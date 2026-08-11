Tra misteri, colpi di scena e segreti da svelare, ecco i thriller perfetti da mettere in valigia quest'estate. Attenzione: una volta iniziati, sarà difficile smettere di leggere

L'estate è la stagione dei romanzi che si divorano in pochi giorni. C'è chi preferisce le storie romantiche e chi, invece, sotto l'ombrellone cerca soltanto una cosa: quel brivido che costringe a voltare pagina fino all'ultima riga. I migliori libri thriller da leggere sotto l'ombrellone hanno proprio questa capacità: catturare l'attenzione fin dalle prime pagine e accompagnare il lettore in un susseguirsi di misteri, colpi di scena e finali imprevedibili.

Dalle novità che stanno conquistando le classifiche ai bestseller diventati ormai dei veri fenomeni editoriali, ecco sette libri da mettere subito in valigia.

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Strani disegni di Uketsu

Il fenomeno editoriale arrivato dal Giappone è uno di quei libri che si leggono con il fiato sospeso. Apparentemente tutto ruota attorno a una serie di semplici disegni, quasi infantili, ma ogni dettaglio nasconde un indizio e ogni immagine racconta qualcosa che il lettore non riesce a cogliere immediatamente. Sarà proprio il significato nascosto di quei disegni a dare il via a un'indagine sempre più inquietante, dove nulla è davvero casuale.

Uketsu costruisce una storia fuori dagli schemi, mescolando thriller psicologico, investigazione e rompicapo visivi in un modo completamente nuovo. È il libro ideale per chi ama partecipare attivamente alla storia, cercando di risolvere il mistero insieme ai protagonisti. Non sorprende che sia diventato uno dei casi editoriali più discussi degli ultimi mesi.

Posto sbagliato, momento sbagliato di Gillian McAllister

Immaginate di assistere a un omicidio e di scoprire che l'assassino è vostro figlio. È proprio ciò che accade a Jen, la protagonista di questo thriller psicologico diventato un bestseller internazionale. Ma il vero colpo di scena arriva subito dopo: il mattino seguente la donna si risveglia... nel giorno precedente. E poi ancora in quello prima, e così via.

Inizia così un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca dell'evento che ha trasformato suo figlio in un assassino. Gillian McAllister riesce a costruire un romanzo originale, emozionante e ricco di suspense, dove il mistero si intreccia ai legami familiari e alle conseguenze delle nostre scelte. Un libro che sorprende fino all'ultima pagina.

Una stanza piena di gente di Daniel Keyes

Non è recente ma è un thriller che tiene incollati alle pagine come pochi altri. Daniel Keyes ricostruisce la storia vera di Billy Milligan, il primo uomo nella storia degli Stati Uniti a essere assolto per gravi reati perché affetto da disturbo dissociativo dell'identità. Dentro di lui convivono ventiquattro personalità diverse, ognuna con un carattere, un'età, una voce e persino un accento propri.

Attraverso documenti, testimonianze e colloqui, il romanzo accompagna il lettore nella mente di Billy, alternando momenti di forte tensione a riflessioni profonde sul confine tra colpa, trauma e identità. Il risultato è una lettura ipnotica che sembra un thriller psicologico, ma che affonda le sue radici nella realtà. Ancora oggi è considerato un classico del genere e continua a conquistare nuovi lettori grazie alla sua capacità di sorprendere e inquietare fino all'ultima pagina.

Il sussurro del fuoco di Javier Castillo

Dopo il successo dei suoi precedenti romanzi, Javier Castillo torna con un nuovo thriller che conferma il suo talento nel costruire trame ricche di tensione. Ancora una volta l'autore alterna passato e presente, intrecciando più linee narrative che sembrano lontane tra loro ma finiscono per convergere in un finale sorprendente.

Tra persone scomparse, segreti di famiglia e indagini sempre più complesse, il ritmo non rallenta mai. Ogni capitolo aggiunge un tassello al puzzle e rende quasi impossibile interrompere la lettura. Una scelta perfetta per chi cerca un thriller capace di tenere alta l'adrenalina dall'inizio alla fine.

Affari di sangue di Jeffery Deaver

Quando si parla di thriller investigativi, Jeffery Deaver è una garanzia. Anche in questo romanzo torna la sua straordinaria capacità di costruire trame complesse, disseminate di false piste e continui ribaltamenti di prospettiva. Nulla è come sembra e ogni certezza viene puntualmente smentita poche pagine dopo.

L'autore dosa sapientemente suspense e colpi di scena, regalando una lettura veloce ma estremamente coinvolgente. Se amate gli investigatori brillanti, gli assassini imprevedibili e i finali che ribaltano completamente la storia, questo è il libro da mettere in valigia.

Nero come il mare di Charlotte McConaghy

Charlotte McConaghy porta il thriller in uno scenario naturale tanto affascinante quanto inquietante. Il mare, con la sua forza e i suoi segreti, diventa quasi un personaggio della storia, facendo da sfondo a una vicenda che mescola suspense, mistero e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.

Il romanzo conquista soprattutto per l'atmosfera: silenzi, paesaggi selvaggi e una costante sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere. È il thriller perfetto per chi ama le storie in cui la tensione cresce lentamente fino a esplodere nelle pagine finali.

L'ora blu. Non è il momento di stare da soli di Paula Hawkins

Dopo il successo internazionale de La ragazza del treno, Paula Hawkins ci regala un thriller psicologico dalle atmosfere oscure e sofisticate. Pubblicato per la prima volta nel 2024, questo libro è ancora tutto da scoprire.

Al centro della storia c'è un'isola remota della Scozia, dove viveva Vanessa Chapman, un'artista di fama mondiale la cui morte lascia dietro di sé molte domande senza risposta. Quando nella sua casa viene ritrovato un reperto inquietante legato a un possibile crimine, un esperto d'arte viene incaricato di indagare sul passato della donna e sui segreti nascosti dietro la sua figura pubblica.

Tra misteri, ossessioni e verità mai raccontate, Hawkins costruisce una storia in cui nulla è davvero come sembra. Più che un semplice giallo, L'ora blu è un viaggio nella psicologia dei personaggi, tra ambizione, manipolazione e il lato più oscuro della creatività. Un thriller elegante e carico di tensione, perfetto per chi cerca una lettura capace di tenere alta la suspense anche nelle lente giornate estive.

Che preferiate gli enigmi da risolvere, i thriller psicologici che giocano con la mente o le indagini ricche di suspense, questi sette libri thriller da leggere hanno un elemento in comune: sono impossibili da abbandonare. L'unico consiglio? Portatene uno in spiaggia, ma preparatevi a dimenticare il mare. Quando una storia è davvero ben costruita, anche il rumore delle onde passa in secondo piano.