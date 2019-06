La scorzonera è una radice che contiene minerali, vitamine e fibre alleate della linea e della salute: ecco cosa saperne e perchè mangiarla

La scorzonera è un ortaggio molto antico.

Simile a una carota ma di colore scuro, può essere considerato un vero integratore naturale.

Assicura infatti minerali, vitamine, e altre sostanze benefiche utili per il corretto funzionamento dell’organismo.

È inoltre un’ottima alleata della linea e della bellezza.

Contiene vitamina C, che grazie alla sua azione antinfiammatoria e antiossidante favorisce la corretta circolazione sanguigna e contrasta cellulite, gonfiore e altri fastidiosi inestetismi.

Contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabile dell’invecchiamento. Ma le virtù di questa radice non finiscono qui.

Ecco tutto quello che devete sapere sulla scorzonera.

Sazia e combatte gli attacchi di fame

La scorzonera è ricca di fibre che aiutano a ridurre l'assorbimento degli zuccheri nel sangue e a tenere sotto controllo gli sbalzi di glicemia responsabili degli attacchi di fame improvvisi.

Prolungano inoltre il senso di sazietà.

Le fibre di cui è ricca rallentano lo svuotamento dello stomaco.



Sgonfia e depura

Questa radice ha una buona azione detox.

Apporta acqua e sali minerali come il magnesio e il potassio, che favoriscono lo smaltimento delle sostanze di scarto attraverso la diuresi e contrastano la ritenzione idrica.

Le fibre di cui è ricca inoltre stimolano la motilità intestinale e favoriscono la regolarità dell’intestino, indispensabile per mantenersi in forma e in salute.

Fa bene alla pelle

Inoltre, agevola la produzione di collagene, una proteina di cui è fatta la pelle, che ne favorisce la morbidezza e l’elasticità.

La scorzonera apporta anche vitamina E, preziosa per la salute e la bellezza dell’epidermide.





Photo Credits: Pixabay