In cerca di nuove idee su come indossare la camicia azzurra questa primavera? Ecco 5 abbinamenti da provare in questa stagione.

Semplice, sempre elegante, indispensabile per creare look easy-chic adatti a ogni occasione: la camicia azzurra è uno di quei capi a cui, specialmente in questa stagione, è proprio impossibile rinunciare.

Grande classico che non ci stanca mai, si conferma uno dei pezzi chiave del guardaroba per l’ufficio, ma chi l’ha detto che si può sfoggiare solo ed esclusivamente con le mise più ingessate.

La camicia azzurra, infatti, è talmente versatile che sarebbe davvero un peccato limitarsi e sfoderarla solo nelle ricorrenze più formali. E in effetti, basta giocare un po’ con il mix&match per riuscire ad abbinarla al meglio in ogni momento della giornata e sfruttare a pieno tutto il suo potenziale.

Come indossare la camicia azzurra in maniera tutt’altro che noiosa? Chi meglio delle trend setter può aiutarci a fare il pieno di ispirazione!

5 idee favolose su come indossare la camicia azzurra

Per un look da ufficio diverso dal solito, invece del tradizionale tailleur, date una chance alla combo “camicia + pantaloni”. Potete sceglierne una a righine sottili dal fit asciutto e abbinarla a un paio di pantaloni a vita alta marroni, a delle pumps (o mocassini) con il tacco comodo e a una borsa in formato maxi.

Per un aperitivo con le amiche o una cena fuori, anche il mix “camicia azzurra + minigonna” può regalare grandi soddisfazioni. Basta completare il tutto con delle décolleté con kitten heels e una borsa dai colori neutri per ottenere una mise tanto semplice quanto chic.

Preferite un abbinamento ancora più versatile e sfruttabile in qualsiasi momento del quotidiano? Tutto quello che vi serve è una camicia azzurra a maniche corte dalla silhouette ampia e morbida, da infilare dentro a una gonna nera lunga fino ai piedi e da sfoggiare con ballerine Mary Jane e la vostra it-bag preferita.

Come indossare la camicia azzurra nel tempo libero o in qualsiasi altra occasione informale? Beh, con il classico mix “camicia azzurra + jeans wide leg” non si sbaglia mai. E per rendere ancora più stiloso il tutto potete aggiungere una borsa in suede e degli occhiali da sole con le lenti colorate.

In vista del primo caldo, invece, provate una camicia azzurra con dei bermuda bianchi (in denim o in cotone) e con delle sneakers comodissime: questa combo diventerà la vostra uniforme del weekend preferita. Provare per credere.

Foto: GettyImage