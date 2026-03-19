Classiche o creative, dolci ma anche salate, ecco la nostra selezione di colombe artigianali più buone d’Italia (e dove trovarle)

Con la Pasqua arrivano, finalmente, le colombe artigianali, il dolce simbolo di questa festività e uno dei lievitati più attesi dell’anno. Il loro impasto soffice che profuma di burro e di vaniglia, il sapore intenso e avvolgente, oltre a quella glassa croccante arricchita con mandorle leggermente tostate solo a pensarci fanno venire l’acquolina in bocca.

Ma che cosa distingue le colombe artigianali da quelle industriali? Innanzitutto, la scelta di materie prime, rigorosamente fresche e di prima qualità. E poi, la lavorazione lenta e manuale. A fare la differenza contribuisce anche l’estro e l’abilità di Maestri Pasticcieri e Pasticciere nel mettere a punto varianti di gusto inedite, che pur rimanendo nell’alveo della ricetta tradizionale sappiano stupire i palati più esigenti con farciture golose o con l’aggiunta di ingredienti speciali.

Non senza fatica, anche quest’anno abbiamo selezionato le colombe artigianali più buone d’Italia, in tanti e diversi gusti. Scoprite quali sono e dove trovarle, nei laboratori e nelle pasticcerie d’Italia oppure online per riceverle direttamente a casa.

Le colombe artigianali più buone della Pasqua 2026

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Peck, Milano

La storica insegna milanese, tempio dell’eccellenza gastronomica e della tradizione, accanto alla ricetta classica affianca la variante Albicocca e cioccolato.

L’impasto, leggero e digeribile grazie al bilanciamento della quantità di grasso, soffice e dall’alveolatura perfetta, frutto di una lievitazione lenta e controllata, a ogni morso sprigiona un bouquet aromatico potenziato dalla vaniglia Bourbon del Madagascar e dalle arance candite italiane.

Mentre la classica presenta all’esterno una glassatura decorata con mandorle e pepite di zucchero, la variante con albicocca e cioccolato è realizzata con cioccolato al latte 30%, glassatura con grue di cacao e zucchero. Info sul sito.

Pasticceria Tarantola, Appiano Gentile (Como)

Farina, burro, uova e vaniglia, lievito madre e tanta pazienza nell’attesa che l’impasto cresca lentamente e trovi la sua struttura perfetta. Da decenni la pasticceria oggi gestita dai fratelli Amalia, Mara, Vittorio, eredi dell’attività di famiglia, custodisce la propria ricetta come un piccolo segreto.

Accanto alla classica, alle varianti con cioccolato fondente, frutti di bosco e cioccolato bianco, pesca e cioccolato biondo, albicocca e mirtilli selvatici, e alla delicata Colomba Gentile alla vaniglia in bacche, quest’anno nasce quest’anno una nuova storia: la Colomba Foresta Nera, una limited edition, omaggio alla celebre Schwarzwälder Kirschtorte, la torta simbolo della regione tedesca della Foresta Nera.

Al cioccolato 70% e alla panna, si aggiungono le ciliegie sciroppate, scelte per dare equilibrio e morbidezza nell’impasto lievitato. Info sul sito.

La Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin

Nasce nel lontano 1894 il marchio Gay-Odin, dall’unione tra Isidoro Odin, un giovane piemontese di Alba, già titolare di un piccolo laboratorio artigianale a Napoli - dove qualche anno prima si trasferì per imparare il mestiere dallo zio Francesco che aveva una piccola cioccolateria - con la piemontese Onorina Gay, figlia di un cioccolataio. La svolta però arriva nel 1922, quando in un palazzo Liberty in via Vetriera, nell’elegante quartiere Chiaia, i coniugi inaugurano la Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin. Da allora, stile fleurye colore blu di Prussia dei pack non sono mai cambiati, così come la qualità e le tecniche di lavorazione del cioccolato che ancora oggi viene tostato a basse temperature per mantenere inalterate le proprietà organolettiche del cacao, il criollo, una varietà rara e particolarmente aromatica.

