Depurative, sazianti e alleate della linea, le verdure dal gusto amarognolo stimolano il metabolismo e a tavola sono alleate per la perdita di peso. Ecco quali mangiare più volte a settimana



Non tutti le amano mangiarle, ma le verdure amare sono tra gli alimenti più preziosi da inserire nella dieta quotidiana.

E le ragioni sono tante. In primis hanno un buon effetto saziante e garantiscono diversi benefici per la salute e la linea. Questo perché hanno al loro interno composti bioattivi, come i polifenoli, i flavonoidi e altri antiossidanti che hanno un effetto benefico ad esempio sulla digestione e sul corretto funzionamento del fegato; un organo importantissimo per liberarsi da scorie e tossine in eccesso.

Inoltre, il loro sapore amarognolo stimola inoltre la produzione di enzimi digestivi e favorisce la depurazione dell’organismo.

Ma quali sono le varietà su cui puntare? Ecco quali verdure amare portare in tavola e perché aiutano a dimagrire.

Mangiare queste 5 verdure amare on repet aiuta a dimagrire

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Cicoria

È una delle verdure amare per eccellenza. Ricca di fibre, ha pochissime calorie e aiuta l’intestino a funzionare meglio.

Inoltre sostiene l’attività del fegato, fondamentale nei processi di eliminazione delle tossine.

Radicchio

Il radicchio è ricco di antiossidanti e ha un effetto diuretico naturale. È perfetto per chi segue una dieta ipocalorica perché è leggero ma molto saziante.

Come consumarlo? Crudo o saltato leggermente in padella.

Cime di rapa

Ricche di vitamine, minerali e fibre, le cime di rapa favoriscono la digestione dei grassi e aiutano a mantenere stabile la glicemia.

Apportano in particolare vitamine tra cui la vitamina K e la vitamina C, glucosinolati e composti antiossidanti.

Tarassaco

Chiamato anche dente di leone, il tarassaco ha un forte effetto depurativo e drenante, utile in caso di ritenzione idrica e gonfiore. Contiene poi fibre prebiotiche alleate dell'equilibrio intestinale come l' inulina.

Inoltre, come molte verdure amare, il tarassaco è ricco di antiossidanti tra cui i composti fenolici, che svolgono un’azione antiossidante e protettiva sul fegato.

Indivia

Leggera e croccante, l’indivia è una varietà ricca d’acqua. Cruda o ripassata brevemente in padella, questa verdura amara favorisce la digestione.

Non riuscite a sopportate il gusto particolarmente amarognolo? Mangiatela insieme alle carote e dei pezzetti di mela, pera oppure albicocche.

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