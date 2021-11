Dove mangiare la migliore pizza a Roma? Ecco gli indirizzi, tra nomi già consolidati e nuove proposte, da segnarsi per un tour gastronomico memorabile

Che vi piaccia più la pizza classica romana - bassa, croccante, sottile - o quella napoletana - dal cornicione alto ma soffice - il panorama capitolino offre ormai una vasta scelta sia di proposte tradizionali che più estrose con abbinamenti particolari e gourmet.

Tutte all’insegna dell’alta qualità delle materie prime e della stagionalità.

Ecco allora 8 locali da provare, alcuni guidati da nomi storici, altri da giovani pizzaioli ma già conosciuti nel settore.

Ecco dove mangiare la migliore pizza a Roma

(Continua sotto la foto)

1. Seu Pizza Illuminati - Pizza contemporanea

Seu Pizza Illuminati è il locale di Pier Daniele Seu e della moglie Valeria Zuppardo - aperto nel 2018 e da allora menzionato in tutte le classifiche delle pizzerie più buone di Roma - nello storico quartiere di Porta Portese.

Il maggiore punto di forza di questo locale? L’impasto innovativo che riesce a coniugare il soffice gonfiore della pizza napoletana con la croccantezza tipica di quella romana.

Estrosi i condimenti e audaci gli abbinamenti sempre con prodotti di stagione e di alta qualità (in foto Mango, provola e salmone).

Da provare anche le versioni dolci come l’Assoluto di pesche nominata Pizza Dolce dell'Anno 2021 - Latteria Sorrentina Award.

Anche i fritti sono eccellenti: speciale menzione per i filetti di baccalà, assolutamente da provare.

Aperto dal martedì alla domenica (dalle 19 alle 24); indirizzo via Angelo Bargoni 10 - 18.

2. 180g Pizzeria Romana - Tradizionale romana

Quando pensiamo a dove andare a mangiare un pizza a Roma ci viene subito in mente 180g Pizzeria Romana. Tra le pizze romane al momento è infatti considerata la migliore in assoluto, insignita anche del riconoscimento 3 spicchi Gambero Rosso come pizzeria d’Italia 2021.

Nata nel quartiere di Centocelle - in via Tor de Schiavi che ora è la sede dedicata all’asporto e al delivery - 180g Pizzeria Romana dopo la pandemia e per volontà di Jacopo Mercuro si è trasferita poco lontano al civico 32 di via Genazzano.

Il nuovo locale di fronte a Villa Gordiani è ampio e confortevole con tavoli anche all’esterno. Da non perdere la margherita classica (in foto) - sottile, croccante, base della giusta umidità e cornicione appena accennato - o quella con bufala di Amaseno. Supplì, crocchette e filetti di baccalà tra i fritti.

Aperto dal mercoledì al lunedì (dalle 19.30 alle 24); indirizzo via Genazzano 32.

3. I Quintili - Pizza napoletana

Tor Bella Monaca ospita I Quintili del casertano Marco Quintili.

Immancabili quindi i fritti tipici della tradizione campana - come montanarine con vari topping - ma anche specialità più legate alla Capitale, come la Crocchetta gricia, e proposte innovative come i Puffetti al pistacchio con cuore di crema di latte.

Tra le tonde consigliate la Salsiccia e Friarielli (in foto), la Crocchettina con cornicione ripieno di ricotta e mortadella e la Oro Giallo che si compone di pomodorino giallo del Piennolo, bufala, petali di pomodoro rosso, formaggio in foglie di castagno di Peppino Occelli, pepe con sentore di arancio, basilico e olio EVO.

Aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.30 (venerdì e sabato fino alle 23.45); indirizzo via San Biagio Platani 320.

4. La Masardona - Tradizionale napoletana

Spetta a La Masardona il titolo di miglior pizza napoletana a Roma.

In centro, a pochi passi da Corso Vittorio, il locale guidato da Cristiano Piccirillo è nato con l’intento di portare per la prima volta fuori da Napoli la tradizione dell’Antica Friggitoria La Masardona inaugurata nel 1945.

