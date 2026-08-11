Gli spaghetti allo scoglio conquistano il primo posto tra i piatti estivi preferiti dagli italiani, ma torna anche la voglia di ricette che sanno di nostalgia

Ci sono sapori che riescono a evocare l'estate ancora prima delle vacanze. Basta leggerli sul menù di un ristorante per immaginare un tavolo vista mare, una lunga cena all'aperto e il rumore delle onde in sottofondo. Se dovessimo scegliere un solo piatto capace di racchiudere tutto questo, probabilmente molti risponderebbero allo stesso modo.

Ed è proprio quello che emerge da una recente ricerca realizzata da TheFork, secondo cui gli spaghetti allo scoglio sono il piatto che meglio rappresenta l'estate italiana. A sceglierli è il 51% degli intervistati, una percentuale che li rende, con largo distacco, il grande classico della bella stagione.

Del resto è difficile trovare una ricetta che metta d'accordo tutti come questa. Profumata, ricca ma allo stesso tempo leggera, capace di raccontare il Mediterraneo attraverso cozze, vongole, gamberi e pomodoro fresco, è uno di quei piatti che sembrano fatti apposta per essere gustati durante una vacanza.

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Gli spaghetti allo scoglio dominano la classifica (ma non sono gli unici)

Dietro agli spaghetti allo scoglio la classifica continua con altri grandi protagonisti dell'estate. Al secondo posto troviamo il pesce spada alla griglia, scelto dal 13% degli intervistati, seguito dal vitello tonnato, che conquista il 7% delle preferenze.

Poco più indietro si posizionano altri intramontabili della cucina italiana: il carpaccio con rucola e grana (6%) e l'immancabile prosciutto e melone (5%), da sempre sinonimo di pranzi veloci e giornate calde.

Più che una semplice graduatoria, è la fotografia di un'estate fatta di sapori familiari. Piatti che ritornano ogni anno sulle tavole italiane e che, proprio per questo, riescono a evocare ricordi condivisi: le ferie al mare, i pranzi con tutta la famiglia, le cene all'aperto che sembrano non finire mai.

Il ritorno del "nostalgia food": i piatti degli anni '80 e '90 sono di nuovo protagonisti

Ma il dato forse più interessante emerso dalla ricerca riguarda un fenomeno che negli ultimi mesi sta conquistando anche i ristoranti: il nostalgia food.

Accanto ai grandi classici estivi, infatti, tornano piatti che sembravano appartenere a un'altra epoca. Dal cocktail di gamberi alla coppa di gamberi in salsa rosa, passando per la macedonia con gelato, la gran coppa al caffè e persino i tortellini panna e prosciutto, sono sempre di più le ricette che richiamano l'atmosfera delle estati degli anni Ottanta e Novanta.

Perché, in fondo, il bello della cucina italiana è anche questo. Ogni estate può portare nuove tendenze, ma ci sono piatti che continuano a farci sentire in vacanza al primo assaggio. E gli spaghetti allo scoglio, almeno per gli italiani, sembrano essere ancora il simbolo indiscusso della bella stagione.