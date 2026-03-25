Uova di Pasqua classiche, farcite, decorate, alcune sembrano delle opere d'arte: ecco le più buone e belle del 2026, tutte rigorosamente artigianali

Le uova di Pasqua non sono più solo un dolce della tradizione, ma vere e proprie opere d’arte da scartare (e assaporare) con gli occhi prima ancora che con il palato.

Dimenticate il “semplice” guscio di cioccolato: oggi ogni uovo è il risultato di ricerca, tecnica e creatività, capace di sorprendere già al primo sguardo. Unico filo conduttore: l’artigianalità.

Per il resto ogni uovo di cioccolato è diverso dall'altro. Per "ricetta", per decorazione e per il tocco unico del maître chocolatier che lo ha creato.

Anche quest'anno abbiamo selezionato le migliori uova di Pasqua (secondo noi). Una rassegna iper-golosa, che diventa un esercizio di stile oltre che di gusto.

Accanto alla versione classica al latte o fondente, si svela una gamma sorprendente di gusti e di forme, di decorazioni e di ingredienti. Il merito è tutto del saper fare artigianale e della creatività di talentuosi Maestri del cioccolato che con ingegno e cura hanno saputo rivoluzionare il settore.

Tra tante uova mono o doppio strato, granellate, farcite, decorate a mano scegliere è ormai diventata un’impresa complicata. Scoprite di seguito alcune delle proposte più belle e buone di questa pasqua, da ordinare online e ricevere a casa (solo alcune) o da acquistare in pasticceria (le più delicate).

**Le colombe artigianali più buone del 2026 (secondo noi)**

Le uova di Pasqua più belle del 2026

(Continua sotto la foto)

Le Uova artigianali di Giraudi, Castellazzo Bormida (Alessandria)

Cacao fine, frutta secca tostata nel loro laboratorio e solo coloranti naturali nelle uova firmate dagli artigiani Giacomo e Davide Boidi (padre e figlio), alla guida dell’azienda cioccolatiera Giraudi.

La novità di quest’anno è la Giraudi Limited Edition 4.3. Una ricetta realizzata con un guscio di cioccolato fondente Venezuela sur del Lago 72% ricoperto di Gianduiotto 4.3, con il 43% di Nocciole Piemonte I.G.P.

Si rinnovano nella decorazione le Uova artistiche, dipinte a mano con colori primaverili, mentre le Uova decorate sono preparate con cioccolato ricoperto, esternamente o internamente, da frutta secca, granella di grué di cacao e crisps di caramello salato.

Il “C’era un… uovo” è pensato per mettere tutti d’accordo. Il suo segreto? Metà latte (36%) e metà fondente (61%). Accanto alle uova, gli ovetti pasquali di Giraudi portano in tavola un piacere in formato mignon. Info sul sito.

L’Uovo stagionato in grotta di ConTatto, Frascati (RM)

Nel suo ristorante ConTatto, il pastry chef Luca Ludovici propone un Uovo di cioccolato fondente 72%, realizzato in collaborazione con la cioccolateria locale Cimina Dolciaria di Capranica (Viterbo). Ma non un uovo qualunque: i suoi sentori aromatici vengono esaltati da un processo di “stagionatura” in grotta, la stessa, che si trova al piano interrato della sala del ristorante, nella quale lo chef mette a dimora i sottaceti e ad affinare formaggi e salumi.

All’esterno, una lavorazione con burro di cacao spray conferisce all’uovo l’effetto materico del tufo, materiale presente nella grotta. All’interno, invece, l’uovo svela una sorpresa a base di cioccolato bianco: due barrette, con cedro semicandito in grotta e polvere di capperi disidratati sotto sale in grotta. Info sul sito.

L'Uovo elegante di Four Seasons Hotel Milano

Da Zelo, il ristorante guidato dallo Chef Fabrizio Borraccino, oltre al menu dedicato alla Pasqua prende spazio anche a un altro protagonista di questa festa: l'Uovo di cioccolato. Al latte e nocciole, è elegante nel gusto, essenziale nel suo design extra-large.