Ne è la prova Foresta, un prodotto leggendario, che tutt’oggi non ha eguali al mondo: si tratta di delicati rami di fine cioccolato al latte o fondente assemblati e tagliati a tocchetti, frutto di una lavorazione segreta ideata oltre cento anni fa proprio da Isidoro Odin. Nella Colomba Gocce di Foresta, novità del 2026, per la prima volta il cioccolato Foresta viene amalgamato direttamente nell’impasto, dando al lievitato un colore ambrato e un sapore ancora più intenso e avvolgente. A completare la preparazione, le gocce di Cioccolato Foresta in sospensione, per una seconda nota decisa e golosa. E chi preferisce l’impasto classico, può scegliere tra la Colomba ricoperta di Foresta al Latte o la Colomba ricoperta di Foresta extra fondente. Info sul sito.

Forno Follador, Pordenone

Un gusto nuovo e un lievitato dalla forma irresistibile rallegrano la gamma di dolci firmati dal Maestro Antonio Follador. Fa il suo debutto quest’anno, la Colomba ai Frutti di Bosco con fragole, lamponi, ribes e mirtilli che donano all’impasto freschezza e una nota acidula, bilanciata dalla dolcezza della vaniglia Bourbon del Madagascar e dalla glassa croccante di zucchero e mandorle.

E torna l’Ovo, il dolce mezzo uovo e mezza colomba preparato in due versioni: la prima, con impasto al Cioccolato e Albicocche, avvolto da una glassa Rocher (un guscio di cioccolato e mandorle); l’altra, al Pistacchio e Amarene racchiuse in una glassa di cioccolato bianco al pistacchio con granella croccante. Info sul sito.

Anna Belmattino, Angri (Salerno)

La pasticciera salernitana presenta una collezione di lievitati pasquali che è un inno alla creatività. Oltre alla Colomba Classica e alle varianti golose Tre Cioccolati (con cioccolato al latte, fondente e gianduia), Pistacchio e Frutti Rossi (rifinita con glassa e granella di pistacchio), all’Albicocca del Vesuvio e al Caffè (una limited edition con impasto aromatizzato a infusione di caffè e copertura di glassa al caramello con chicchi di caffè), a chi cerca accostamenti più arditi propone la Colomba Fragola Ubriaca, realizzata con impasto al cacao e fragoline di bosco candite inzuppate nel liquore al cioccolato e completata da glassa al cioccolato, e la Colomba in Festa, arricchita con Cointreau e marmellata al mandarino, poi ricoperta da glassa al cioccolato.

Ma non è tutto, nella collection firmata da Anna Belmattino si fanno spazio gli impasti a base di salumi, verdure e formaggi. Nascono così le Uova Salate al gusto di carciofo e pancetta, in collaborazione con il Salumificio Carbone. E ancora, l’Uovo pomodori secchi e alici di Cetara, che richiama i sapori autentici della Campania. Fedele alle proprie radici, la pasticciera rivisita uno dei simboli della cultura partenopea: il Casatiello, proposto sia a forma di uovo che nella versione classica stracciata. Info sul sito.

Cremeria Capolinea, Reggio Emilia

Lievitista e gelataio, Simone De Feo continua la sua sperimentazione del caffè specialty come ingrediente protagonista dei suoi prodotti artigianali. Quest’anno propone una nuova interpretazione della Colomba Flat White, realizzata con cento per cento Arabica Specialty (Rio Brilhante, origine Brasile) selezionato da Bugan Coffee Lab, con gocce di cremino al latte e Amarene di Cantiano nell’impasto. La copertura è una glassa alla nocciola e caffè che esalta il carattere aromatico del dolce.

Ma in collezione non mancano la Colomba Classica, con canditi d’arancia e croccante glassa alle mandorle, e i gusti Cioccolato e Limone&Mandorla, quest’ultima con canditi di limone, marzapane e glassa alle mandorle. Per i veri golosi che non vogliono attendere dicembre, torna anche il Panettone di Pasqua, con impasto alla nocciola e acqua di fiori d’arancio de La Vecchia Distilleria, canditi d’arancia e gocce di cioccolato bianco: una variante del panettone che richiama i profumi della primavera. Info sul sito.

Gennaro Esposito, Milano (e non solo)

Lo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito propone diversi varianti di colombe, disponibili online, più un’edizione speciale acquistabile esclusivamente presso l’hotel Grand Hotel et de Milan.

