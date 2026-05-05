A Milano, tra i Navigli meno patinati, esiste una trattoria dove la vera cotoletta alla milanese con osso costa ancora 12 euro. Ma dietro questo prezzo c'è molto più di un semplice affare.

A Milano, in via Evangelista Torricelli 3, c'è una trattoria dove la cotoletta alla milanese con osso costa ancora 12 euro. Si chiama Brutto Anatroccolo ed è lì dal 1982, molto prima delle vetrine patinate e dei menu studiati per i social. In una città in cui la stessa cotoletta può arrivare tranquillamente a 25 o 30 euro, questo prezzo suona quasi come un errore di battitura.

E invece no: è tutto vero, porzioni comprese. Niente menù turistico, niente mini porzioni gourmet, niente sovrapprezzo “vista Navigli”. Solo una trattoria economica di Milano che sembra essersi dimenticata dei listini aggiornati al 2026 e continua a servire cucina milanese solida, a prezzi che altrove sono ormai da pausa pranzo veloce.

Una cotoletta alla milanese a 12 euro: perché è una notizia

Secondo diverse guide dedicate alle osterie tradizionali, come quelle raccolte da Puntarella Rossa, la cotoletta o costoletta alla milanese in locali storici del centro viaggia facilmente tra i 24 e i 30 euro. In altre trattorie considerate comunque “alla mano” si sta sui 14-17 euro, spesso senza contorno incluso. Dentro questo scenario, una cotoletta con osso a 12 euro, in zona Navigli, è quasi un piccolo atto di resistenza economica.

Qui la famosa cotoletta alla milanese 12 euro arriva al tavolo in versione onesta: carne con l’osso, impanatura classica, porzione generosa. Nessun tentativo di camuffarla da piatto d’autore, ma neppure scorciatoie da mensa. È la cotoletta che ci si aspetta in una trattoria popolare, solo che il prezzo sembra rimasto agli anni Novanta.





Brutto Anatroccolo, trattoria pop a due passi dai Navigli

Il Brutto Anatroccolo si trova nella parte meno sfruttata dei Navigli, in via Evangelista Torricelli, una traversa che vede più studenti e abitanti di quartiere che tour organizzati. La clientela è un piccolo spaccato della Milano non patinata: universitari, attivisti, creativi squattrinati, gruppi di amici che vogliono riempirsi la pancia senza aprire un mutuo. Molti sono habitué, tanto che si muovono fra sale e scalette come in casa propria.

Il locale è tutto tranne che minimal: muri bianchi e rosso pompeiano, poster storici, fotografie sbiadite, avvisi improbabili, oggetti di modernariato ammassati senza criterio. Più casa di un accumulatore seriale che locale da Design Week. Nessun angolo pensato per le foto, e proprio per questo l’atmosfera risulta sorprendentemente autentica. A gestire il tutto, l’eredità dei tre amici fondatori - Alberto, Alvar e Daniele - che negli anni Ottanta hanno impostato una formula rimasta quasi intatta.





Regole della casa: prenotazioni, lista d’attesa e famoso foglietto

Il Brutto Anatroccolo funziona con una logica precisa. Nei giorni infrasettimanali si può prenotare, mentre nel weekend vale la regola del “lasciate il nome e aspettate di essere chiamati”. Niente tavoli bloccati per ore: il turn over è veloce e i coperti sono parecchi, una sessantina abbondante. I cartelli alle pareti spiegano con ironia come comportarsi mentre si attende, bicchiere alla mano.

Anche l’ordinazione segue un rito tutto suo: il cliente compila un foglietto con i piatti scelti e l’ordine in cui desidera riceverli. Zero tecnologia, massima chiarezza. Gli orari sono un altro dettaglio di carattere: apertura alle 12.03 e chiusura alle 15 a pranzo, dalle 21.03 alle 2 di notte per la cena. Chiuso il sabato a pranzo e tutta la domenica, come certe vecchie trattorie che non hanno mai sentito parlare di brunch.

(L'interno del ristornate Brutto Anatroccolo - MilanosSecrets.it)

Menu e prezzi: cosa si mangia e quanto si spende

La cucina è dichiaratamente milanese e casalinga. Tra i primi, tutti a 8 euro, compaiono penne al pesto di pomodori secchi e mandorle, spaghetti pomodoro e stracciatella, penne alla crema di pecorino e aceto balsamico. Tra i secondi, dai 7 ai 13 euro, si va dalla scamorza in padella con rucola alla salsiccia ai ferri con patate, fino alla protagonista assoluta: la cotoletta impanata con osso a 12 euro.

I contorni costano 4 euro, come i dolci, con una crème brulée spesso citata tra i finali più riusciti. Il vino della casa, un Cabernet veneto senza pretese ma onesto, viene 5 euro il mezzo litro e 10 il litro. Non c’è coperto. Un pranzo tipo con primo, secondo, contorno condiviso, dolce, acqua e vino si aggira sui 18 euro a testa. In pratica, a Milano, il prezzo di un unico piatto in molte osterie blasonate.

Che cosa si intende per “vera” cotoletta alla milanese

Secondo le descrizioni più diffuse della tradizione gastronomica lombarda, la vera cotoletta alla milanese è una fetta di vitello con l’osso, spessa, impanata in uovo e pangrattato e fritta nel burro chiarificato. Diversa dalle versioni sottili tipo “orecchia di elefante”, spesso battute e talvolta di maiale, più vicine alla schnitzel viennese che alla ricetta milanese classica.

Al Brutto Anatroccolo la cotoletta rientra in questo immaginario casalingo: impanatura semplice, carne con osso, cottura senza vezzi, presentazione su piatto bianco da tutti i giorni. Non è una reinterpretazione creativa, non arriva con riduzioni o spume, ma “fa il suo mestiere”, come direbbero molti milanesi. A 12 euro, il compromesso è chiarissimo: zero spettacolo, massima sostanza.

Per chi è il Brutto Anatroccolo (e qualche dritta pratica)

Questa trattoria economica di Milano è perfetta per chi vuole mangiare tanto, spendere poco e non ha bisogno di luci soffuse e servizio in guanti bianchi. Ideale per comitive, coppie informali, colleghi in pausa pranzo estesa, studenti con nostalgia della cucina di casa. Un po’ meno indicata per chi cerca un’esperienza romantica o un ristorante “da impressionare i suoceri”.

Per godersela al meglio conviene prenotare in settimana o arrivare presto la sera nel fine settimana, accettando l’idea di lasciare il nome e aspettare. I piatti arrivano spesso tutti insieme, quindi ha senso ordinare in ottica condivisione, soprattutto se siete in gruppo. E, dettaglio non trascurabile, ricordarsi che qui si va per mangiare e chiacchierare, non per fotografare il piatto: la vera star resta quella cotoletta alla milanese da 12 euro che, per una volta, non è un miraggio.