Al palato vince l'equilibrio armonioso tra cremosità, croccantezza e profondità aromatica. Merito dell’incontro tra il cioccolato al latte Valrhona Sioka 56% - una monorigine della Costa d'Avorio, che esprime un carattere intenso e leggermente amaro, ingentilito da note di burro nocciola - e un cuore ricco di pralinato alla Nocciola IGP Piemonte che aggiunge croccantezza. L'uovo è disponibile solo in hotel la domenica di Pasqua.

La collezione del Maestro Enrico Rizzi, Milano

Cioccolatiere e pasticcere milanese da oltre 16 anni, Enrico Rizzi per questa Pasqu ha lavorato a una nuova collezione, la dodicesima. Si compone di 24 uova, suddivise in tre categorie: “Le Novità” (11), “Le Rivisitazioni” (4) e “Le Intramontabili” (9), tutte realizzate artigianalmente una ad una, a base di cioccolato auto prodotto nella sua “Fabbrica del Cioccolato”.

Uno spazio di lavoro, nel cuore di Milano (Via Gian Giacomo Mora, 18), ricavato all’interno di un’antica scuderia di fine Settecento, ma anche un luogo di cultura, in cui è possibile prendere parte a visite guidate immersive nel mondo del cioccolato (dalla sala di torrefazione alla cioccoteca fino al laboratorio con degustazione finale nella “Sensory Room”).

Novità di quest’anno sono le Uova Architettoniche, realizzate in pochi esemplari, e le Uova di “Non-Cioccolato”, a base di mandorla o carruba, al posto delle fave di cacao, lavorate con burro di cacao e zucchero. C'è poi l'Uovo Prato Fiorito, con la sua estetica ispirata alla primavera: composto da due mezzi gusci, uno di cioccolato alla rosa e uno alla violetta, è decorato con petali in cioccolato è poggia su una base di “non-cioccolato” all’erba di grano.Tutte le Uova contengono una doppia sorpresa: una piccola mini tavoletta Grand Cru e un buono sconto per gli acquisti online e in boutique. Cinque uova contengono un golden ticket per una visita speciale alla Fabbrica del Cioccolato per due persone, nella formula “Grand Cru Exclusive”. Info sul sito

L’Uovo Dubai Style de La Perla di Torino

Un’opera d’arte contemporanea al cioccolato: l’Uovo Dubai Style è una creazione scenografica oltre che golosa. Si presenta in una veste bicolore: mezzo guscio è di cioccolato al latte, ricoperto di crema al pistacchio e pasta kadayif; nell’altra metà, invece, il cioccolato al pistacchio, ricoperto di cioccolato al latte, granella di Nocciola Piemonte IGP e pasta kadayif da' un twist in più. Al palato, la cremosità del pistacchio incontra la croccantezza della pasta kadayif, selezionata in versione 100% gluten free.

Sono sempre firmate dalla cioccolateria torinese, le uova della linea Le Golose, lavorate a mano. Tra i tanti gusti, due sono tutti nuovi: al Cioccolato Bianco e al Cioccolato Fondente, entrambi arricchiti con pasta di Nocciola Piemonte IGP prodotta internamente nel laboratorio a partire dal frutto. Un processo che consente di preservarne gli aromi, l’intensità e la purezza, oltre a garantire un controllo totale sulla filiera. Info in negozio (Via Catania, 9, Torino) e sul sito.

Il Diamond Egg by Prugne della California

Il maître chocolatier Stefano Collomb quest’anno si è proprio divertito nel realizzare il suo speciale Diamond Egg, una creazione che unisce ricerca estetica e sperimentazione di gusto. La base di cioccolato bianco racchiude un ripieno cremoso di Prugne della California frullate; la forma, invece, richiama quella di un diamante prezioso.

