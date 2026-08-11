L’elefante africano è il più grande animale terrestre, ma nella classifica mondiale del peso è solo quinto. Ecco i 10 animali viventi più pesanti, dominati dai giganti degli oceani.

Per eguagliare il peso di un elefante africano servono circa 130 persone di 62 chili ciascuna. Impressionante, eppure questo colosso della savana arriva solo al quinto posto nella classifica degli animali più pesanti al mondo.

Per trovare i veri pesi massimi dovete spostarvi negli oceani. Lì la spinta dell’acqua permette ai corpi di crescere fino a dimensioni che sulla terraferma farebbero cedere lo scheletro. Non è un caso se i primi quattro posti sono occupati da giganti marini.

Come abbiamo costruito la classifica

Qui parliamo solo di specie viventi, niente dinosauri o mostri preistorici. Per ogni animale consideriamo il peso massimo stimato o misurato negli esemplari adulti, riportato da studi zoologici e istituzioni come la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

I valori sono indicativi: in natura il peso varia molto tra maschi e femmine, e non tutti i colossi finiscono su una bilancia. Ma la scala delle tonnellate resta chiarissima: dal “quasi 200” della balenottera azzurra alla “sola” tonnellata e mezzo di una giraffa.

Classifica rapida: i 10 animali più pesanti al mondo

Balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) – fino a 190 t – oceani di tutto il mondo.

Balena comune (Balaenoptera physalus) – fino a 80 t – oceani temperati, anche Mediterraneo.

Capodoglio (Physeter macrocephalus) – 50-60 t – oceani profondi, presente anche nel Mediterraneo.

Squalo balena (Rhincodon typus) – circa 30 t – acque tropicali e temperate calde, non nel Mediterraneo.

Elefante africano (Loxodonta africana) – fino a 7 t – savane e foreste dell’Africa sub-sahariana.

Elefante asiatico (Elephas maximus) – fino a 5 t – foreste e praterie del Sud-est asiatico.

Elefante marino meridionale (Mirounga leonina) – circa 4 t – coste subantartiche.

Ippopotamo (Hippopotamus amphibius) – fino a 3,5 t – fiumi e laghi africani.

Rinoceronte bianco (Ceratotherium simum) – fino a 2,5 t – savane africane aperte.

Giraffa (Giraffa camelopardalis) – circa 1,5 t – savane alberate africane.

Dal mare alla terraferma: chi sono questi giganti

Balenottera azzurra

La regina assoluta pesa fino a 190 tonnellate e raggiunge i 33 metri di lunghezza. Secondo la NOAA, è con molta probabilità l’animale più pesante mai esistito, anche rispetto ai grandi dinosauri. Vive in quasi tutti gli oceani, tranne l’Artico, e si nutre filtrando enormi nuvole di krill.

2. Balena comune

Con le sue 80 tonnellate è il secondo animale più pesante al mondo. È l’unico grande misticete che vive stabilmente nel Mediterraneo, quindi in teoria potreste avvistarla anche al largo dell’Italia. Il suo soffio arriva a sei metri di altezza e i cuccioli nascono già “pesanti” due tonnellate.

3. Capodoglio

È il più grande predatore dentato del pianeta: i maschi arrivano a 18-20 metri e 50-60 tonnellate. Si tuffa fino a 3.000 metri di profondità per cacciare calamari, anche giganti, guidato da un raffinato sistema di ecolocalizzazione. Anche lui frequenta il Mediterraneo.

4. Squalo balena

Il pesce più grande del mondo: in media misura 12 metri, ma può toccare i 18-20 e pesare circa 30 tonnellate. Nonostante la stazza, è un gigante pacifico che filtra plancton e piccoli pesci. Nuota nelle acque tropicali e temperate calde, ma manca del tutto dal Mediterraneo.

5. Elefante africano

Il più grande animale terrestre vivente arriva a 7 tonnellate e supera i 3 metri alla spalla. Ogni giorno può mangiare oltre 130 chili di radici, erba, frutta e cortecce. Le enormi orecchie funzionano come radiatori naturali, mentre la struttura sociale è guidata da una matriarca esperta.

6. Elefante asiatico

Più compatto del cugino africano, raggiunge le 5 tonnellate ma resta comunque un peso massimo. Vive in 13 Paesi del Sud-est asiatico, dalle foreste dell’India alle isole indonesiane, e può consumare circa 150 chili di vegetazione e quasi 200 litri d’acqua al giorno.

7. Elefante marino meridionale

Questo mammifero marino alterna mesi in mare aperto a periodi sulle spiagge remote dell’emisfero sud, dove si riproduce. I maschi arrivano a 6 metri di lunghezza e 4 tonnellate, con il caratteristico “naso” a proboscide che dà il nome alla specie.

8. Ippopotamo

I maschi più grandi sfiorano le 3,5 tonnellate. Passano il giorno quasi immersi in fiumi e laghi africani e la notte escono a pascolare, mangiando fino a 40-50 chili di erba. Nonostante l’aria tranquilla, sono tra gli animali più temuti nel loro habitat.

9. Rinoceronte bianco

Con 2,5 tonnellate di peso, corpo massiccio e due corna di cheratina sul muso, è uno dei simboli della savana. Si nutre quasi solo di erba corta e vive in piccole aree dell’Africa meridionale e orientale. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura lo classifica come specie a rischio.

10. Giraffa

È famosa per l’altezza, ma anche la bilancia non scherza: un maschio può pesare circa 1,5 tonnellate. Arriva fino a 6 metri e usa la lunga lingua prensile per strappare foglie e germogli, soprattutto dalle acacie, ben oltre la portata di qualsiasi altro erbivoro.

Tirando le somme, gli oceani vincono nettamente la sfida del peso: grazie alla spinta di Archimede l’acqua sostiene parte della massa, permettendo alle balene di crescere fino a quasi 200 tonnellate. Sulla terraferma, invece, ossa e muscoli devono reggere tutto, e anche i giganti come elefanti e ippopotami si fermano a poche tonnellate.