La colomba è la Tradizionale all’arancia: sotto la copertura si cela un impasto profumato e morbidissimo. Ogni morso è un equilibrio tra dolcezza avvolgente e freschezza agrumata, in un gioco armonioso tra memoria e sorpresa. Info sul sito.

Pasticceria Bonfissuto, Canicattì (Agrigento)

Le dolci proposte della pasticceria siciliana sono come sempre tante e per tutti i gusti. Tra queste, spicca il Panettuovo, un lievitato a forma di uovo realizzato con l’impasto della colomba. A renderlo ancora più goloso, è la copertura di cioccolato bianco e pistacchi interi, oltre a una generosa cucchiaiata di crema spalmabile, in omaggio, a sorpresa, in ogni confezione. Sono tre: al pistacchio, alle nocciole, al cioccolato di Modica. Info sul sito.

Forno Brisa, Bologna

La squadra Brisa, panificio indipendente e ribelle, quest’anno presenta le sue colombe più amate in un nuovo pack: un’esplosione di colori saturi, fiori psichedelici e petali deformati che risvegliano i sensi dopo il lungo inverno.

La linea comprende la Classica, realizzata con impasto alla vaniglia e arancia candita di Marco Colzani, e la Colomba Gianduia, preparata con il cioccolato autoprodotto nel laboratorio artigianale in Bolognina. E poi, le due varianti creative: la Bolomba, con Mortadella e Parmigiano Reggiano, omaggio alla tradizione gastronomica del territorio; e la Vegomba, 100% vegetale, con albicocche candite e cioccolato fondente 70% Colombia, sempre prodotto artigianalmente da Forno Brisa. Info sul sito.

Di Stefano Dolciaria, Raffadali (nei pressi di Agrigento)

“Non far sentire nessuno escluso in un giorno di Festa”, così, nell’anno in cui celebra il suo 40esimo anniversario di attività, il pasticcere siciliano Enzo Di Stefano ha messo a punto due nuove ricette di colombe gluten free che uniscono tradizione, territorio e un piacere condiviso.

Una è il Dolce Carrubo, un impasto a base di farina di carrube e olio extravergine d’oliva, a cui si unisce la vivacità delle arance di Sicilia e la golosa croccantezza del cioccolato; l’altra è al Pistacchio, un’eccellenza di Raffadali, proposta con una crema inclusa nella confezione e la pratica sac à poche per farcire a piacere la propria fetta. Info sul sito.

Prete Lab, Saluzzo (Cuneo)

Per Massimiliano Prete la lievitazione è un rito sacro, fatto di passaggi lenti, di precisione e… poesia. Prendono vita così le sue Colombe, da una lavorazione artigianale di oltre 36 ore, che rende l’impasto soffice, fragrante e profumato, e dall’uso di ingredienti di prima scelta.

La Colomba Classica è fatta solo con farina di grano tenero tipo 00, arancia candita, burro, lievito madre e vaniglia. Il dolce viene infine guarnito con una glassa a base di albume, farina di mandorla e di nocciole e cacao amaro. Accanto alla tradizione, Prete affianca la Colomba albicocca e cioccolato. Nell’impasto, l’arancia viene sostituita dall’albicocca candita, abbinata a un cioccolato fondente 63%. Il risultato? Leggerezza ed equilibrio. Info sul sito.

Le colombe (e non solo) di Marchesi 1824

La tradizione pasquale di Marchesi 1824 trova la sua massima espressione nelle colombe, proposte in diversi gusti per soddisfare ogni palato. Accanto all’intramontabile versione Classica, in collezione tante varianti speciali, tra cui la Colomba al cioccolato, amarene e mandorla; quella all'Albicocca, impreziosita da note fruttate; allo Zenzero, con note speziate; o la crunchy agli Amaretti.

Non mancano di certo le Uova, sia lisce sia decorate, e una varietà di biscotti e piccoli ovetti ripieni. Accanto ai lievitati, c'è spazio anche per a un altro simbolo della tradizione, la Pastiera… e per chi cerca un'alternativa salata, c’è la sofficissima Focaccia pasquale alla caprese, sintesi di sapidità e morbidezza. Info online.