Il viola intenso - colore iconico per Prugne della California - ne definisce l’identità visiva, trasformando l’uovo in un piccolo oggetto da ammirare prima di essere gustato. L’uovo Diamond Egg è disponibile nella pasticceria-cioccolateria Chocolat, incastonata tra le maestose montagne del massiccio del Monte Bianco a La Thuile (Valle d'Aosta) e ordinabile sul sito.

Le uova decorate a mano (e tante altre) di Guido Gobino, Torino

Decorazioni minimal ma sorprendenti, nuove origini e ricette inedite delineano la proposta pasquale della storica cioccolateria torinese Guido Gobino, pluripremiata sia a livello nazionale che internazionale (tra gli ultimi riconoscimenti, l’oro nella categoria Gianduja vinta con il Tourinot Maximo +39 e l’argento con il Giandujotto Indonesia assegnati dalla Compagnia del Cioccolato nell’ambito della rassegna “Cioccolati del Mediterraneo” in Salento).

Protagonisti di questa Pasqua sono le uova decorate a mano, affiancate da due novità. La prima è il N’uovo Junior “Tagli” Monorigine Filippine 75%, un fondente realizzato con monorigine Filippine 75%, che all’interno custodisce una sorpresa speciale: le cialdine Criollo di Colombia e Guatemala. L’altra new entry, è il N’uovo Junior “Kintsugi” Fondente, l’uovo ispirato al Kintsugi, l’antica arte giapponese che celebra la bellezza delle imperfezioni. La creazione, infatti, vuole raccontare che le fratture della vita non si devono nascondere, bensì valorizzare come punto di forza.

Le creazioni della collezione di Guido Gobino sono contenute in confezioni plastic-free o protette da materiali alternativi. E anche le sorprese diventano sostenibili: non sono semplici oggetti, ma storie di impegno sociale e attenzione all’ambiente. Da questo senso di responsabilità è nato il progetto Uovo Fazzoletto Plastic-Free, premiato con il Bronzo dall’Academy of Chocolate di Londra nella categoria Design & Brand Experience. Info sul sito e nelle Botteghe di Torino e Milano.

Le Uova capolavoro di Rivoire, Firenze

La cioccolateria fiorentina Rivoire per questa Pasqua sceglie di omaggiare l’antica civiltà dei Maya, che furono tra i primi a utilizzare il cacao per produrre una bevanda sacra, così pregiata da essere considerata più preziosa dell’oro e ritenuta un dono degli dèi. L’offerta si declina in una serie di uova artigianali al cioccolato fondente (52% mono origine Uganda) o al latte (mono origine Arriba dall’Ecuador).

L’Uovo fondente al 52% ha la forma di una capsula oblunga che riproduce il frutto intero della fava, la cabossa, con un’apertura in alto da cui esce il frutto. L’esterno è decorato con iscrizioni di ispirazione Maya, impreziosite con dettagli dorati. L’altro capolavoro è l’Uovo a rete, frutto di una lenta e meticolosa lavorazione manuale: il cioccolato colato nello stampo con una sacca da pasticceria da’ vita a un reticolo intricato che viene poi rifinito con accenti dorati applicati a pennello. Una piccola scultura che all’interno svela una cabossa d’oro.

E ancora, non manca l’Uovo liscio, con grue di cacao nel fondente o granella di nocciole nel latte; e l’Uovo spaccato, dal quale esce una cabossa che mostra i suoi preziosi semi. Come ogni stagione, Rivoire ripropone una delle sue creazioni più caratteristiche: l’Uovo a Guscio, realizzato utilizzando veri gusci d’uovo - trattati e sanificati con estrema cura nei laboratori Rivoire - riempiti a mano dai mastri cioccolatieri. Accanto alla classica farcitura al gianduia della maison, quest’anno c’è anche un’edizione speciale (disponibile esclusivamente in negozio): il ripieno al morbido cioccolato al latte e croccante cialda francese avvolto da un sottile strato di cioccolato fondente. Info sul sito.