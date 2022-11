Per il cenone della Vigilia o il pranzo del 25, ecco i migliori ristoranti dove festeggiare il Natale a Milano

Le feste si stanno avvicinando e l'agenda inizia a essere piena di eventi sociali: cene e brindisi in compagnia per festeggiare il Natale.

E così scatta la preoccupazione di organizzare e soprattutto il solito dubbio su dove organizzare una festa tra amici o colleghi per scambiarsi gli auguri.

Se anche voi vi state chiedendo quali sono i migliori ristoranti dove festeggiare il Natale a Milano, abbiamo la risposta. Con l'aiuto di The Fork abbiamo infatti selezionato 10 fantastici locali con menù ad hoc (sia per il cenone che per il pranzo del 25) da prenotare subito. Eccoli.

Cena di Natale: 10 ristoranti dove festeggiare a Milano

(Continua sotto la foto)

Antica Osteria il Ronchettino - Via Lelio Basso, 9

Antica Osteria di Ronchettino è un luogo storico: il nome pare aver avuto origine dallo zoccolo rotto (il ronchetto) di Napoleone, che nel 1800 vi si sarebbe fermato per pernottare.

Ma non fatevi trarre in inganno, questo ristorante è un'osteria moderna, la cui missione è riprodurre e rivisitare ricette storiche della tradizione milanese in un contesto cosmopolita. Un angolo di passato nella contemporaneità.

La Cupola All Day Dining - Via Tommaso Grossi, 1

La Cupola è l'outlet All Day Dining dell'hotel Park Hyatt di Milano. La location è molto elegante e d'impatto, l'accoglienza e il servizio a cinque stelle. Qui è sempre possibile cenare con una proposta gastronomica da leccarsi i baffi.

La Cupola rappresenta, allo stesso tempo, il luogo ideale dove rilassarsi in coppia o organizzare un'incontro; come ad esempio una cena di Natale tra amici o colleghi.

Pellico 3 Milano - Via Silvio Pellico, 3

Pellico 3 è il nuovo indirizzo di fine dining milanese. Qui il menù segue la naturale stagionalità degli ingredienti: ogni piatto è infatti frutto di un attento studio delle materie prime, delle ricette della tradizione e della terra di origine.

A completare l'esperienza la location: a due passi dalla galleria Vittorio Emanuele, il design è ricercato e la palette cromatica che varia dal giallo al marrone al verde richiama gli ingredienti della cucina tipica dello chef Guido Paternollo.

Mi View Restaurant - Viale Achille Papa, 30

Al ventesimo piano del World Join Center, in zona Portello, il Mi View Restaurant promuove una concezione della cucina dove a essere protagoniste sono le eccellenze, celebrate e valorizzate in tutte le loro forme.

La sala principale del locale è affacciata direttamente sulla città, offrendo una vista sui nuovi quartieri: perfetta cornice per il cenone della Vigilia e per festeggiare il Natale.

Terrazza Gallia -Piazza Duca d'Aosta, 9 Ristorante e bar al settimo piano dell'Excelsior Hotel Gallia con una vista unica su Milano, qui si può degustare la raffinatezza della cucina italiana grazie all'abilità degli Chef, i fratelli Lebano, e alla consulenza dei fratelli Cerea, tre stelle Michelin. Dal menù per la viglia, al cenone per capodanno, la terrazza Gallia è tra i migliori ristoranti dove festeggiare il Natale a Milano. Osteria della Concordia - Via Francesco Guicciardini, 1 In zona Cinque Giornate, Osteria della Concordia è un ambiente familiare, con forno a legna, perfetto per un pranzo di Natale in compagnia della famiglia. La cucina è quella tradizionale italiana, con possibilità seguire un menù fisso o di ordinare à la carte. V Piano - Via Mantova, 12 Attico gourmet al quinto piano del Grand Visconti Palace di Milano, la location è ricercata, l'atmosfera elegante e il servizio accogliente. Il menù, scelta degustazione o alla carta, ha diverse proposte; tutte tipiche della tradizione italiana rivisitate in chiave moderna. Ottima anche la carta dei vini.

Sine by Di Pinto - Viale Umbria, 126

Sine (termine che deriva dal latino e significa senza) vuole allargare i confini della cucina gourmet, eliminando tutto ciò che può rappresentare un peso inutile sul piatto e mettendo al centro il cliente.

L'atmosfera è elegante, ma l'ambiente è rilassato. I piatti contemporanei e di moderna ispirazione si rifanno alla regione natale dello che Roberto Di Pinto, la Campania.

L'Alchimia - Viale Premuda, 34

Ristorante e lounge bar, presso L'Alchimia il cliente ha la possibilità di optare per il menù alla carta oppure per i menù degustazione, che vengono creati dallo chef in base ai gusti e alle esigenze del tavolo.

La cucina fa tesoro delle eccellenti materie prime della tradizione italiana, elaborate con estro e fantasia. È possibile visitare anche la cantina dei vini con volte in mattoni a vista.

Diana Garden Bar & Restaurant - Viale Piave, 42

Incredibile oasi verde nascosta in centro città, il Diana Garden Bar & Restaurant (all'interno dell'hotel Sheraton Diana Majestic) è un locale perfetto per festeggiare il Natale in compagnia.

Mix perfetto di tradizione e innovazione, propone piatti della gastronomia italiana rivistati in chiave moderna.