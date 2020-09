Alcuni ricercatori americani stanno mettendo a punto un sistema limitare le conseguenze negative di quel bicchiere di troppo

Avete presente quella sensazione di mal di testa che si prova dopo una serata fuori in compagnia di amici e di qualche bicchiere di vino di troppo? Ecco, presto potrete dimenticarla.

Alcuni ricercatori americani dell'Università dell'Illinois stanno studiando un sistema per dire addio al temuto hangover.

Fermo restando che è sempre importante non esagerare con il consumo di alcolici, questo vino hangover-free potrebbe essere un'ottima notizia per non avere i postumi dopo una serata di brindisi.

Come funziona il vino che non fa venire i postumi?

I ricercatori dell'Università dell'Illinois hanno progettato un lievito geneticamente modificato che potrebbe aumentare notevolmente i benefici per la salute del vino, riducendo a sua volta i sottoprodotti tossici che causano il famoso mal di testa del giorno dopo.

«Gli alimenti fermentati, come birra, vino e pane, sono realizzati con ceppi poliploidi di lievito, il che significa che contengono più copie di geni nel genoma» ha affermato l'autore principale dello studio Yong-Su Jin, ricercatore.

Alterando geneticamente questo componente, il team ha creato composti bioattivi nuovi e più sani. Il processo mira alla seconda fermentazione nella produzione del vino, la fase che crea la consistenza finale del prodotto, ma che crea anche ceppi batterici sani che portano a composti irritanti.

«Speriamo che la nostra tecnologia possa sbarazzarsi della fase di fermentazione secondaria e quindi degli allergeni che contribuiscono al mal di testa, pur rendendo il vino liscio nella sua classica consistenza» ha spiegato il dottor Jin.

Sfortunatamente, per ora questo vino miracoloso è ancora molto lontano dall'essere venduto in un negozio.