Impasto leggero e ingredienti di prima qualità le caratteristiche salienti che rendono le pizze fritte (le migliori in assoluto in città, come La Masardona con ricotta, cicoli, provola, pomodoro, pepe e basilico) e al forno di questo locale degne di essere provate.

Tra le proposte dolci la Pizza al cioccolato (in foto) e i palloncini fritti con crema al cioccolato al latte e cereali croccanti al cioccolato bianco e al latte.

Aperto dal martedì alla domenica a pranzo (12.00 -15.30) e a cena (19.00 - 23.00); indirizzo piazza dell’Oro 6.

5. La Gatta Mangiona - Napoletana

A Monteverde, La Gatta Mangiona di Giancarlo Casa è un altro di quegli indirizzi che non mancano mai nelle top ten delle pizzerie più buone a Roma.

In due parole pizze e fritti originali. Il menu prevede, tra gli antipasti, sfizi vari come olive ascolane, crocchette, supplì e fiore di zucchina.

Come proposte principali la divisione è tra pizze bianche e rosse, dalle più classiche, come Marinara e Capricciosa, alle più estrose come Ibiza (bufala, zucchine, datteri, filetti di acciughe) e Gateau (fior di latte, patate, prosciutto cotto, stracchino e rosmarino).

In linea con le materie prime di stagione la Velletrana con porcini trifolati, fiordilatte e filetti di pomodoro. A chiudere il classico tiramisù e la crostata di marmellata.

Aperto tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.45; indirizzo via Federico Oznam 30.

6. Le Gourmet Roma - Napoletana rivisitata

L’indirizzo giusto per mangiare una pizza napoletana in zona Prati è senza dubbio Le Gourmet Roma del maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo.

Fatta questa premessa, una volta raggiunto il locale a due passi da piazza Cavour, sono due le rivisitazioni gourmet da provare: la Campania Felix con doppio pomodoro e mozzarella e la Pizza Faccia Gialla con margherita con mozzarella di bufala, pomodoro giallo del Vesuvio e una spolverata di limone (in foto).

Tra i dolci della tradizione partenopea non potevano mancare i Babà, semplici e con fragole e crema, la Pastiera e la Caprese.

Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 24; indirizzo via Vittoria Colonna 32.

7. L’Elementare - Romana contemporanea

A Trastevere gli appassionati di pizza romana - sottile, croccante e senza cornicione - non dovrebbero perdersi L’Elementare di Mirko Rizzo e Federico Feliziani.

Per cominciare supplì e sfizi vari (classici, burro e alici, lasagna solo per citarne alcuni) e pizze fritte; a seguire la scelta delle tonde spazia da quelle classiche - Margherita, Capricciosa, Napoli - a quelle più originali come Pollo alla cacciatora e patate (in foto) alla Prosciutto e Fichi con stracciatella, limone e menta.

Da menzionare la proposta di birre artigianali tra cui alcune anche gluten free.

Tutti i giorni fino alle 01.00 (il sabato e la domenica fino alle 02.00); indirizzo via Benedetta 23.

8. A Rota - Romana

Il nome già promette bene, A Rota. In romano il termine si usa per descrivere qualcosa per cui non è mai abbastanza, ed infatti una volta provata è questo l’effetto.

Fondato da Sami El Sabawy (ex Pizzarium di Bonci) a Tor Pignattara il locale propone pizza bassa e croccante al mattarello.

Tra le proposte anche pizze speciali con materie prime stagionali come la Parmigiana di melanzane pizza ripiena di pomodori bio, melanzane fritte, fior di latte, parmigiano Reggiano 24 mesi, basilico e pepe (in foto).

Ottimi anche fritti (crocchette, fiori di zucca, supplì, mozzarelline in carrozza) e le bruschette (ciauscolo e stracchino, stracciatella e alici).

Come dessert, oltre alla pizza ripiena dolce - tra cui Crema di formaggio, mandorle tostate, fichi e miele millefiori - il menu prevede tiramisù, pane e nutella.

Aperto dal mercoledì al lunedì alle 23.00 (domenica anche a pranzo); indirizzo via di Tor Pignattara 190.