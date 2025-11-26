

Le gonne in velluto si conquistano il guardaroba di stagione: ecco i modelli, fra mini e maxi, da cui lasciarsi tentare

Il velluto è uno di quei tessuti che, non appena fa la sua comparsa nei nostri feed e negli e-commerce, porta con sé all'istante un'atmosfera invernale irresistibile.

Elegante, caldo e avvolgente, è un vero e proprio jolly della stagione fredda, capace di aggiungere un tocco “winter friendly” a qualsiasi capo del nostro guardaroba.



Ogni anno poi, sull’onda della “velvet mania”, le tendenze eleggono un must-have di stagione e, per l’inverno 2025/2026, il focus è chiaro più che mai: il pezzo di cui fare incetta subito per affrontare l’inverno cavalcando i trend è la gonna in velluto.

Le gonne, naturalmente chic e timeless, quest’anno acquisiscono un fascino ancora più raffinato grazie alla morbidezza e alla brillantezza del velluto, che con la sua versatilità dona alle minigonne un'allure retrò e bon ton e alle midi skirt un'eleganza senza tempo, arricchendo con un twist speciale sia i modelli da giorno che quelli da sera.

Ma quali saranno i modelli da tenere d’occhio questo inverno?



A partire da quelli perfetti per i look quotidiani( minigonne da abbinare a un maglioncino, stivali o mocassini), fino alle versioni più sofisticate, dalle lunghezze midi fino alle extra long, ideali come valida alternativa ai classici abiti. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.



Ecco a voi dunque una selezione di gonne in velluto a cui sarà molto difficile dire di “no”: pronte a innamorarvi?

Gonne in velluto: i modelli di cui innamorarsi

Gonna in velluto con pizzo ZARA

Credits: zara.com

Gonna in velluto con tasche J.CREW

Credits: jcrew.com

Gonna in velluto a coste PARFOIS

Credits: parfois.com

Gonna Layla REFORMATION

Credits: thereformation.com

Gonna Serafine con fiocchi MARIADELAORDEN

Credits: mariadelaorden.com

Gonna a ruota in velluto BENETTON

Credits: it.benetton.com



Gonna pantalone in velluto RESERVED

Credits: reserved.com

Gonna Clarine SÉZANE

Credits: sezane.com

Gonna in velluto COS

Credits: cos.com

Gonna in velluto a coste & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Gonna lunga in velluto H&M

Credits: hm.com

Gonna lunga in velluto OVS

Credits: ovs.it