessuto riciclato

REFRIGIWEAR Parka nero con cappuccio

SAYE Sneakers bianche e verdi dal design sostenibile

AERONAUTICA MILITARE Giacca in pelle con collo removibile

ALESSANDRO GHERARDI Camicia a stampa check

ANTONY MORATO Berretto in misto lana

ARC'TERYX Parka con il cappuccio con imbottitura in piuma

ARENA Occhiali da sole con lenti in policarbonato

ARKET Felpa grigia in tessuto scuba

BALDININI Mocassini in camoscio grigio

DANIEL WELLINGTON Orologio in argento con quadrante blu

MONTBLANC Portafoglio in pelle nera con stampa saffiano

PIQUADRO Zaino in pelle porta pc

ROSSOPORPORA Boxer rossi con elastico

VELASCA Cravatta stampata 100% seta

BERWICH Pantaloni in denim grigio

BLAUER Piumino idrorepellente in tessuto tecnico

C.P. COMPANY Borsa a tracolla in tela di nylon leggera

CHURCH'S Oxford marroni in pelle di vitello

COLLANINE COLORATE Collana con perline di vetro color miele

COS Tote bag da weekend in lana

DOUCAL'S Mocassini in pelle nera

GADHARA Boxer in cotone

GIANNETTO PORTOFINO Camicia a quadri a maniche lunghe

H&M Pigiama rosso a stampa check

IMPULSO Maglione girocollo con lavorazione a trecce

D.A.T.E Sneaker bianche con lacci in lana e banda laterale in suede bordeaux

ARIA Occhiali a mascherina con montatura in nylon

MARC O'POLO Cardigan grigi con il colletto

MERCI MAMAN Bracciali personalizzati in cordino colorato

MONTECHIARO Pullover azzurro con zip

NATURA Pack di calzini con motivo a rombo e a quadri

PAOLONI Piumino blu con tasche laterali

PRIMARK Maglione natalizio con la stampa del Grinch

STONEFLY Chelsea Boots con la suola alta

THOM BROWNE Pantaloni sportivi con elastico in vita

ZARA Camicia effetto scamosciato

ELLESSE Sneakers basse in pelle con inserti in suede

MURPHY&NYE Felpa half zip in tessuto tecnico

